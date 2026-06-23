Португалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилинди

·323·Спорт
Португалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилинди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бугун, 23 июнь куни ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши майдонга тушади. Тарихий учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

Бу баҳс миллий жамоамиз учун алоҳида аҳамиятга эга. «Оқ бўрилар» жаҳон футболи юлдузларига бой Португалияга қарши муносиб натижа учун курашади.

Учрашув олдидан ҳар икки жамоанинг тахминий асосий таркиблари эълон қилинди.

ЖЧ-2026. Гуруҳ босқичи, 2-тур

Португалия — Ўзбекистон

Португалиянинг тахминий таркиби:

Кошта, Канселу, Диаш, Мендеш, Вейга, Невеш, Витиня, Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.

Ўзбекистоннинг тахминий таркиби:

Юсупов, Ҳусанов, Абдуллаев, Ашурматов, Каримов, Мозговой, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Ўрунов, Шомуродов.

Тахминий таркибдан кўриниб турибдики, Португалия Криштиану Роналду бошчилигидаги кучли ҳужум чизиғи билан майдонга тушиши кутилмоқда.

Ўзбекистон сафида эса Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Остон Ўрунов ҳужумда асосий умидлардан бири бўлади. Ҳимоя чизиғида Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов ва Абдулла Абдуллаевнинг ҳаракатлари муҳим аҳамият касб этади.

«Оқ бўрилар» тўпсиз ўйинда интизомни сақлаш, рақибнинг тезкор ҳужумларини тўхтатиш ва қарши ҳужумларда ўз имкониятларидан фойдаланишга ҳаракат қилади.

Барча эътибор бугун соат 22:00 да бошланадиган Португалия — Ўзбекистон учрашувига қаратилган.

ПортугалияЎзбекистонКриштиану РоналдуЭлдор Шомуродов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Бугун, 20:19Барселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёрБарселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 20:17Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиСобиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиБугун, 19:14Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 19:11Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Бугун, 18:55Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёздиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёздиБугун, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...