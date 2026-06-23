Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилди

·0·Техно
Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилди

Сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA каби гигантлар билан рақобатлашаётган Гроқ компанияси ўз фаолиятини кенгайтириш ва стратегик ўзгаришларни амалга ошириш учун 650 миллион доллар миқдорида янги инвестиция жалб қилганини расман тасдиқлади. Бу қадам компания учун ўта муҳим паллада юз бермоқда, чунки яқинда Гроқ ўзининг асосий технологик интеллектуал мулки ва етакчи мутахассисларини NVIDIA билан боғлиқ мураккаб келишув доирасида қисман бой берган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу сармоявий раунд компаниянинг бозор қийматини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда, гарчи аниқ рақамлар ҳозирча очиқланмаган бўлса-да. Маълумот учун, ўтган йилнинг сентябрь ойида Гроқ 6,9 миллиард долларга баҳоланган эди. Янги маблағлар нафақат технологик базани янгилашга, балки NVIDIA сафига ўтиб кетган асосий кадрлар ўрнини тўлдиришга ҳам йўналтирилади.

NVIDIA билан зиддиятли келишув ва кадрлар алмашинуви

Ўтган йилнинг декабрь ойида NVIDIA ва Гроқ ўртасида ўзига хос лицензиялаш шартномаси имзоланган эди. Ушбу келишув натижасида Гроқ асосчиси ва бош директори Жонатан Росс, шунингдек, президент Суннй Мадра ва бир қатор муҳим муҳандислар NVIDIA сафига қўшилди. Бу жараён технология оламида "нот-акқуи-ҳире" (тўлиқ сотиб олмасдан, истеъдодларни жалб қилиш) деб аталиб, Гроқ инвесторларига катта фойда келтирган бўлса-да, компания раҳбариятида бўшлиқ яратган эди.

Ҳозирда Гроқ бошқарувини компания асосчиларидан бири Доуг Вигҳтман ўз қўлига олган. Компания ўзининг кадрлар таркибини кучайтириш мақсадида xAI ва Meta каби гигантларда тажриба орттирган Алан Рисени операцион директор (COO) лавозимига тайинлади. Шунингдек, Microsoft ва бошқа булутли технологиялар бўйича мутахассислар ҳам жамоага келиб қўшилди.

Янги стратегия: Булутли хизматларга эътибор

Гроқ ўзининг Лангуаге Просессинг Унит (ЛПУ) деб номланган чиплари билан машҳур бўлиб, улар сунъий интеллект тизимларида маълумотларни қайта ишлаш (инференсе) тезлигини кескин оширишга хизмат қилади. Бироқ, NVIDIA ушбу технология лицензиясини қўлга киритгач ва ўзининг Nvidia Гроқ 3 ЛПХ тизимини тақдим этгач, Гроқ ўз бизнес моделини ўзгартиришга қарор қилди.

Компания эндиликда асосий эътиборни "неоклоуд" (янги авлод булутли хизматлари) бизнесига қаратмоқда. Ҳозирги кунда Гроқ қуйидаги ютуқларга эришганини маълум қилди:

  • Шимолий Америка, Европа, Яқин Шарқ ва Осиё-Тинч океани минтақаларида 13 та маълумотлар маркази ташкил этилди;
  • 5 миллиондан ортиқ дастурчилар ва минглаб сунъий интеллект компанияларига хизмат кўрсатилмоқда;
  • Ҳар ҳафтада триллионлаб токенлар (матн бирликлари) қайта ишланмоқда.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун Гроқ каби компанияларнинг фаоллашиши муҳим аҳамиятга эга. Чунки сунъий интеллект чиплари бозорида рақобатнинг ортиши, якуний фойдаланувчилар учун булутли ҳисоблаш хизматлари нархининг арзонлашишига ва технологиялар оммалашишига хизмат қилади. Гроқ ўзининг янги сармояси билан NVIDIA ҳукмронлигига қарши тура олишини исботлашга уринмоқда.

ГроқNVIDIAСунъий IntelлектЧипсетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиXiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиБугун, 00:59Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиApple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиБугун, 00:53Хитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаХитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаБугун, 00:29Apple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаApple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди