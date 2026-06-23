Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказади

·0·Техно
Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказади

Замонавий технологиялар ва ретро эстетика уйғунлиги спорт трансляцияларини кузатишда мутлақо янги тажрибани тақдим этмоқда. Дастурчи Эрик Браунроут томонидан яратилган Риббие лойиҳаси Мажор Леагуе Baseбалл (MLB) маълумотларини реал вақт режимида 8-битли аркада ўйинлари кўринишидаги трансляцияга айлантириб беради. Ушбу платформа бейсбол ишқибозлари учун зерикарли статистик жадваллар ўрнига визуал бой ва қизиқарли муҳитни таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Риббие лойиҳасининг асоси MLB очиқ маълумотлар интерфейси (СтатсAPI) билан интеграция қилинган бўлиб, у ҳар бир зарба, ҳаракат ва натижани пиксел-арт форматида жонлантиради. TechCrunch нашрига берган интервюсида Браунроут, лойиҳа ғояси дастлаб ўзининг фантази-бейсбол жамоаси учун Кйле Счварбер исмли ўйинчининг пиксел-арт логотипини яратишдан бошланганини таъкидлади. Кейинчалик у ушбу услубни бутун бир ўйин жараёнига татбиқ этиш мумкинлигини англаб етган.

Сунъий интеллект ёрдамида яратилган визуал олам

Мазкур мураккаб лойиҳани қисқа вақт ичида амалга оширишда замонавий сунъий интеллект воситалари ҳал қилувчи рол ўйнади. Браунроут лойиҳани ишлаб чиқишда Claude Коде ва Кодех каби воситалардан кенг фойдаланган. Унинг сўзларига кўра, одатда ойлаб вақт талаб қиладиган дастурлаш жараёни сунъий интеллект кўмагида бир неча дам олиш кунларида якунланган. Бу, айниқса, ўйин персонажлари (спрайтлар) ва стадионлар тасвирини яратишда қўл келган.

Риббие сайтига ташриф буюрган фойдаланувчи ўзини 90-йиллардаги аркада ўйинлари хонасига тушиб қолгандек ҳис қилади. Интерфейсда ўша вақтда бўлиб ўтаётган MLB ўйинларини танлаш имконияти мавжуд. Фойдаланувчилар ўйинни виртуал меҳмонхонадаги телевизор орқали ёки бутун экран бўйлаб кузатишлари мумкин. Ҳар бир стадион ва ўйинчи учун махсус пиксел-арт дизайнлари яратилган бўлиб, бу жараённи оддий ESPN Гамекаст каби сервислар билан солиштирганда анча жозибали қилади.

Платформа нафақат чиройли кўринишга эга, балки функционал жиҳатдан ҳам анча бой. Фойдаланувчилар ўйин ҳисоби, ким тўп отаётгани (питчер) ёки ким зарба бераётганини (ҳиттер) аниқ кўриб туришади. Барча маълумотлар расмий MLB манбаларидан олингани сабабли, маълумотларнинг аниқлиги ва тезкорлиги таъминланган.

Яқинда лойиҳага фантази-бейсбол ишқибозлари учун янги функция қўшилди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз жамоалари таркибини тизимга киритиб, ўз ўйинчиларининг реал вақтдаги натижаларини ретро форматда кузатиб боришлари мумкин. Бу каби инновациялар спорт таҳлилий маълумотларини истеъмол қилишнинг янги, кўнгилочар усулларини очиб бермоқда.

РиббиеMLBБейсболСунъий IntelлектClaude Коде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаСунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаБугун, 18:22Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларVivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларБугун, 18:22Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиРоссиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиБугун, 17:56Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиHuawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиБугун, 17:20SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиSpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиБугун, 16:53Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиАкумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди