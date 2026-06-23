Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкин

·29·Техно
Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкин

Дунёнинг энг нуфузли разведка алянси ҳисобланган Фиве Эес (АҚШ, Буюк Британия, Канада, Австралия ва Янги Зеландия) сунъий интеллект (СИ) ривожланиши билан боғлиқ жиддий хавф ҳақида қўшма баёнот билан чиқди. Разведка хизматларининг прогнозларига кўра, яқин ойлар ичида пайдо бўладиган янги авлод СИ-моделлари давлат тузилмалари ва йирик бизнес тизимларини бутунлай фалаж қилиб қўйиш даражасидаги киберҳужумлар учун замин яратиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, замонавий СИ-технологиялари киберҳужумларни амалга ошириш учун зарур бўлган билим ва кўникмалар чегарасини кескин пасайтирмоқда. Эндиликда ҳатто тажрибасиз хакерлар ҳам мураккаб алгоритмлар ёрдамида ҳужумларнинг тезлиги, кўлами ва мураккаблигини бир неча баробар ошириш имконига эга бўладилар. Бу эса киберхавфсизлик масаласини шунчаки техник вазифадан миллий хавфсизлик ва иқтисодий барқарорликнинг асосий элементига айлантирмоқда.

Тизимли хавфлар ва стратегик ёндашув

Разведка агентликлари киберхатарларга қарши курашиш фақатгина IT-мутахассисларининг иши бўлиб қолмаслиги кераклигини уқтирмоқда. Бугунги кунда кибербарқарорлик бутун жамият ва ташкилотлар миқёсида кўриб чиқилиши лозим бўлган тизимли масала ҳисобланади. Чунки СИ ёрдамида амалга ошириладиган ҳужумлар нафақат алоҳида компьютерлар, балки критик инфратузилма, таъминот занжирлари ва давлат бошқаруви механизмларига зарба бериши кутилмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, киберхавфлар эндиликда бозордаги ишонч ва бизнеснинг яшовчанлигига бевосита таъсир қилувчи омил сифатида баҳоланмоқда. Агар илгари сунъий интеллектнинг хавфлари назарий жиҳатдан муҳокама қилинган бўлса, эндиликда Фиве Эес мутахассислари қисқа муддатли истиқболдаги аниқ сценарийлар ва реал таҳдидлар ҳақида гапира бошладилар.

Сиёсий контекст ва чекловлар

Ушбу огоҳлантиришлар фонида илғор СИ-моделлари, хусусан Anthropic компанияси ишланмаларига кириш ҳуқуқини чеклаш масаласи ҳам кун тартибига чиқмоқда. Аввалроқ, миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан хорижий фойдаланувчиларнинг айрим тизимлардан фойдаланишини чеклаш бўйича қарорлар қабул қилингани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу каби чоралар технологик пойгада хавфсизликни таъминлашнинг бир усули сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистон каби жадал рақамлашиб бораётган давлатлар учун ҳам ушбу огоҳлантиришлар долзарб аҳамиятга эга. Давлат хизматлари ва молия тизимининг СИ-моделлари ёрдамида амалга ошириладиган киберҳужумларга чидамлилигини ошириш, кадрлар тайёрлаш ва ҳимоя тизимларини модернизация қилиш стратегик вазифа бўлиб қолмоқда. Мутахассислар сунъий интеллект келтирадиган фойда билан бир қаторда, унинг қуролланган шаклига қарши туришга тайёр бўлиш лозимлигини таъкидламоқда.

Сунъий IntelлектКиберхавфсизликФиве ЭесТехнологияРазведка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиБугун, 02:58Microsoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиMicrosoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиБугун, 01:57Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Бугун, 01:54Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиGoogle DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиБугун, 01:52Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди