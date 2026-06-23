Шавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрди
Президент Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятига ташрифи давомида анъанавий Гуллар фестивалида иштирок этди.
Сўнгги йилларда фестивал кўлами сезиларли даражада кенгайди. Агар 2018 йилда тадбир 3 кун давом этган бўлса, 2025 йилга келиб унинг давомийлиги 40 кунга етди. Натижада хорижий сайёҳлар сони 25 минг нафардан 800 минг нафаргача ошди.
Жорий йилги 65-халқаро Гуллар фестивали 24 майдан 12 июлгача давом этади. Фестиваль доирасида Наманган шаҳри аҳолиси томонидан 29 миллиондан ортиқ гул кўчати қўлда экилиб, бу натижа расман "Гиннесснинг рекордлар китоби"га киритилди.
Маълум қилинишича, шаҳарнинг 45 та маҳалласи гулчиликка ихтисослаштирилган. Бу жараёнга 16 минг хонадон жалб қилиниб, 21 минг нафар аҳолининг бандлиги таъминланган.
Президент фестивал доирасида яратилган гул композициялари, мавзули майдонлар ва кўргазмаларни кўздан кечириб, гулчилик билан шуғулланаётган аҳоли, тадбиркорлар ва меҳмонларни қутлади.
…