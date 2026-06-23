Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этди

·22·Техно
Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi маиший техника бозорида ўз позициясини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Компания ўзининг янги авлод ақлли музлаткичи — Mijia Рефригератор Pro 508Л моделини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат катта сиғими, балки замонавий HyperOS экотизимига интеграция қилингани ва ҳавони тозалашнинг илғор технологиялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Mijia Рефригератор Pro 508Л икки хил кўринишда — анъанавий "французча эшикли" ва тўрт эшикли (крестсимон) конфигурацияда ишлаб чиқарилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг умумий фойдали ҳажми 508 литрни ташкил этади. Шундан 297 литри асосий совутиш қисмига, 176 литри музлатиш камерасига ва 35 литри ҳароратни алоҳида созлаш мумкин бўлган махсус зонага ажратилган.

Глобал Ион Пурификатион 4.0 ва гигиена

Янги моделнинг асосий техник устунликларидан бири Глобал Ион Пурификатион 4.0 тизимидир. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу технология совутиш камераси ичидаги ҳавони бор-йўғи уч дақиқа ичида тўлиқ тозалашга қодир. Стерилизация жараёни эса тахминан икки дақиқа вақт олади. Бу маҳсулотларнинг узоқ вақт янги сақланишини ва ёқиmsиз ҳидлар пайдо бўлмаслигини таъминлайди.

Музлатиш бўлмасида эса кумуш ионларига асосланган антибактериал ҳимоя қатлами қўлланилган. Энг муҳими, маҳсулотлар ҳиди бир-бирига аралашиб кетмаслиги учун қурилма мустақил совутиш тизими билан жиҳозланган. Яни, совутиш ва музлатиш камералари алоҳида буғлатгичлар, вентиляторлар ва ҳаво каналларига эга.

Ақлли уй ва энергия самарадорлиги

Музлаткич Xiaomi HyperOS Коннект платформасини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қурилмани смартфон орқали бошқариш, ҳароратни масофадан туриб созлаш ва ақлли уйнинг бошқа элементлари билан синхронизация қилиш имконини беради. Қурилма инверторли компрессор билан жиҳозланган бўлиб, унинг шовқин даражаси атиги 31 децибеллни ташкил этади — бу деярли сезилмас даражадаги товушдир.

  • Энергия сарфи: суткасига 0,81 кВ·соатдан ошмайди;
  • Ташқи қоплама: бармоқ излари, кирланиш ва тирналишга чидамли пўлат панеллар;
  • Ўлчамлари: 1925 × 792 × 597 мм.
Нарх масаласига келсак, тўрт эшикли моделнинг тавсия этилган нархи тахминан 660 долларни, французча эшикли вариант эса 695 долларни ташкил қилмоқда. Хитойда давлат субсидиялари ҳисобига нархлар янада арзонроқ бўлиши кутилмоқда. Янги смарт-музлаткичнинг расмий савдолари жорий йилнинг 1-июльидан бошланади. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий дистрибюторлар ёки параллел импорт орқали ёз ойларининг охирига қадар кириб келиши эҳтимоли юқори.

XiaomiMijiaHyperOSСмарт ҲомеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиГроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 01:21Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиApple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиБугун, 00:53Хитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаХитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаБугун, 00:29Apple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаApple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди