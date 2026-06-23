Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқда

·92·Спорт
Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқда

Бирмингемнинг Астон Вилла клуби ўзининг ёш юлдузи Морган Роджерс борасида қатъий позициясини намойиш этмоқда. Англия Премер-лигасининг гигантлари ҳисобланган Арсенал ва Челси футболчи учун жиддий қизиқиш билдираётган бир пайтда, Вилла раҳбарияти трансфер нархи бўйича ўз талабларини эълон қилди. Жамоа эгалари Нассеф Савирис ва Вес Эденс иқтидорли ҳужумчини арзон гаровга қўйиб юбормасликка қарор қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри хабарига кўра, Астон Вилла 23 ёшли Роджерс учун камида 100 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ талаб қилмоқда. Клуб раҳбарияти ҳозирги трансфер бозоридаги нарх-навони асос қилиб олган ҳолда, ўз футболчисини энг қимматли активлардан бири деб ҳисоблайди. Хусусан, бошқа клублар ўз ўйинчилари учун сўраётган йирик суммалар Бирмингем клубининг бу қадар баланд нарх белгилашига сабаб бўлган.

Молиявий чекловлар ва трансфер сиёсати

Гарчи Астон Вилла ўтган мавсумда ажойиб натижалар қайд этиб, Европа лигасида ғалаба қозонган бўлса-да, клуб UEFAнинг молиявий қоидаларига (FFP) риоя қилишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Регламентга кўра, клублар даромадининг 70 фоизидан ортиғини футбол билан боғлиқ харажатларга сарфлаши мумкин эмас. Аввалроқ ушбу қоидани бузгани учун 9,5 миллион фунт жаримага тортилган Вилла учун Морган Роджерснинг сотуви молиявий мувозанатни тиклаш учун ягона йўл бўлиши мумкин.

Шунга қарамай, клуб ўзининг Премер-лигадаги рақибларига ҳеч қандай "чегирма" тақдим этмоқчи эмас. Роджерс ўтган мавсумда 14 та гол ва 12 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг нақадар муҳим фигура эканлигини исботлади. Унаи Эмерй жамоаси Чемпионлар лигасида муносиб иштирок этишни мақсад қилган ва таркибни кучайтириш учун қўшимча маблағга муҳтож.

Унаи Эмерйнинг режалари ва янги нишонлар

Агар Морган Роджерс жамоани тарк этадиган бўлса, Унаи Эмерй қанот ҳужуми чизиғини кучайтириш учун бир нечта номзодларни кўриб чиқмоқда. Испаниялик мутахассис Арсенал сафидаги собиқ шогирди Габриел Мартинелли ўйинига катта қизиқиш билан қарайди. Бироқ бразилиялик футболчининг юқори маоши Вилла учун молиявий тўсиқ бўлиши мумкин.

Клубнинг қисқа рўйхатидан қуйидаги футболчилар ҳам жой олган:

  • Гарри Вилсон – Фулхэм билан шартномаси якунланган ва эркин агент мақомида;
  • Ҳарвей Барнес – Нюкасл Юнайтед қанот ярим ҳимоячиси;
  • Ибраҳим Мбае – PSJнинг ёш иқтидори, унинг ўйинлари ҳозирда Жаҳон чемпионатида кузатилмоқда.

Астон Вилла айни дамда Эванн Гуессанд ва Таммй Абраҳам каби футболчиларга сарфланган муваффақиятсиз трансфер харажатлари ҳамда ижарадаги ўйинчиларнинг маош юкидан халос бўлишга интилмоқда. Морган Роджерс трансфери бўйича музокаралар ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Астон ВиллаАрсеналЧелсиМорган РоджерсТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 01:51Гарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиГарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиБугун, 01:17Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиАргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиБугун, 00:57Мессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаМессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаБугун, 00:48Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 00:31Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди