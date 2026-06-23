Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқда

·0·Техно
Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқда

Инсон мияси ва компьютер ўртасидаги бевосита алоқани таъминловчи Браин-Компутер Интерфасе (БСИ) технологиялари сўнгги икки йил ичида кескин ривожланиш босқичига қадам қўйди. Клиник тадқиқотлар ва тиббий дастурлар таҳлилига кўра, миясига электродлар ўрнатилган инсонлар сони икки баравардан зиёдга ортиб, қарийб 150 нафарга етди. Бу рақамлар технологиянинг ёпиқ лаборатория тажрибаларидан реал тиббий амалиётга ўтаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу тизимлар миянинг электр фаоллигини ўқиб, уларни рақамли қурилмалар учун тушунарли буйруқларга ёки сунъий нутққа айлантириб беради. Мазкур технологиянинг энг ёрқин намуналаридан бири сифатида Кейси Харрелл исмли беморнинг ҳолатини келтириш мумкин. Ён амиотрофик склероз (АЛС) касаллигидан азият чекувчи ушбу шахс Калифорния университети олимлари томонидан ишлаб чиқилган имплант туфайли фалажликка қарамай, яна "гапириш" ва рақамли хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлди.

Нутқни тиклаш ва рақамли мулоқот

БСИ тизимларининг ишлаш механизми мураккаб жараённи ўз ичига олади. Мия пўстлоғига ўрнатилган электродлар инсон гапиришга ҳаракат қилганида ҳосил бўладиган сигналларни қайд этади. Сўнгра махсус алгоритмлар ушбу маълумотларни фонемаларга — нутқнинг асосий товуш бирликларига ажратади ва сунъий овоз ёрдамида нутқни синтез қилади. Кейси Харрелл мисолида тизим ҳатто унинг касалликдан олдинги овоз ёзувларидан фойдаланиб, клонлаштирилган шахсий овозида сўзлаш имконини берган.

Ҳозирги кунда ушбу соҳада нафақат АҚШ, балки Хитой ҳам етакчиликка интилмоқда. iXBT.com маълумотларига кўра, Neuralink, Сйнчрон, Пресисион Неуроссиенсе ва Хитойнинг Неуракле каби компаниялари клиник синовларни кенгайтирмоқда. Хитойда ҳатто бундай тизимлардан тиббий мақсадларда фойдаланиш бўйича дастлабки расмий рухсатномалар берила бошланди. Бу эса глобал миқёсда нейротехнологик пойга бошланганини англатади.

БСИ технологиялари инвазивлик даражасига кўра бир неча турга бўлинади:

  • Тўлиқ имплантация қилинадиган тизимлар (электродлар бевосита мия ичига жойлаштирилади);
  • Кам инвазив ечимлар (мия пўстлоғи юзасига ўрнатилади);
  • Ташқи датчиклар (бош суяги устидан сигналларни ўқийди).
Мия ичига чуқурроқ кириб бориш сигналнинг аниқлигини оширса-да, бу жараён юқори тиббий хавфлар билан боғлиқ. Шунга қарамай, орқа мия жароҳати ёки нейродегенератив касалликлар туфайли мулоқот қобилиятини йўқотган беморлар учун бу технология ҳаёт сифатини тубдан яхшилашнинг ягона йўли бўлиб қолмоқда.

Келажакдаги муаммолар ва истиқболлар

Технологиянинг ривожланиши билан тизимларга янги функциялар, жумладан, шахсий дахлсизлик режимлари ва нутқ фильтрлар ҳам қўшилмоқда. Масалан, замонавий алгоритмлар беморнинг тасодифий ҳақоратли сўзлар ёки кераксиз товушларни чиқаришидан ҳимоя қилувчи механизмларга эга. Бу эса сунъий интеллект ва нейробиология уйғунлигининг юксак намунасидир.

Бироқ, соҳада ҳали ечимини кутаётган муаммолар ҳам талайгина. Имплантларнинг узоқ муддатли ишончлилиги ва нима учун айрим беморларда вақт ўтиши билан қурилмалар ишлашдан тўхташи каби саволлар очиқ қолмоқда. Шунга қарамай, БСИ технологиялари экспериментал босқичдан ўтиб, тиббиёт ва ҳисоблаш тизимлари чорраҳасида янги даврни бошлаб бермоқда.

NeuralinkБСИНейротехнологияТиббиётСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиГроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 01:21Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиXiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиБугун, 00:59Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиApple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиБугун, 00:53Хитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаХитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаБугун, 00:29Apple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаApple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди