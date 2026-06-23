NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилди
Дунёнинг энг йирик чиплар ишлаб чиқарувчиси NVIDIA компанияси маълумотлар марказларида сув сарфини кескин камайтиришга қаратилган янги совутиш тизимини тақдим этди. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу технология сунъий интеллект тизимларининг энг катта экологик муаммоларидан бири — улкан миқдордаги сув истеъмолини деярли нолга тушириши мумкин. Бироқ, соҳа экспертлари бу баёнотга эҳтиёткорлик билан ёндашишни тавсия қилмоқдалар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
NVIDIA барқарор ривожланиш бўйича директори Джош Паркернинг Ахиос нашрига берган интервюсига кўра, янги тизим ёрдамида маълумотлар марказларининг сув истеъмоли муаммоси деярли ҳал қилинган. Технология ёпиқ сиклли суюқлик совутиш тизимига асосланган бўлиб, у қурилмалар ичидаги иссиқликни самарали ҳайдайди ва ташқи сув манбаларига бўлган эҳтиёжни йўқотади. Бу, айниқса, NVIDIA чиплари билан жиҳозланган улкан сервер фермалари учун инқилобий янгилик сифатида кўрилмоқда.
Ёпиқ сикл ва иссиқ сув технологиясиЯнги тизимнинг ишлаш принципи ўзига хос: у сервер рафларига 45°К ҳароратдаги суюқликни ҳайдайди. Инсон учун бу иссиқ туюлса-да, компьютер чиплари учун бу идеал ҳарорат ҳисобланади. Суюқлик серверлардан ўтиб, 55°К ҳароратда чиқади ва ўзи билан катта миқдордаги иссиқликни олиб кетади. Энг муҳими, бу ҳароратда ташқи ҳаво пассив радиаторлар орқали совутишни амалга ошира олади, натижада буғланиш орқали совутиш (эвапоративе коолинг) усулига эҳтиёж қолмайди.
ixbt.com маълумотига кўра, бундай тизим нафақат сувни тежайди, балки маълумотлар марказларини анча жим ва энергия жиҳатидан самаралироқ қилади. Чунки анъанавий совутиш тизимларида ишлатиладиган улкан вентиляторлар ва чиллер қурилмаларига бўлган эҳтиёж сезиларли даражада камаяди. Маълум иқлим шароитларида бу объектдаги сув сарфини 100 фоизгача қисқартириши мумкин.
Муаммонинг кўринмас томониБироқ, TechCrunch нашри таҳлилчиларининг фикрича, NVIDIA фақат маълумотлар маркази биноси ичидаги сарфни ҳисобга олмоқда. Аслида эса, сунъий интеллектнинг "сув изи" анча кенгроқдир. Муаммо шундаки, маълумотлар марказларини электр энергияси билан таъминлайдиган электр станциялари ва чипларни ишлаб чиқариш жараёни ҳали ҳам улкан миқдордаги сувни талаб қилади.
Экспертлар NVIDIA ечими умумий сув истеъмолининг фақат тўртдан бир ёки учдан бир қисмини қоплашини таъкидламоқдалар. Агар маълумотлар маркази қазиб олинадиган ёқилғи (кўмир ёки газ) орқали ишлайдиган станциялардан энергия олса, у ҳолда ташқи муҳитдаги сув сарфи объектдаги тежамкорликни йўққа чиқариши мумкин. Шунингдек, чипларни заводда тайёрлаш жараёни ҳам дунёдаги энг кўп сув талаб қиладиган саноат тармоқларидан бири бўлиб қолмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, NVIDIA тақдим этган технология сунъий интеллект инфратузилмасини экологик тоза қилиш йўлидаги муҳим қадамдир. Аммо соҳанинг тўлиқ "яшил" бўлиши учун фақат серверларни совутиш эмас, балки энергия манбалари ва ишлаб чиқариш занжири ҳам тубдан ислоҳ қилиниши лозим. Ҳозирча эса, сунъий интеллектнинг сувга бўлган ташналиги глобал миқёсда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.
…