Эже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкин

·32·Маданият
Эже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкин

Туркиянинг машҳур актрисаларидан бири, “Қизил шарбат” сериали орқали томошабинларга яхши таниш бўлган Эже Иртемнинг кутилмаган вафоти билан боғлиқ ишда янги тафсилотлар юзага чиқди.

Аввалроқ 35 ёшли санъаткорнинг ўлими юрак хуружи билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ воқеа юзасидан янги версия илгари сурилди.

Маълум қилинишича, 22 июнь куни марҳуманинг адвокати Угур Гўккоюн прокуратурага мурожаат қилиб, тергов жараёнида муҳим жиҳатга эътибор қаратишни сўраган. Унинг айтишича, Эже Иртем вафотидан олдин Таиландда саёҳат қилган ва ўша ерда маймун ҳужумига учраган бўлиши мумкин.

Адвокатнинг таъкидлашича, актрисанинг чап елка қисмида учта тиш изи аниқланган. Оила аъзолари билан ўтказилган суҳбатлар давомида эса бу излар Таиланд сафари чоғида маймун тишлаши натижасида пайдо бўлгани маълум бўлган.

Ҳуқуқшунос мутахассислар билан маслаҳатлашганидан сўнг, бундай ҳолат айрим вазиятларда сепсис — қон заҳарланишига олиб келиши ва оғир асоратлар туғдириши мумкинлигини билдирган.

Moviy ko‘ylak kiygan, jigarrang sochli ayol jilmayib turibdi.

Шу муносабат билан адвокат прокуратурадан мазкур ҳолатни ҳам тергов доирасида ўрганишни сўраган. Айни пайтда актрисанинг ўлими сабабларига оид расмий суд-тиббий экспертиза хулосаси ҳали эълон қилинмаган.

Эътиборлиси, Эже Иртем вафотидан бир кун аввал ўзининг 35 ёшини нишонлаган эди. Байрамдан кейин у ижтимоий тармоқларда табрик йўллаган мухлисларига миннатдорлик билдириб, пост қолдирган. Бу унинг саҳифасидаги сўнгги хабарлардан бири бўлиб қолди.

Марҳуманинг яқин дугоналари айтишича, актриса ҳаётининг сўнгги даврларида қизиқ фикр билдирган. У ўзини қариганда тасаввур қила олмаслигини ва ёш вафот этиши мумкинлигини ҳазиломуз тарзда айтган. Мухлисларнинг айримлари эса бу сўзларни бугун турлича талқин қилмоқда.

Эже ИртемТуркияТаиландҚизил шарбат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиМарям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиБугун, 20:35Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Бугун, 19:20Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Бугун, 17:48Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Бугун, 17:44Жим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаЖим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаБугун, 16:54“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлди“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...