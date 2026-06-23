Португалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бугун, 23 июнь куни ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши майдонга тушади. Тарихий учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Бу баҳс миллий жамоамиз учун алоҳида аҳамиятга эга. «Оқ бўрилар» жаҳон футболи юлдузларига бой Португалияга қарши муносиб натижа учун курашади.
Учрашув олдидан ҳар икки жамоанинг тахминий асосий таркиблари эълон қилинди.
ЖЧ-2026. Гуруҳ босқичи, 2-тур
Португалия — Ўзбекистон
Португалиянинг тахминий таркиби:
Кошта, Канселу, Диаш, Мендеш, Вейга, Невеш, Витиня, Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.
Ўзбекистоннинг тахминий таркиби:
Юсупов, Ҳусанов, Абдуллаев, Ашурматов, Каримов, Мозговой, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Ўрунов, Шомуродов.
Тахминий таркибдан кўриниб турибдики, Португалия Криштиану Роналду бошчилигидаги кучли ҳужум чизиғи билан майдонга тушиши кутилмоқда.
Ўзбекистон сафида эса Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Остон Ўрунов ҳужумда асосий умидлардан бири бўлади. Ҳимоя чизиғида Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов ва Абдулла Абдуллаевнинг ҳаракатлари муҳим аҳамият касб этади.
«Оқ бўрилар» тўпсиз ўйинда интизомни сақлаш, рақибнинг тезкор ҳужумларини тўхтатиш ва қарши ҳужумларда ўз имкониятларидан фойдаланишга ҳаракат қилади.
Барча эътибор бугун соат 22:00 да бошланадиган Португалия — Ўзбекистон учрашувига қаратилган.
…