Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқда

·0·Техно
Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқда

Электр скутерлар ва микромобиллик воситаларидан фойдаланишда хавфсизлик масаласи бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. Россиянинг машҳур кикшеринг хизматларидан бири бўлган "Юрент" фойдаланувчиларнинг ёшини автоматик тарзда текшириш имконини берувчи янги технологияни синовдан ўтказишни бошлади. Max миллий рақамли платформасининг "Рақамли ИД" (Дигитал ИД) тизими орқали амалга ошириладиган ушбу лойиҳа вояга етмаганларнинг скутер бошқаришига чек қўйишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда ушбу инновацион ечим Санкт-Петербург ва Калининград шаҳарларида пилот режимида ишга туширилди. Йил якунига қадар кикшеринг хизмати мавжуд бўлган барча ҳудудларда ушбу тизим тўлиқ жорий этилиши режалаштирилган. Бу каби технологик ёндашувлар нафақат йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлайди, балки компанияларнинг ижтимоий масъулиятини ҳам оширади.

Тизим қандай ишлайди?

ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар ўз ёшини тасдиқлашлари учун мураккаб жараёнлардан ўтишлари шарт эмас. Бунинг учун кикшеринг иловасидаги "Профил" бўлимига кириб, "Рақамли ИД" орқали верификациядан ўтиш тугмасини босиш кифоя. Асосий шарт шундан иборатки, кикшеринг иловаси ва рақамли идентификация тизими битта телефон рақамига боғланган бўлиши лозим.

Тасдиқлаш жараёни тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, фойдаланувчидан ортиқча ҳужжат талаб этилмайди. Муҳими, бу жараён бир марта амалга оширилади ва кейинги сафар скутер ижарага олаётганда қайта такрорлашга ҳожат қолмайди. Бу эса фойдаланувчи тажрибасини соддалаштириш билан бирга, хизмат кўрсатувчи провайдерга мижознинг ҳақиқий ёши ҳақида аниқ маълумот беради.

Технологиянинг ривожланиш тарихи

Max платформасининг "Рақамли ИД" технологияси дастлаб 2025-йилнинг сентябрь ойида ёш чеклови мавжуд бўлган маҳсулотларни сотиб олиш жараёнини осонлаштириш учун тақдим этилган эди. Кейинчалик ушбу технология доираси кенгайиб, 2026-йилнинг апрель ойидан бошлаб меҳмонхоналарда мижозларни тезкор рўйхатга олиш (чекк-ин) тизимларида ҳам қўлланила бошланди.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда электр скутерлар ижараси оммалашиб бормоқда. Тошкент каби йирик шаҳарларда скутерлар билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш учун рақамли идентификация тизимларини жорий этиш масаласи келажакда долзарб бўлиши мумкин. Ҳозирча маҳаллий кикшеринг хизматлари асосан банк карталари орқали идентификацияни амалга оширмоқда, бироқ халқаро тажриба кўрсатганидек, махсус рақамли ИД тизимлари анча ишончлироқ ҳисобланади.

Ушбу янгилик микромобиллик соҳасидаги тартибга солиш жараёнларининг технологик ечимлар билан ҳамоҳанг ривожланаётганидан далолат беради. Келажакда бундай тизимлар нафақат ёшни, балки ҳайдовчилик гувоҳномаси мавжудлигини ҳам масофадан туриб текшириш имконини бериши кутилмоқда.

КикшерингТехнологияРақамли ИДСкутерХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиMeta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиБугун, 19:28Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБугун, 18:52Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаСунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаБугун, 18:22Vivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларVivo Х Фолд6 тақдимоти арафасида: 200 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги нархларБугун, 18:22Россиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиРоссиянинг Булат компанияси янги авлод таянч станцияларини тақдим этдиБугун, 17:56Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиHuawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилдиБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди