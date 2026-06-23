Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урди
Лионель Мессини фаолиятининг илк йилларидан бери кузатиб келаман. Шу вақт ичида унинг деярли барча турдаги голларини кўрдик. Айрим вазиятларда ҳаракатиданоқ бу айнан Месси эканини билиб олиш мумкин.
Жазоирга қарши ўйинда урган биринчи ва учинчи голлари шундай эди. Тўпни ўзига мослаб олиши, зарба учун бир лаҳзада жой топиши ва дарвозабонга имконият қолдирмаслиги Мессига жуда хос. Иккинчи голи камроқ учрайдиган усулда урилган бўлса-да, унинг фаолиятида бундай ҳолатларни ҳам топиш мумкин.
Австрияга қарши биринчи голида ҳам таниш Мессини кўрдик. Ҳатто пеналтидан фойдалана олмаслиги ҳам уни узоқ йиллардан бери кузатадиганлар учун мутлақо кутилмаган воқеа эмас. Унинг пеналтиларни голга айлантириш кўрсаткичи 72 фоизни ташкил этади. Пеналтининг ўртача кутилган гол кўрсаткичи 0,79 эканини ҳисобга олсак, Месси бу борада ўртача натижадан ҳам пастроқ кўрсаткич қайд этган.
У Иорданияга қарши боши билан гол урса ҳам ҳайрон қолмайман. Чунки Месси фаолияти давомида ҳал қилувчи ўйинларда бундай голларни ҳам урган.
Лекин Австрия дарвозасига киритилган иккинчи гол бошқача эди. Ҳужум бошида у Хулиан Алваресга узатма берди. Бу ҳаракатда одатдаги Месси кўринди: вазиятни тез баҳолаш, шеригини топиш ва ҳужумни қулай йўналишга буриш.
Алвареснинг зарбаси тўсилгач, Месси эпизодни тугади деб ҳисобламади. У қайтган тўп ортидан яна югурди, икки рақиб орасига кирди ва жуда ноқулай ҳолатдан зарба беришга улгурди. Бу ерда асосийси маҳоратли комбинация эмас, гол уришга бўлган қаттиқ истак эди.
Мессини кўпинча майдонни бошқарадиган, кучини тежайдиган ва керакли вақтда ҳаракатга қўшиладиган футболчи сифатида кўрганмиз. Бу сафар эса у оддий ҳужумчи каби қайтган тўп учун охиригача курашди.
Австрияга қарши иккинчи гол шу жиҳати билан ажралиб турди. Уни майдондаги даҳо эмас, голга ниҳоятда ташна футболчи урди. Мессининг бундай ҳолатини кам кўрганмиз. Энг қизиғи, унинг ҳали ҳам гол учун шу даражада курашаётганидир.
…