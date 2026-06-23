Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"
Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Жоау Канцело жаҳон чемпионати доирасидаги танқидлар марказида қолаётган жамоадоши Криштиано Роналдо ва Бразилия юлдузи Неймар ҳақида ўз фикрларини билдирди. Тажрибали ҳимоячининг таъкидлашича, ҳар икки футболчи аллақачон футбол тарихида ўчмас из қолдириб бўлган ва уларнинг маҳоратига шубҳа билан қараш асоссиздир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги вақтларда ОАВда Криштиано Роналдонинг ўйин суръати пасайгани ва Неймарнинг жароҳатлар сабабли узоқ вақт майдонга тушмагани кескин муҳокама қилинмоқда. Бироқ Жоау Канцело бу каби салбий муносабатларни шунчаки "шоу" деб атади. Унинг сўзларига кўра, футболчиларнинг эришган ютуқлари ҳар қандай танқиддан устун туради.
"Неймар ёки Криштиано ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаб бериши керак деб ўйламайман. Уларнинг истеъдоди ва футболда эришган натижалари ўзлари учун гапириб турибди. Бу барча гап-сўзлар шунчаки шов-шув учун холос. Ҳам Криштиано, ҳам Неймар ўзларининг ким эканликларини ва ўз мамлакатлари учун нимани англатишини жуда яхши билишади", — дея Канцело сўзларини келтирмоқда Goal.com нашри.
Тарихий натижалар ва жароҳатлар соясидаги танқидларКриштиано Роналдо яқинда Лионель Месси билан бир қаторда олтита жаҳон чемпионатида иштирок этган кам сонли футболчилардан бирига айланди. Шунингдек, у 2003-йилдаги дебютидан буён 143 та гол уриб, халқаро миқёсда эркаклар ўртасида барча даврларнинг энг яхши тўпурари бўлиб турибди. Неймар эса 128 ўйинда 79 та гол билан Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши мерган ҳисобланади.
Шунга қарамай, Неймар 2023-йилнинг октябрь ойида олган оғир жароҳатидан сўнг узоқ вақт даволанди. Кўплаб мутахассислар унинг жисмоний ҳолати аввалги даражада эмаслигини айтиб, Бразилия терма жамоасига чақирилишини савол остига олишган эди. Бироқ Бразилия бош мураббийи Карло Анселотти Неймарнинг сафга қайтишга тайёрлигини тасдиқлади.
Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичидаги муҳим баҳсда Ўзбекистон билан тўқнаш келади, сўнгра Колумбияга қарши майдонга тушади. Бразилия эса Шотландия билан куч синашади. Ҳар икки жамоа учун ҳам гуруҳда пешқадамликни сақлаб қолиш ва плей-офф босқичига қулайроқ йўл билан чиқиш учун ғалаба сув ва ҳаводек зарур.
Жоау Канцелонинг фикрича, футбол олами Роналдонинг халқаро майдондаги рекордлари ва Неймарнинг Бразилия футболига қўшган улкан ҳиссасини эътироф этган ҳолда, уларга мутлоқ ҳурмат кўрсатиши лозим. Ҳозирги кунда бу икки юлдуз атрофидаги шов-шувлар фақатгина уларнинг нуфузи қанчалик юқори эканлигидан далолат беради.
…