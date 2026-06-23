Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқда
Замонавий меҳнат бозорида резюме топшириш ва жавоб кутиш жараёни кўпинча самарасиз ва шаффоф бўлмаган босқичга айланиб қолди. Стокголмда асос солинган Фика Жобс стартапи ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида сунъий интеллект (AI) агентлари ёрдамида видео-интервюлар ўтказувчи янги платформани тақдим этди. Лойиҳа ўзининг илк ривожланиш босқичида 4 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фика Жобс платформаси анъанавий LinkedIn ва кўнгилочар TikTok форматларининг ўзига хос уйғунлигини эслатади. Бу ерда номзодлар қуруқ матнли маълумотнома ўрнига қисқа видео-профиллар орқали ўзларини намоён этадилар. TechCrunch нашрининг хабар беришича, жалб қилинган маблағлар платформани такомиллаштириш, жамоани кенгайтириш ва жорий йил охирида глобал бозорда кенг кўламли дебют қилишга йўналтирилади.
AI агентлари билан суҳбат қандай кечади?Иш қидирувчилар учун жараён LinkedIn профилини платформага улашдан бошланади. Шундан сўнг, Google томонидан ишлаб чиқилган Gemini модели асосида ишловчи сунъий интеллект номзоднинг тажрибасини таҳлил қилади ва унга мослаштирилган саволларни шакллантиради. Номзод AI агенти билан тахминан 10 дақиқалик видео-интервюдан ўтади.
Суҳбат якунлангач, тизим автоматик равишда энг муҳим жавобларни қисқа видео-лавҳаларга ажратади ва уларни номзоднинг профилига жойлаштиради. Бу тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчи ҳар бир янги вакансия учун қайтадан ариза топшириши шарт эмас. Иш берувчилар тайёр видео-профиллар базасидан ўзларига мос мутахассисларни осонгина топишлари мумкин бўлади.
Резюмедан кўра муҳимроқ жиҳатларСтартап асосчилари Якоб ва Александр Дюбуа ушбу ғояга ўзларининг аввалги лойиҳалари давомида дуч келган қийинчиликлар сабаб келишган. Уларнинг сўзларига кўра, кўплаб иқтидорли номзодларнинг резюмеси эътиборни тортмайди, бироқ жонли мулоқотда уларнинг ғайрати ва салоҳияти дарҳол кўзга ташланади. "Қоғоздаги маълумотлар инсоннинг мулоқот қобилияти ва характерини тўлиқ очиб бера олмайди", — дейди Якоб Дюбуа.
Фика Жобс бозордаги бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, фақат иш берувчи учун саралаш воситаси бўлиб қолмай, балки номзодлар учун ўз шахсиятини кўрсатиш имкониятини берувчи майдон вазифасини ўтайди. Бу, айниқса, эндигина иш бошлаётган ёш мутахассислар ва ўз соҳасини ўзгартирмоқчи бўлганлар учун жуда қўл келиши кутилмоқда.
Ўзбекистон меҳнат бозорида ҳам сўнгги йилларда рақамли трансформация кузатилмоқда. Фика Жобс каби платформаларнинг оммалашиши маҳаллий HR мутахассисларига номзодларнинг нафақат техник кўникмаларини, балки уларнинг корпоратив маданиятга қанчалик мос келишини (културал фит) дастлабки босқичдаёқ аниқлаш имконини беради. Бу эса ишга қабул қилиш харажатларини ва вақтини сезиларли даражада тежайди.
…