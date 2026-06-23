Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланиш

·0·Техно
Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланиш

Жанубий Кореянинг Samsung Electronикс техногиганти ўзининг ўрта нарх тоифасидаги оммабоп қурилмаларидан бири — Galaxy А35 смартфони учун янги авлод операцион тизимини тайёрлашга киришди. Маълум бўлишича, компания серверларида ушбу модел учун мўлжалланган илк One UI 9 прошивкалари пайдо бўлган. Бу мазкур смартфон фойдаланувчилари келажакда энг сўнгги дастурий таъминот имкониятларидан фойдаланиши кафолатланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Тарун Ватс томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Samsung ички синов серверларида Galaxy А35 учун бир нечта тест йиғмалари аниқланган. Хусусан, А356БХХУАEЗF1 ва А356БОХМАEЗF1 каби кодли версиялар тизимнинг эрта босқичдаги синовлари кетаётганидан далолат беради. Шунингдек, СМ-А356E модел рақами остидаги глобал версия учун ҳам махсус прошивкалар рўйхатга олинган.

Дастурий таъминотни ривожлантириш босқичлари

Ҳозирги вақтда аниқланган ушбу йиғмалар фақат ички фойдаланиш ва дастурчилар учун мўлжалланган. Бу босқичда тизимнинг барқарорлиги, янги функцияларнинг аппарат қисми билан мослашуви ва хатоликларни бартараф этиш жараёнлари амалга оширилади. One UI 9 интерфейси Android операцион тизимининг навбатдаги катта талқини асосида қурилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам кенг сотилаётган Galaxy А35 моделининг бундай эрта синовлардан ўтиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қувонарли ҳолат. Одатда Samsung ўзининг флагман қурилмаларига кўпроқ эътибор қаратса-да, ўрта сегмент вакилларининг ҳам энг янги дастурий таъминот билан таъминланиши бренднинг қўллаб-қувватлаш сиёсати яхшиланганини кўрсатади.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Тарун Ватс аввал ҳам Samsung қурилмалари борасида бир қатор аниқ прогнозларни берган эди. У One UI 8.0 бета-версиясининг чиқиш муддатлари, шунингдек, Galaxy S24 ва Galaxy S25 флагманларининг тақдимот саналарини биринчилардан бўлиб очиқлаган эди. Шу сабабли, унинг One UI 9 ҳақидаги хабарлари технологик ҳамжамият томонидан ишонч билан қабул қилинмоқда.

Кутилаётган ўзгаришлар ва муддатлар

Ҳозирча One UI 9 интерфейсининг ўзига хос хусусиятлари ва дизайндаги ўзгаришлари ҳақида батафсил маълумотлар йўқ. Бироқ, экспертлар тизимда сунъий интеллект имкониятларини янада кенгайтириш, энергия самарадорлигини ошириш ва визуал элементларни модернизация қилишга урғу берилишини тахмин қилишмоқда.

Смартфон эгалари учун One UI 9 нинг оммавий бета-синовлари ва якуний релизи бироз вақт талаб этади. Дастлаб ички синовлар якунланиши, сўнгра флагман моделлар учун янгиланиш тақдим этилиши лозим. Шундан кейингина Galaxy А35 каби ўрта сегмент қурилмалари янги тизимни қабул қила бошлайди. Бу жараён одатда бир неча ойдан бир йилгача давом этиши мумкин.

SamsungGalaxy А35One UI 9СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиБугун, 20:30ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиБугун, 20:25Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаМикромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаБугун, 19:52Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиMeta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиБугун, 19:28Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБугун, 18:52Сунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаСунъий интеллект ва видео: Фика Жобс ишга қабул қилиш жараёнини инқилоб қилмоқдаБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди