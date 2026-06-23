Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқди

·0·Спорт
Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Далласда ўтган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасидаги Австрияга қарши баҳсда (2:0) тарихий натижани қайд этди. Тажрибали ҳужумчи учрашувда дубл қайд этиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ушбу ғалаба амалдаги чемпионларга муддатидан олдин 1/16 финал йўлланмасини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

38 ёшли Лионель Месси ўйин давомида Мирослав Клосега тегишли бўлган узоқ йиллик рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Учрашувнинг кескин кечган илк дақиқаларидан сўнг, айнан Месси ҳисобни очди ва баҳс якунланиши арафасида иккинчи голни уриб, турнир тарихидаги энг самарали футболчи сифатидаги мақомини мустаҳкамлади.

Рекорд сари йўл ва ўтказиб юборилган пеналти

Қизиқарли жиҳати шундаки, Лионель Месси учрашувнинг биринчи бўлимида пеналтидан фойдалана олмади. Унинг зарбаси дарвоза устунидан бироз четга чиқиб кетди. Бироқ футболчининг ўзи бу хатолик жамоага фойда келтирган бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, Месси ўйиндан сўнг берган интервюсида бу ҳолатга ўзгача ёндашган.

"Тўғрисини айтсам, воқеалар бундай ривож топгани ҳайратланарли. Бугун пеналтидан фойдаланиб ҳисобни йириклаштиришим мумкин эди, лекин агар ўшанда гол урганимда, балки кейинги иккита голни ура олмасмидим. Буни ҳеч қачон билиб бўлмайди, асосийси жамоанинг меҳнати ва натижадан кўнглим тўқ", — дея таъкидлади Лионель Месси.

Аргентина плей-оффга тайёрланмоқда

Ж гуруҳи доирасидаги дастлабки икки ўйинда олти очко жамғарган Аргентина терма жамоаси муддатидан олдин кейинги босқич масаласини ҳал қилди. Лионель Скалони шогирдлари учун гуруҳдаги сўнгги ўйин энди турнир жадвали нуқтаи назаридан аҳамиятга эга эмас. Бу эса асосий футболчиларга дам бериш ва тикланиш учун имконият яратади.

"Бизнинг режаларимизда иккита ғалабага эришиш бор эди. Бу осон бўлмади, чунки жаҳон чемпионатида барча ўйинлар тенг курашлар остида ўтади. Муҳими — вазифани бажардик. Биз Аргентина терма жамоасимиз ва ҳар қандай рақибга қарши фақат ғалаба учун майдонга тушамиз", — дея қўшимча қилди сардор.

Лионель Месси ўзининг сўнгги жаҳон чемпионатида нафақат жамоавий муваффақият, балки шахсий рекордлар борасида ҳам янги чўққиларни забт этишда давом этмоқда. Унинг Далласдаги ўйини мухлислар ёдида узоқ вақт сақланиб қолиши шубҳасиз, зеро у энди расман сайёрамизнинг энг нуфузли турнири тарихидаги энг буюк тўпурардир.

Лионель МессиАргентинаЖЧ-2026РекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиГарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиБугун, 01:17Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиАргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиБугун, 00:57Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаАстон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаБугун, 00:53Мессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаМессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаБугун, 00:48Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 00:31Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди