Барселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёр
Испания футболида навбатдаги шов-шувли трансфер амалиёти пишиб етилмоқда. Каталониянинг Барселона клуби Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олиш учун рекорд даражадаги 130 миллион евролик таклиф тайёрламоқда. Аргентиналик жаҳон чемпионининг Мадрид клубини тарк этиш истагини очиқчасига билдириши ушбу трансфер эҳтимолини кескин ошириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ нашри хабарига кўра, Хулиан Альвареснинг Метрополитано стадионидаги муҳитдан норозилиги ва янги чорловларни истаётгани ҳақидаги баёнотлари Барселона раҳбариятини ҳаракатга келтирган. Аввалига имконсиздек кўринган ушбу келашув эндиликда клуб мутасаддилари учун устувор вазифага айланди. Каталонияликлар футболчининг шахсий позициясидан музокараларда асосий восита сифатида фойдаланишни кўзламоқда.
Музокаралар жараёни ва молиявий тафсилотларМаълум бўлишича, Барселона вакиллари ва футболчининг агентлари ўртасидаги дастлабки учрашув жорий йилнинг 27-май куни бўлиб ўтган. Ўша саммитда томонлар бўлажак келашувнинг асосий шартларини муҳокама қилишган. Ҳозирда клуб раҳбарияти иккинчи, такомиллаштирилган таклиф устида ишламоқда, унинг қиймати 130 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.
Барселона стратегик жиҳатдан вазиятни тўлиқ назорат қилаётганига ишончи комил. Атлетико Мадрид раҳбарияти футболчи билан ноқонуний алоқаларга чиқилгани бўйича шикоят қилиши мумкинлиги ҳақидаги огоҳлантиришлар ҳам каталонияликларни тўхтата олмаяпти. Клуб буни замонавий трансфер бозоридаги оддий жараён сифатида қабул қилмоқда.
Хулиан Альвареснинг трансфери амалга ошса, бу жорий ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирига айланади. Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш орқали нафақат Ла Лига, балки Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун ҳам асосий даъвогарга айланишни мақсад қилган. Аргентиналик ҳужумчининг универсал маҳорати жамоанинг ўйин услубига мос тушиши кутилмоқда.
Ҳозирча Атлетико Мадрид ўзининг асосий юлдузларидан бирини қўйиб юбориш борасида якуний қарорга келмаган. Бироқ футболчининг ўзи кетишни истаётгани ва Барселона таклиф қилаётган катта маблағ Мадрид клубини музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиши мумкин. Яқин ҳафталарда ушбу трансфер достонининг ҳал қилувчи палласи бошланиши кутилмоқда.
…