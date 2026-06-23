Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урди

·18·Спорт
Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урди

Лионель Мессини фаолиятининг илк йилларидан бери кузатиб келаман. Шу вақт ичида унинг деярли барча турдаги голларини кўрдик. Айрим вазиятларда ҳаракатиданоқ бу айнан Месси эканини билиб олиш мумкин.

Жазоирга қарши ўйинда урган биринчи ва учинчи голлари шундай эди. Тўпни ўзига мослаб олиши, зарба учун бир лаҳзада жой топиши ва дарвозабонга имконият қолдирмаслиги Мессига жуда хос. Иккинчи голи камроқ учрайдиган усулда урилган бўлса-да, унинг фаолиятида бундай ҳолатларни ҳам топиш мумкин.

Австрияга қарши биринчи голида ҳам таниш Мессини кўрдик. Ҳатто пеналтидан фойдалана олмаслиги ҳам уни узоқ йиллардан бери кузатадиганлар учун мутлақо кутилмаган воқеа эмас. Унинг пеналтиларни голга айлантириш кўрсаткичи 72 фоизни ташкил этади. Пеналтининг ўртача кутилган гол кўрсаткичи 0,79 эканини ҳисобга олсак, Месси бу борада ўртача натижадан ҳам пастроқ кўрсаткич қайд этган.

У Иорданияга қарши боши билан гол урса ҳам ҳайрон қолмайман. Чунки Месси фаолияти давомида ҳал қилувчи ўйинларда бундай голларни ҳам урган.

Лекин Австрия дарвозасига киритилган иккинчи гол бошқача эди. Ҳужум бошида у Хулиан Алваресга узатма берди. Бу ҳаракатда одатдаги Месси кўринди: вазиятни тез баҳолаш, шеригини топиш ва ҳужумни қулай йўналишга буриш.

Алвареснинг зарбаси тўсилгач, Месси эпизодни тугади деб ҳисобламади. У қайтган тўп ортидан яна югурди, икки рақиб орасига кирди ва жуда ноқулай ҳолатдан зарба беришга улгурди. Бу ерда асосийси маҳоратли комбинация эмас, гол уришга бўлган қаттиқ истак эди.

Мессини кўпинча майдонни бошқарадиган, кучини тежайдиган ва керакли вақтда ҳаракатга қўшиладиган футболчи сифатида кўрганмиз. Бу сафар эса у оддий ҳужумчи каби қайтган тўп учун охиригача курашди.

Австрияга қарши иккинчи гол шу жиҳати билан ажралиб турди. Уни майдондаги даҳо эмас, голга ниҳоятда ташна футболчи урди. Мессининг бундай ҳолатини кам кўрганмиз. Энг қизиғи, унинг ҳали ҳам гол учун шу даражада курашаётганидир.

АргентинаАвстрияЛионель МессиХулиан АлваресЖазоирЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаАстон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаБугун, 00:53Мессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаМессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаБугун, 00:48Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 00:31Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 00:20Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубл қайд этдиАргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубл қайд этдиБугун, 00:13Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиБугун, 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди