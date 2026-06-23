Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошлади
Дунёнинг етакчи технологик гигантларидан бири Google компаниясининг DeepMind бўлинмаси ва АҚШнинг машҳур А24 киностудияси янги тадқиқот дастурини эълон қилди. Ушбу ҳамкорликдан кўзланган асосий мақсад кино саноати учун сунъий интеллект (СИ) асосидаги инновацион воситаларни яратиш ва уларни амалиётга татбиқ этишдан иборат. Ушбу лойиҳа технология ва санъат уйғунлигида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
DeepMind лабораториясининг илғор ишланмалари эндиликда А24 студиясининг ижодий жараёнлари билан узвий боғланади. Маълумки, А24 ўзининг муаллифлик фильмлари ва экспериментал ёндашуви билан жаҳон киносида алоҳида ўринга эга. Томонларнинг таъкидлашича, янги воситалар лаборатория шароитида эмас, балки бевосита режиссёрлар ва продюсерларнинг реал эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилади.
Ижодий жараён ва технологик интеграцияҲамкорлик доирасида тадқиқотчилар ва кинематографлар жамоаси янги технологияларни биргаликда синовдан ўтказадилар. Бу жараён фильмларни тайёрлаш босқичидан тортиб, пост-продакшн (монтаж ва визуал эффектлар) жараёнигача бўлган барча босқичларни қамраб олади. Google DeepMind мутахассислари кино ижодкорларининг иш услубини ўрганиб, уларга ҳикоя қилиш ва визуал контент яратишда ёрдам берадиган тизимларни шакллантиради.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Google ушбу ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида А24 студиясига сармоя киритган. Бу қадам лойиҳанинг шунчаки қисқа муддатли тажриба эмас, балки кўнгилочар индустрияни тубдан ўзгартиришга қаратилган узоқ муддатли стратегик режа эканлигидан далолат беради. Мазкур инвестиция технологик имкониятларни ижодий эркинлик билан бирлаштиришга хизмат қилади.
Келажакдаги имкониятларҲозирча лойиҳанинг аниқ якуний маҳсулотлари рўйхати шакллантирилмаган, чунки дастур соф тадқиқот характерига эга. Муҳандислар ва ижодий гуруҳлар ўртасидаги мулоқот натижасида янги методлар ва асбоблар босқичма-босқич пайдо бўлиб боради. Асосий ғоя — СИ тизимларини визуал ҳикоя қилувчи инсонлар учун қулай ва фойдали ёрдамчига айлантиришдир.
Ушбу ҳамкорлик жаҳон бозорида СИ лабораториялари ва креатив индустриянинг яқинлашиш тенденциясини акс эттиради. Эндиликда технологиялар шунчаки муҳандислик маҳсулоти эмас, балки санъат асари яратишнинг ажралмас бўлагига айланмоқда. Ўзбекистонлик кино ижодкорлари ва технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу тажриба келажакда рақамли санъат йўналишида янги стандартларни белгилаб бериши мумкин.
…