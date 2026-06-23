Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"

·50·Спорт
Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"

Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Жоау Канцело жаҳон чемпионати доирасидаги танқидлар марказида қолаётган жамоадоши Криштиано Роналдо ва Бразилия юлдузи Неймар ҳақида ўз фикрларини билдирди. Тажрибали ҳимоячининг таъкидлашича, ҳар икки футболчи аллақачон футбол тарихида ўчмас из қолдириб бўлган ва уларнинг маҳоратига шубҳа билан қараш асоссиздир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги вақтларда ОАВда Криштиано Роналдонинг ўйин суръати пасайгани ва Неймарнинг жароҳатлар сабабли узоқ вақт майдонга тушмагани кескин муҳокама қилинмоқда. Бироқ Жоау Канцело бу каби салбий муносабатларни шунчаки "шоу" деб атади. Унинг сўзларига кўра, футболчиларнинг эришган ютуқлари ҳар қандай танқиддан устун туради.

"Неймар ёки Криштиано ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаб бериши керак деб ўйламайман. Уларнинг истеъдоди ва футболда эришган натижалари ўзлари учун гапириб турибди. Бу барча гап-сўзлар шунчаки шов-шув учун холос. Ҳам Криштиано, ҳам Неймар ўзларининг ким эканликларини ва ўз мамлакатлари учун нимани англатишини жуда яхши билишади", — дея Канцело сўзларини келтирмоқда Goal.com нашри.

Тарихий натижалар ва жароҳатлар соясидаги танқидлар

Криштиано Роналдо яқинда Лионель Месси билан бир қаторда олтита жаҳон чемпионатида иштирок этган кам сонли футболчилардан бирига айланди. Шунингдек, у 2003-йилдаги дебютидан буён 143 та гол уриб, халқаро миқёсда эркаклар ўртасида барча даврларнинг энг яхши тўпурари бўлиб турибди. Неймар эса 128 ўйинда 79 та гол билан Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши мерган ҳисобланади.

Шунга қарамай, Неймар 2023-йилнинг октябрь ойида олган оғир жароҳатидан сўнг узоқ вақт даволанди. Кўплаб мутахассислар унинг жисмоний ҳолати аввалги даражада эмаслигини айтиб, Бразилия терма жамоасига чақирилишини савол остига олишган эди. Бироқ Бразилия бош мураббийи Карло Анселотти Неймарнинг сафга қайтишга тайёрлигини тасдиқлади.

Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичидаги муҳим баҳсда Ўзбекистон билан тўқнаш келади, сўнгра Колумбияга қарши майдонга тушади. Бразилия эса Шотландия билан куч синашади. Ҳар икки жамоа учун ҳам гуруҳда пешқадамликни сақлаб қолиш ва плей-офф босқичига қулайроқ йўл билан чиқиш учун ғалаба сув ва ҳаводек зарур.

Жоау Канцелонинг фикрича, футбол олами Роналдонинг халқаро майдондаги рекордлари ва Неймарнинг Бразилия футболига қўшган улкан ҳиссасини эътироф этган ҳолда, уларга мутлоқ ҳурмат кўрсатиши лозим. Ҳозирги кунда бу икки юлдуз атрофидаги шов-шувлар фақатгина уларнинг нуфузи қанчалик юқори эканлигидан далолат беради.

Криштиано РоналдоНеймарЖоау КанцелоЖаҳон ЧемпионатиПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёрБарселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 20:17Португалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиБугун, 19:50Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиСобиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиБугун, 19:14Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 19:11Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Бугун, 18:55Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёздиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёздиБугун, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...