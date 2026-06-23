Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланиш
Жанубий Кореянинг Samsung Electronикс техногиганти ўзининг ўрта нарх тоифасидаги оммабоп қурилмаларидан бири — Galaxy А35 смартфони учун янги авлод операцион тизимини тайёрлашга киришди. Маълум бўлишича, компания серверларида ушбу модел учун мўлжалланган илк One UI 9 прошивкалари пайдо бўлган. Бу мазкур смартфон фойдаланувчилари келажакда энг сўнгги дастурий таъминот имкониятларидан фойдаланиши кафолатланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Тарун Ватс томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Samsung ички синов серверларида Galaxy А35 учун бир нечта тест йиғмалари аниқланган. Хусусан, А356БХХУАEЗF1 ва А356БОХМАEЗF1 каби кодли версиялар тизимнинг эрта босқичдаги синовлари кетаётганидан далолат беради. Шунингдек, СМ-А356E модел рақами остидаги глобал версия учун ҳам махсус прошивкалар рўйхатга олинган.
Дастурий таъминотни ривожлантириш босқичлариҲозирги вақтда аниқланган ушбу йиғмалар фақат ички фойдаланиш ва дастурчилар учун мўлжалланган. Бу босқичда тизимнинг барқарорлиги, янги функцияларнинг аппарат қисми билан мослашуви ва хатоликларни бартараф этиш жараёнлари амалга оширилади. One UI 9 интерфейси Android операцион тизимининг навбатдаги катта талқини асосида қурилиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам кенг сотилаётган Galaxy А35 моделининг бундай эрта синовлардан ўтиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қувонарли ҳолат. Одатда Samsung ўзининг флагман қурилмаларига кўпроқ эътибор қаратса-да, ўрта сегмент вакилларининг ҳам энг янги дастурий таъминот билан таъминланиши бренднинг қўллаб-қувватлаш сиёсати яхшиланганини кўрсатади.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Тарун Ватс аввал ҳам Samsung қурилмалари борасида бир қатор аниқ прогнозларни берган эди. У One UI 8.0 бета-версиясининг чиқиш муддатлари, шунингдек, Galaxy S24 ва Galaxy S25 флагманларининг тақдимот саналарини биринчилардан бўлиб очиқлаган эди. Шу сабабли, унинг One UI 9 ҳақидаги хабарлари технологик ҳамжамият томонидан ишонч билан қабул қилинмоқда.
Кутилаётган ўзгаришлар ва муддатларҲозирча One UI 9 интерфейсининг ўзига хос хусусиятлари ва дизайндаги ўзгаришлари ҳақида батафсил маълумотлар йўқ. Бироқ, экспертлар тизимда сунъий интеллект имкониятларини янада кенгайтириш, энергия самарадорлигини ошириш ва визуал элементларни модернизация қилишга урғу берилишини тахмин қилишмоқда.
Смартфон эгалари учун One UI 9 нинг оммавий бета-синовлари ва якуний релизи бироз вақт талаб этади. Дастлаб ички синовлар якунланиши, сўнгра флагман моделлар учун янгиланиш тақдим этилиши лозим. Шундан кейингина Galaxy А35 каби ўрта сегмент қурилмалари янги тизимни қабул қила бошлайди. Бу жараён одатда бир неча ойдан бир йилгача давом этиши мумкин.
…