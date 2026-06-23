Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этди
Технология оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Meta компанияси ўзининг янги авлод ақлли кўзойнаклари — Meta Глассес туркумини расман намойиш этди. Мазкур қурилмалар нафақат функционаллиги, балки ҳамёнбоп нархи билан ҳам бозорда катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда. Янги гаджет 299 доллардан бошланадиган нархда сотувга чиқарилди, бу эса рақобатчиларнинг шунга ўхшаш маҳсулотларидан сезиларли даражада арзонроқдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу лойиҳа Meta ва оптика саноати гиганти ЭссилорЛухоттика ҳамкорлигида амалга оширилди. Шуниси эътиборлики, аввалги моделлардан фарқли ўлароқ, янги қурилмаларда Рай-Бан ёки Оаклей брендларининг логотиплари мавжуд эмас; улар тўлиқ Meta бренди остида чиқарилмоқда. Коунтерпоинт Ресеарч маълумотларига кўра, ушбу икки компания айни пайтда ақлли кўзойнаклар бозорининг 80 фоиздан ортиғини назорат қилмоқда.
Техник имкониятлар ва дизайн хилма-хиллигиMeta Глассес экран билан жиҳозланмаган бўлса-да, унинг ички қисмига юқори сифатли камера ва шахсий динамиклар ўрнатилган. Қурилмада махсус тугма мавжуд бўлиб, у сукут бўйича Meta AI овозли ёрдамчисини ишга туширади. Фойдаланувчилар ўз хоҳишларига кўра ушбу тугмани бошқа функцияларни бажариш учун ҳам созлашлари мумкин. Кўзойнаклар бир марта қувватланганда 8 соатдан ортиқ ишлайди, махсус ғилоф эса қўшимча 40 соатлик қувватни таъминлайди.
Компания дизайн масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Ҳозирда фойдаланувчиларга бир нечта услубдаги рамкалар таклиф этилмоқда:
- Meta Адвентурер: Тўртбурчак шаклдаги классик модел;
- Meta Фурй: Эркаклар услубига яқинроқ бўлган массивроқ рамка;
- Meta Глассес бй Кйлие: Машҳур модел Кйлие Женнер билан ҳамкорликда яратилган нафис овал шаклдаги модел.
Сунъий интеллект ва янги функцияларКўзойнак ичига ўрнатилган Meta AI ёрдамчиси фойдаланувчининг кундалик ҳаётини осонлаштиришга хизмат қилади. У спорт натижалари ёки яқин атрофдаги ресторанлар ҳақидаги саволларга жавоб бериши, шунингдек, фойдаланувчи кўриб турган нарсаларни таҳлил қилиб, маълумот бериши мумкин. Яқин орада қурилмага пиёдалар учун мўлжалланган навигация тизими (Педестриан навигатион) ҳам қўшилиши кутилмоқда.
Шунингдек, Meta жонли таржима функцияси учун 14 та янги тилни, жумладан, япон, хитой, ҳинд ва корейс тилларини қўшганини маълум қилди. Бу саёҳатчилар ва турли тилларда сўзлашувчи инсонлар учун мулоқотни анча осонлаштиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу гаджетнинг инглиз тили орқали халқаро мулоқотда ёрдам бериши катта аҳамиятга эга.
Meta Глассеснинг бозорга чиқиши рақобатчи Снап компанияси ўзининг Спекс ақлли кўзойнакларини 2 195 доллар нархда тақдим этганидан бир ҳафта ўтиб юз берди. Нархлардаги бундай кескин фарқ Meta компаниясининг ушбу сегментда оммавийликка интилаётганидан далолат беради. Ҳозирда янги қурилмалар бир қатор давлатларда турли ранг ва линза комбинацияларида сотила бошланди.
…