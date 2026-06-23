Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли

·54·Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли

Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида давлат чегарасини аниқ белгилаш жараёни доирасида муҳим қарор амалга оширилди. Натижада Фарғона вилоятига қарашли бўлган Чўнғара ҳамда Тош-Тепа аҳоли пунктлари Қирғизистон ҳудудига ўтказилди.

Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот котиби Асқат Алагозов маълум қилди. Унинг таъкидлашича, мазкур қишлоқларда истиқомат қилувчи қарийб 2,5 минг нафар аҳоли этник қирғизлар бўлиб, эндиликда Қирғизистон фуқаролигини олиш имкониятига эга бўлади.

Маълум қилинишича, чегарани демаркация қилиш жараёнида томонлар ўзаро манфаатлар асосида келишувга эришган. Қирғизистон ҳам ўз навбатида Ўзбекистонга чегара ҳудудида жойлашган майдони жиҳатидан тенг бўлган ер участкаларини тақдим этган.

Шунингдек, Сой қишлоғидан Таян қишлоғигача янги автомобиль йўлини қуриш мақсадида умумий майдони 236 гектар бўлган тенг қийматли ер майдонлари ўзаро алмашилгани маълум қилинди.

Мутахассислар фикрича, мазкур йўлнинг барпо этилиши Қирғизистоннинг Боткен вилояти аҳолиси учун катта қулайлик яратади. Чунки янги йўналиш ишга тушгач, Айдаркендан Боткен шаҳригача бўлган масофа ҳозирги 225 километр ўрнига атиги 55 километрни ташкил этади.

ЎзбекистонҚирғизистонФарғонаБаткенАскат Алагозов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиШавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиБугун, 19:50Давлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаДавлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаБугун, 18:21Маҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиМаҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиБугун, 17:41Мактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинМактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинБугун, 15:12Вьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиВьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиБугун, 14:59Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқдаНаманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқдаБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин