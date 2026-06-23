NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилди

·0·Техно
NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилди

Дунёнинг энг йирик чиплар ишлаб чиқарувчиси NVIDIA компанияси маълумотлар марказларида сув сарфини кескин камайтиришга қаратилган янги совутиш тизимини тақдим этди. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу технология сунъий интеллект тизимларининг энг катта экологик муаммоларидан бири — улкан миқдордаги сув истеъмолини деярли нолга тушириши мумкин. Бироқ, соҳа экспертлари бу баёнотга эҳтиёткорлик билан ёндашишни тавсия қилмоқдалар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

NVIDIA барқарор ривожланиш бўйича директори Джош Паркернинг Ахиос нашрига берган интервюсига кўра, янги тизим ёрдамида маълумотлар марказларининг сув истеъмоли муаммоси деярли ҳал қилинган. Технология ёпиқ сиклли суюқлик совутиш тизимига асосланган бўлиб, у қурилмалар ичидаги иссиқликни самарали ҳайдайди ва ташқи сув манбаларига бўлган эҳтиёжни йўқотади. Бу, айниқса, NVIDIA чиплари билан жиҳозланган улкан сервер фермалари учун инқилобий янгилик сифатида кўрилмоқда.

Ёпиқ сикл ва иссиқ сув технологияси

Янги тизимнинг ишлаш принципи ўзига хос: у сервер рафларига 45°К ҳароратдаги суюқликни ҳайдайди. Инсон учун бу иссиқ туюлса-да, компьютер чиплари учун бу идеал ҳарорат ҳисобланади. Суюқлик серверлардан ўтиб, 55°К ҳароратда чиқади ва ўзи билан катта миқдордаги иссиқликни олиб кетади. Энг муҳими, бу ҳароратда ташқи ҳаво пассив радиаторлар орқали совутишни амалга ошира олади, натижада буғланиш орқали совутиш (эвапоративе коолинг) усулига эҳтиёж қолмайди.

ixbt.com маълумотига кўра, бундай тизим нафақат сувни тежайди, балки маълумотлар марказларини анча жим ва энергия жиҳатидан самаралироқ қилади. Чунки анъанавий совутиш тизимларида ишлатиладиган улкан вентиляторлар ва чиллер қурилмаларига бўлган эҳтиёж сезиларли даражада камаяди. Маълум иқлим шароитларида бу объектдаги сув сарфини 100 фоизгача қисқартириши мумкин.

Муаммонинг кўринмас томони

Бироқ, TechCrunch нашри таҳлилчиларининг фикрича, NVIDIA фақат маълумотлар маркази биноси ичидаги сарфни ҳисобга олмоқда. Аслида эса, сунъий интеллектнинг "сув изи" анча кенгроқдир. Муаммо шундаки, маълумотлар марказларини электр энергияси билан таъминлайдиган электр станциялари ва чипларни ишлаб чиқариш жараёни ҳали ҳам улкан миқдордаги сувни талаб қилади.

Экспертлар NVIDIA ечими умумий сув истеъмолининг фақат тўртдан бир ёки учдан бир қисмини қоплашини таъкидламоқдалар. Агар маълумотлар маркази қазиб олинадиган ёқилғи (кўмир ёки газ) орқали ишлайдиган станциялардан энергия олса, у ҳолда ташқи муҳитдаги сув сарфи объектдаги тежамкорликни йўққа чиқариши мумкин. Шунингдек, чипларни заводда тайёрлаш жараёни ҳам дунёдаги энг кўп сув талаб қиладиган саноат тармоқларидан бири бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, NVIDIA тақдим этган технология сунъий интеллект инфратузилмасини экологик тоза қилиш йўлидаги муҳим қадамдир. Аммо соҳанинг тўлиқ "яшил" бўлиши учун фақат серверларни совутиш эмас, балки энергия манбалари ва ишлаб чиқариш занжири ҳам тубдан ислоҳ қилиниши лозим. Ҳозирча эса, сунъий интеллектнинг сувга бўлган ташналиги глобал миқёсда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

NVIDIAСунъий IntelлектТехнологияЭкологияМаълумотлар Маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиГроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 01:21Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиXiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиБугун, 00:59Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиApple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиБугун, 00:53Хитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаХитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаБугун, 00:29Apple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаApple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди