Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилди
Сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA каби гигантлар билан рақобатлашаётган Гроқ компанияси ўз фаолиятини кенгайтириш ва стратегик ўзгаришларни амалга ошириш учун 650 миллион доллар миқдорида янги инвестиция жалб қилганини расман тасдиқлади. Бу қадам компания учун ўта муҳим паллада юз бермоқда, чунки яқинда Гроқ ўзининг асосий технологик интеллектуал мулки ва етакчи мутахассисларини NVIDIA билан боғлиқ мураккаб келишув доирасида қисман бой берган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу сармоявий раунд компаниянинг бозор қийматини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда, гарчи аниқ рақамлар ҳозирча очиқланмаган бўлса-да. Маълумот учун, ўтган йилнинг сентябрь ойида Гроқ 6,9 миллиард долларга баҳоланган эди. Янги маблағлар нафақат технологик базани янгилашга, балки NVIDIA сафига ўтиб кетган асосий кадрлар ўрнини тўлдиришга ҳам йўналтирилади.
NVIDIA билан зиддиятли келишув ва кадрлар алмашинувиЎтган йилнинг декабрь ойида NVIDIA ва Гроқ ўртасида ўзига хос лицензиялаш шартномаси имзоланган эди. Ушбу келишув натижасида Гроқ асосчиси ва бош директори Жонатан Росс, шунингдек, президент Суннй Мадра ва бир қатор муҳим муҳандислар NVIDIA сафига қўшилди. Бу жараён технология оламида "нот-акқуи-ҳире" (тўлиқ сотиб олмасдан, истеъдодларни жалб қилиш) деб аталиб, Гроқ инвесторларига катта фойда келтирган бўлса-да, компания раҳбариятида бўшлиқ яратган эди.
Ҳозирда Гроқ бошқарувини компания асосчиларидан бири Доуг Вигҳтман ўз қўлига олган. Компания ўзининг кадрлар таркибини кучайтириш мақсадида xAI ва Meta каби гигантларда тажриба орттирган Алан Рисени операцион директор (COO) лавозимига тайинлади. Шунингдек, Microsoft ва бошқа булутли технологиялар бўйича мутахассислар ҳам жамоага келиб қўшилди.
Янги стратегия: Булутли хизматларга эътиборГроқ ўзининг Лангуаге Просессинг Унит (ЛПУ) деб номланган чиплари билан машҳур бўлиб, улар сунъий интеллект тизимларида маълумотларни қайта ишлаш (инференсе) тезлигини кескин оширишга хизмат қилади. Бироқ, NVIDIA ушбу технология лицензиясини қўлга киритгач ва ўзининг Nvidia Гроқ 3 ЛПХ тизимини тақдим этгач, Гроқ ўз бизнес моделини ўзгартиришга қарор қилди.
Компания эндиликда асосий эътиборни "неоклоуд" (янги авлод булутли хизматлари) бизнесига қаратмоқда. Ҳозирги кунда Гроқ қуйидаги ютуқларга эришганини маълум қилди:
- Шимолий Америка, Европа, Яқин Шарқ ва Осиё-Тинч океани минтақаларида 13 та маълумотлар маркази ташкил этилди;
- 5 миллиондан ортиқ дастурчилар ва минглаб сунъий интеллект компанияларига хизмат кўрсатилмоқда;
- Ҳар ҳафтада триллионлаб токенлар (матн бирликлари) қайта ишланмоқда.
…