Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида давлат чегарасини аниқ белгилаш жараёни доирасида муҳим қарор амалга оширилди. Натижада Фарғона вилоятига қарашли бўлган Чўнғара ҳамда Тош-Тепа аҳоли пунктлари Қирғизистон ҳудудига ўтказилди.
Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот котиби Асқат Алагозов маълум қилди. Унинг таъкидлашича, мазкур қишлоқларда истиқомат қилувчи қарийб 2,5 минг нафар аҳоли этник қирғизлар бўлиб, эндиликда Қирғизистон фуқаролигини олиш имкониятига эга бўлади.
Маълум қилинишича, чегарани демаркация қилиш жараёнида томонлар ўзаро манфаатлар асосида келишувга эришган. Қирғизистон ҳам ўз навбатида Ўзбекистонга чегара ҳудудида жойлашган майдони жиҳатидан тенг бўлган ер участкаларини тақдим этган.
Шунингдек, Сой қишлоғидан Таян қишлоғигача янги автомобиль йўлини қуриш мақсадида умумий майдони 236 гектар бўлган тенг қийматли ер майдонлари ўзаро алмашилгани маълум қилинди.
Мутахассислар фикрича, мазкур йўлнинг барпо этилиши Қирғизистоннинг Боткен вилояти аҳолиси учун катта қулайлик яратади. Чунки янги йўналиш ишга тушгач, Айдаркендан Боткен шаҳригача бўлган масофа ҳозирги 225 километр ўрнига атиги 55 километрни ташкил этади.
…