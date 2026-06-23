Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi маиший техника бозорида ўз позициясини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Компания ўзининг янги авлод ақлли музлаткичи — Mijia Рефригератор Pro 508Л моделини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат катта сиғими, балки замонавий HyperOS экотизимига интеграция қилингани ва ҳавони тозалашнинг илғор технологиялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Mijia Рефригератор Pro 508Л икки хил кўринишда — анъанавий "французча эшикли" ва тўрт эшикли (крестсимон) конфигурацияда ишлаб чиқарилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг умумий фойдали ҳажми 508 литрни ташкил этади. Шундан 297 литри асосий совутиш қисмига, 176 литри музлатиш камерасига ва 35 литри ҳароратни алоҳида созлаш мумкин бўлган махсус зонага ажратилган.
Глобал Ион Пурификатион 4.0 ва гигиенаЯнги моделнинг асосий техник устунликларидан бири Глобал Ион Пурификатион 4.0 тизимидир. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу технология совутиш камераси ичидаги ҳавони бор-йўғи уч дақиқа ичида тўлиқ тозалашга қодир. Стерилизация жараёни эса тахминан икки дақиқа вақт олади. Бу маҳсулотларнинг узоқ вақт янги сақланишини ва ёқиmsиз ҳидлар пайдо бўлмаслигини таъминлайди.
Музлатиш бўлмасида эса кумуш ионларига асосланган антибактериал ҳимоя қатлами қўлланилган. Энг муҳими, маҳсулотлар ҳиди бир-бирига аралашиб кетмаслиги учун қурилма мустақил совутиш тизими билан жиҳозланган. Яни, совутиш ва музлатиш камералари алоҳида буғлатгичлар, вентиляторлар ва ҳаво каналларига эга.
Ақлли уй ва энергия самарадорлигиМузлаткич Xiaomi HyperOS Коннект платформасини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қурилмани смартфон орқали бошқариш, ҳароратни масофадан туриб созлаш ва ақлли уйнинг бошқа элементлари билан синхронизация қилиш имконини беради. Қурилма инверторли компрессор билан жиҳозланган бўлиб, унинг шовқин даражаси атиги 31 децибеллни ташкил этади — бу деярли сезилмас даражадаги товушдир.
- Энергия сарфи: суткасига 0,81 кВ·соатдан ошмайди;
- Ташқи қоплама: бармоқ излари, кирланиш ва тирналишга чидамли пўлат панеллар;
- Ўлчамлари: 1925 × 792 × 597 мм.
…