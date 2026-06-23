Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошлади

·0·Техно
Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошлади

Дунёнинг етакчи технологик гигантларидан бири Google компаниясининг DeepMind бўлинмаси ва АҚШнинг машҳур А24 киностудияси янги тадқиқот дастурини эълон қилди. Ушбу ҳамкорликдан кўзланган асосий мақсад кино саноати учун сунъий интеллект (СИ) асосидаги инновацион воситаларни яратиш ва уларни амалиётга татбиқ этишдан иборат. Ушбу лойиҳа технология ва санъат уйғунлигида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

DeepMind лабораториясининг илғор ишланмалари эндиликда А24 студиясининг ижодий жараёнлари билан узвий боғланади. Маълумки, А24 ўзининг муаллифлик фильмлари ва экспериментал ёндашуви билан жаҳон киносида алоҳида ўринга эга. Томонларнинг таъкидлашича, янги воситалар лаборатория шароитида эмас, балки бевосита режиссёрлар ва продюсерларнинг реал эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилади.

Ижодий жараён ва технологик интеграция

Ҳамкорлик доирасида тадқиқотчилар ва кинематографлар жамоаси янги технологияларни биргаликда синовдан ўтказадилар. Бу жараён фильмларни тайёрлаш босқичидан тортиб, пост-продакшн (монтаж ва визуал эффектлар) жараёнигача бўлган барча босқичларни қамраб олади. Google DeepMind мутахассислари кино ижодкорларининг иш услубини ўрганиб, уларга ҳикоя қилиш ва визуал контент яратишда ёрдам берадиган тизимларни шакллантиради.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Google ушбу ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида А24 студиясига сармоя киритган. Бу қадам лойиҳанинг шунчаки қисқа муддатли тажриба эмас, балки кўнгилочар индустрияни тубдан ўзгартиришга қаратилган узоқ муддатли стратегик режа эканлигидан далолат беради. Мазкур инвестиция технологик имкониятларни ижодий эркинлик билан бирлаштиришга хизмат қилади.

Келажакдаги имкониятлар

Ҳозирча лойиҳанинг аниқ якуний маҳсулотлари рўйхати шакллантирилмаган, чунки дастур соф тадқиқот характерига эга. Муҳандислар ва ижодий гуруҳлар ўртасидаги мулоқот натижасида янги методлар ва асбоблар босқичма-босқич пайдо бўлиб боради. Асосий ғоя — СИ тизимларини визуал ҳикоя қилувчи инсонлар учун қулай ва фойдали ёрдамчига айлантиришдир.

Ушбу ҳамкорлик жаҳон бозорида СИ лабораториялари ва креатив индустриянинг яқинлашиш тенденциясини акс эттиради. Эндиликда технологиялар шунчаки муҳандислик маҳсулоти эмас, балки санъат асари яратишнинг ажралмас бўлагига айланмоқда. Ўзбекистонлик кино ижодкорлари ва технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу тажриба келажакда рақамли санъат йўналишида янги стандартларни белгилаб бериши мумкин.

GoogleDeepMindА24Сунъий IntelлектКино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft ва Чеврон АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиMicrosoft ва Чеврон АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиБугун, 01:57Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Бугун, 01:54Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26Groq сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиGroq сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 01:21Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиXiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди