Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Далласда ўтган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасидаги Австрияга қарши баҳсда (2:0) тарихий натижани қайд этди. Тажрибали ҳужумчи учрашувда дубл қайд этиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ушбу ғалаба амалдаги чемпионларга муддатидан олдин 1/16 финал йўлланмасини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
38 ёшли Лионель Месси ўйин давомида Мирослав Клосега тегишли бўлган узоқ йиллик рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Учрашувнинг кескин кечган илк дақиқаларидан сўнг, айнан Месси ҳисобни очди ва баҳс якунланиши арафасида иккинчи голни уриб, турнир тарихидаги энг самарали футболчи сифатидаги мақомини мустаҳкамлади.
Рекорд сари йўл ва ўтказиб юборилган пеналтиҚизиқарли жиҳати шундаки, Лионель Месси учрашувнинг биринчи бўлимида пеналтидан фойдалана олмади. Унинг зарбаси дарвоза устунидан бироз четга чиқиб кетди. Бироқ футболчининг ўзи бу хатолик жамоага фойда келтирган бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, Месси ўйиндан сўнг берган интервюсида бу ҳолатга ўзгача ёндашган.
"Тўғрисини айтсам, воқеалар бундай ривож топгани ҳайратланарли. Бугун пеналтидан фойдаланиб ҳисобни йириклаштиришим мумкин эди, лекин агар ўшанда гол урганимда, балки кейинги иккита голни ура олмасмидим. Буни ҳеч қачон билиб бўлмайди, асосийси жамоанинг меҳнати ва натижадан кўнглим тўқ", — дея таъкидлади Лионель Месси.
Аргентина плей-оффга тайёрланмоқдаЖ гуруҳи доирасидаги дастлабки икки ўйинда олти очко жамғарган Аргентина терма жамоаси муддатидан олдин кейинги босқич масаласини ҳал қилди. Лионель Скалони шогирдлари учун гуруҳдаги сўнгги ўйин энди турнир жадвали нуқтаи назаридан аҳамиятга эга эмас. Бу эса асосий футболчиларга дам бериш ва тикланиш учун имконият яратади.
"Бизнинг режаларимизда иккита ғалабага эришиш бор эди. Бу осон бўлмади, чунки жаҳон чемпионатида барча ўйинлар тенг курашлар остида ўтади. Муҳими — вазифани бажардик. Биз Аргентина терма жамоасимиз ва ҳар қандай рақибга қарши фақат ғалаба учун майдонга тушамиз", — дея қўшимча қилди сардор.
Лионель Месси ўзининг сўнгги жаҳон чемпионатида нафақат жамоавий муваффақият, балки шахсий рекордлар борасида ҳам янги чўққиларни забт этишда давом этмоқда. Унинг Далласдаги ўйини мухлислар ёдида узоқ вақт сақланиб қолиши шубҳасиз, зеро у энди расман сайёрамизнинг энг нуфузли турнири тарихидаги энг буюк тўпурардир.
…