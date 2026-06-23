Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқда
Электр скутерлар ва микромобиллик воситаларидан фойдаланишда хавфсизлик масаласи бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. Россиянинг машҳур кикшеринг хизматларидан бири бўлган "Юрент" фойдаланувчиларнинг ёшини автоматик тарзда текшириш имконини берувчи янги технологияни синовдан ўтказишни бошлади. Max миллий рақамли платформасининг "Рақамли ИД" (Дигитал ИД) тизими орқали амалга ошириладиган ушбу лойиҳа вояга етмаганларнинг скутер бошқаришига чек қўйишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда ушбу инновацион ечим Санкт-Петербург ва Калининград шаҳарларида пилот режимида ишга туширилди. Йил якунига қадар кикшеринг хизмати мавжуд бўлган барча ҳудудларда ушбу тизим тўлиқ жорий этилиши режалаштирилган. Бу каби технологик ёндашувлар нафақат йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлайди, балки компанияларнинг ижтимоий масъулиятини ҳам оширади.
Тизим қандай ишлайди?ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар ўз ёшини тасдиқлашлари учун мураккаб жараёнлардан ўтишлари шарт эмас. Бунинг учун кикшеринг иловасидаги "Профил" бўлимига кириб, "Рақамли ИД" орқали верификациядан ўтиш тугмасини босиш кифоя. Асосий шарт шундан иборатки, кикшеринг иловаси ва рақамли идентификация тизими битта телефон рақамига боғланган бўлиши лозим.
Тасдиқлаш жараёни тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, фойдаланувчидан ортиқча ҳужжат талаб этилмайди. Муҳими, бу жараён бир марта амалга оширилади ва кейинги сафар скутер ижарага олаётганда қайта такрорлашга ҳожат қолмайди. Бу эса фойдаланувчи тажрибасини соддалаштириш билан бирга, хизмат кўрсатувчи провайдерга мижознинг ҳақиқий ёши ҳақида аниқ маълумот беради.
Технологиянинг ривожланиш тарихиMax платформасининг "Рақамли ИД" технологияси дастлаб 2025-йилнинг сентябрь ойида ёш чеклови мавжуд бўлган маҳсулотларни сотиб олиш жараёнини осонлаштириш учун тақдим этилган эди. Кейинчалик ушбу технология доираси кенгайиб, 2026-йилнинг апрель ойидан бошлаб меҳмонхоналарда мижозларни тезкор рўйхатга олиш (чекк-ин) тизимларида ҳам қўлланила бошланди.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда электр скутерлар ижараси оммалашиб бормоқда. Тошкент каби йирик шаҳарларда скутерлар билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш учун рақамли идентификация тизимларини жорий этиш масаласи келажакда долзарб бўлиши мумкин. Ҳозирча маҳаллий кикшеринг хизматлари асосан банк карталари орқали идентификацияни амалга оширмоқда, бироқ халқаро тажриба кўрсатганидек, махсус рақамли ИД тизимлари анча ишончлироқ ҳисобланади.
Ушбу янгилик микромобиллик соҳасидаги тартибга солиш жараёнларининг технологик ечимлар билан ҳамоҳанг ривожланаётганидан далолат беради. Келажакда бундай тизимлар нафақат ёшни, балки ҳайдовчилик гувоҳномаси мавжудлигини ҳам масофадан туриб текшириш имконини бериши кутилмоқда.
…