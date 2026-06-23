Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкин
Дунёнинг энг нуфузли разведка алянси ҳисобланган Фиве Эес (АҚШ, Буюк Британия, Канада, Австралия ва Янги Зеландия) сунъий интеллект (СИ) ривожланиши билан боғлиқ жиддий хавф ҳақида қўшма баёнот билан чиқди. Разведка хизматларининг прогнозларига кўра, яқин ойлар ичида пайдо бўладиган янги авлод СИ-моделлари давлат тузилмалари ва йирик бизнес тизимларини бутунлай фалаж қилиб қўйиш даражасидаги киберҳужумлар учун замин яратиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, замонавий СИ-технологиялари киберҳужумларни амалга ошириш учун зарур бўлган билим ва кўникмалар чегарасини кескин пасайтирмоқда. Эндиликда ҳатто тажрибасиз хакерлар ҳам мураккаб алгоритмлар ёрдамида ҳужумларнинг тезлиги, кўлами ва мураккаблигини бир неча баробар ошириш имконига эга бўладилар. Бу эса киберхавфсизлик масаласини шунчаки техник вазифадан миллий хавфсизлик ва иқтисодий барқарорликнинг асосий элементига айлантирмоқда.
Тизимли хавфлар ва стратегик ёндашувРазведка агентликлари киберхатарларга қарши курашиш фақатгина IT-мутахассисларининг иши бўлиб қолмаслиги кераклигини уқтирмоқда. Бугунги кунда кибербарқарорлик бутун жамият ва ташкилотлар миқёсида кўриб чиқилиши лозим бўлган тизимли масала ҳисобланади. Чунки СИ ёрдамида амалга ошириладиган ҳужумлар нафақат алоҳида компьютерлар, балки критик инфратузилма, таъминот занжирлари ва давлат бошқаруви механизмларига зарба бериши кутилмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, киберхавфлар эндиликда бозордаги ишонч ва бизнеснинг яшовчанлигига бевосита таъсир қилувчи омил сифатида баҳоланмоқда. Агар илгари сунъий интеллектнинг хавфлари назарий жиҳатдан муҳокама қилинган бўлса, эндиликда Фиве Эес мутахассислари қисқа муддатли истиқболдаги аниқ сценарийлар ва реал таҳдидлар ҳақида гапира бошладилар.
Сиёсий контекст ва чекловларУшбу огоҳлантиришлар фонида илғор СИ-моделлари, хусусан Anthropic компанияси ишланмаларига кириш ҳуқуқини чеклаш масаласи ҳам кун тартибига чиқмоқда. Аввалроқ, миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан хорижий фойдаланувчиларнинг айрим тизимлардан фойдаланишини чеклаш бўйича қарорлар қабул қилингани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу каби чоралар технологик пойгада хавфсизликни таъминлашнинг бир усули сифатида кўрилмоқда.
Ўзбекистон каби жадал рақамлашиб бораётган давлатлар учун ҳам ушбу огоҳлантиришлар долзарб аҳамиятга эга. Давлат хизматлари ва молия тизимининг СИ-моделлари ёрдамида амалга ошириладиган киберҳужумларга чидамлилигини ошириш, кадрлар тайёрлаш ва ҳимоя тизимларини модернизация қилиш стратегик вазифа бўлиб қолмоқда. Мутахассислар сунъий интеллект келтирадиган фойда билан бир қаторда, унинг қуролланган шаклига қарши туришга тайёр бўлиш лозимлигини таъкидламоқда.
…