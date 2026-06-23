Гарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчи

·42·Спорт
Гарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчи

Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн кутилмаганда ғайритабиий кучлар ўртасидаги кураш марказида қолиб кетди. Жаҳон чемпионати доирасидаги Англия ва Гана ўртасидаги муҳим учрашув олдидан ганалик машҳур жодугар Нана Кваку Бонсам инглизлар сардорини "тўхтатиб қўйишини" эълон қилди. Бироқ, дунёга машҳур экстрасенс Ури Геллер бу таҳдидга қарши туришини ва футболчини метафизик ҳимоя билан таъминлашини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ганалик руҳшунос Бонсам ўз баёнотида Кейн жиддий жароҳат олишини истамаслигини, аммо унинг ўйинига таъсир ўтказиб, гол уришига йўл қўймаслигини таъкидлаган. "Мен Гарри Кейн устида ишлаяпман. Мақсадим уни ўз ватанимга қарши ўйинда тўхтатиб қолиш. Бу Гана терма жамоасига ёрдам беради", — дея маълум қилган жодугар халқаро ОАВ вакилларига.

Ури Геллернинг "энергетик қалқони"

Ушбу хабарлардан сўнг, ўзининг ғайритабиий қобилиятлари билан танилган Ури Геллер дарҳол қарши ҳужумга ўтди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Геллер инглиз ҳужумчисини ҳар қандай салбий таъсирлардан ҳимоя қилишга вада берган. Унинг сўзларига кўра, Жанубий Африкада жодугарлар билан ишлаш бўйича катта тажрибаси унга бу борада қўл келади.

Даилй Стар нашрига берган интервюсида Геллер ўз стратегиясини тушунтириб ўтди: "Мен бу жодуни бекор қиламан, бунга қодирман. Ўйин бошланишидан олдин мен махсус тебранишларни юбораман. Ўз кучим ва билимимни Гарри Кейнга йўналтирилган салбий энергияни тўхтатиш учун ишга соламан".

Қизиғи шундаки, Геллер ўз усулларини илмий асослашга ҳам уриниб кўрди. У Алберт Эинстеин томонидан ишлаб чиқилган машҳур Э=мк² формуласини мисол қилиб келтирди. Экстрасенснинг фикрича, коинотдаги барча нарсалар энергиядан иборат ва бу энергияни бошқариш орқали инсонларга таъсир ўтказиш мумкин.

Ҳимоя жараёни ўзига хос ритуални ҳам ўз ичига олади. Геллер Гарри Кейн ва ганалик жодугарнинг суратларини чоп этиб, рақиб руҳшуноснинг таъсирини блоклаш учун унинг устига "Х" белгисини қўйишини маълум қилди. Бу каби ҳолатлар футбол оламида биринчи марта кузатилаётгани йўқ, аммо Кейн каби юлдуз футболчи атрофидаги бундай шов-шувлар мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу каби хабарлар қизиқарли, чунки Гарри Кейн ҳозирда Европа футболининг энг ёрқин намояндаларидан бири ҳисобланади. Унинг ўйинига бўладиган ҳар қандай ташқи таъсир, хоҳ у жисмоний, хоҳ руҳий бўлсин, Англия терма жамоасининг натижаларига бевосита дахлдордир.

Гарри КейнАнглияГанаУри ГеллерФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 01:51Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиАргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиБугун, 00:57Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаАстон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаБугун, 00:53Мессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаМессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқдаБугун, 00:48Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 00:31Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди