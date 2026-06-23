Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этди

·35·Техно
Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этди

Технология оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Meta компанияси ўзининг янги авлод ақлли кўзойнаклари — Meta Глассес туркумини расман намойиш этди. Мазкур қурилмалар нафақат функционаллиги, балки ҳамёнбоп нархи билан ҳам бозорда катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда. Янги гаджет 299 доллардан бошланадиган нархда сотувга чиқарилди, бу эса рақобатчиларнинг шунга ўхшаш маҳсулотларидан сезиларли даражада арзонроқдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа Meta ва оптика саноати гиганти ЭссилорЛухоттика ҳамкорлигида амалга оширилди. Шуниси эътиборлики, аввалги моделлардан фарқли ўлароқ, янги қурилмаларда Рай-Бан ёки Оаклей брендларининг логотиплари мавжуд эмас; улар тўлиқ Meta бренди остида чиқарилмоқда. Коунтерпоинт Ресеарч маълумотларига кўра, ушбу икки компания айни пайтда ақлли кўзойнаклар бозорининг 80 фоиздан ортиғини назорат қилмоқда.

Техник имкониятлар ва дизайн хилма-хиллиги

Meta Глассес экран билан жиҳозланмаган бўлса-да, унинг ички қисмига юқори сифатли камера ва шахсий динамиклар ўрнатилган. Қурилмада махсус тугма мавжуд бўлиб, у сукут бўйича Meta AI овозли ёрдамчисини ишга туширади. Фойдаланувчилар ўз хоҳишларига кўра ушбу тугмани бошқа функцияларни бажариш учун ҳам созлашлари мумкин. Кўзойнаклар бир марта қувватланганда 8 соатдан ортиқ ишлайди, махсус ғилоф эса қўшимча 40 соатлик қувватни таъминлайди.

Компания дизайн масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Ҳозирда фойдаланувчиларга бир нечта услубдаги рамкалар таклиф этилмоқда:

  • Meta Адвентурер: Тўртбурчак шаклдаги классик модел;
  • Meta Фурй: Эркаклар услубига яқинроқ бўлган массивроқ рамка;
  • Meta Глассес бй Кйлие: Машҳур модел Кйлие Женнер билан ҳамкорликда яратилган нафис овал шаклдаги модел.

Сунъий интеллект ва янги функциялар

Кўзойнак ичига ўрнатилган Meta AI ёрдамчиси фойдаланувчининг кундалик ҳаётини осонлаштиришга хизмат қилади. У спорт натижалари ёки яқин атрофдаги ресторанлар ҳақидаги саволларга жавоб бериши, шунингдек, фойдаланувчи кўриб турган нарсаларни таҳлил қилиб, маълумот бериши мумкин. Яқин орада қурилмага пиёдалар учун мўлжалланган навигация тизими (Педестриан навигатион) ҳам қўшилиши кутилмоқда.

Шунингдек, Meta жонли таржима функцияси учун 14 та янги тилни, жумладан, япон, хитой, ҳинд ва корейс тилларини қўшганини маълум қилди. Бу саёҳатчилар ва турли тилларда сўзлашувчи инсонлар учун мулоқотни анча осонлаштиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу гаджетнинг инглиз тили орқали халқаро мулоқотда ёрдам бериши катта аҳамиятга эга.

Meta Глассеснинг бозорга чиқиши рақобатчи Снап компанияси ўзининг Спекс ақлли кўзойнакларини 2 195 доллар нархда тақдим этганидан бир ҳафта ўтиб юз берди. Нархлардаги бундай кескин фарқ Meta компаниясининг ушбу сегментда оммавийликка интилаётганидан далолат беради. Ҳозирда янги қурилмалар бир қатор давлатларда турли ранг ва линза комбинацияларида сотила бошланди.

MetaMeta ГлассесАқлли КўзойнакларСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаМикромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаБугун, 19:52Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБугун, 18:52Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаСунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаБугун, 18:22Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларVivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларБугун, 18:22Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиРоссиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиБугун, 17:56Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиHuawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди