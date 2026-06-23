Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учради
Ўзбекистоннинг Биринчи президенти Ислом Каримовнинг набираси Марям Тилляева ва унинг турмуш ўртоғи Арно Косян Россиянинг “Пятница” телеканали орқали эфирга узатилаётган “Севгига пул тикиш” реалити-шоусида иштирок этиб, кенг муҳокамалар марказига айланди.
Лойиҳанинг илк сонлариданоқ жуфтликнинг ҳаракатлари томошабинлар ўртасида турли баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Айниқса, Марям Тилляеванинг шоудаги айрим баёнотлари ва муносабатлари ижтимоий тармоқларда кескин танқидларга учради.
Муҳокамаларнинг энг қизғин нуқтаси Марямнинг лойиҳада қатнашиш сабаблари ҳақидаги гаплари бўлди. У бош соврин сифатида тақдим этилаётган пул мукофотига қизиқиши борлигини ва тўй харажатлари учун маблағ зарурлигини айтган. Шунингдек, Арно Косян муносабатларининг дастлабки босқичида ўзини “алфонс эмаслигини” исботлаш учун барча маблағини сарфлаб юборганини ҳам очиқлаган.
Бу сўзлар айрим кузатувчилар томонидан кескин қабул қилинди. Танқидчилар Марямнинг молиявий жиҳатдан таъминланган оила вакили бўла туриб, пул масаласини бу тарзда кўтарганини нотўғри баҳолашди.
Шоу давомида Марям Тилляева ва машҳур рус актрисаси Анна Хилкевич ўртасидаги келишмовчиликлар ҳам кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Икки томон бир-бирини манипуляция ва иштирокчиларни қарши қўйишда айблади. Бу баҳс ижтимоий тармоқларда ҳам давом этиб, мухлислар ўртасида ҳақиқий виртуал тортишувларга сабаб бўлди.
Лойиҳанинг яна бир иштирокчиси, блогер Лоша Янгер ҳам Марямнинг ўзини тутиш услубини танқид қилди. Унинг фикрича, Тилляева виллада бошқалар билан мулоқотда ўзини ҳаддан ташқари эркатой ва талабчан тутган.
Шоунинг кейинги сонларидан бирида Марям ва Арно иштирокчилар овози натижасида лойиҳани тарк этиш хавфига дуч келди. Бу ҳолат Марям учун кутилмаган бўлиб чиқди. Унинг ҳиссий ҳолати ўзгариб, бир муддат бошқа иштирокчилар билан мулоқотни чеклагани ҳам эфирда намойиш этилди.
Танқидлар ва хейтлар кучайганидан сўнг Марям Тилляева ижтимоий тармоқ орқали мурожаат қилди. У шоудаги воқеалар ҳақиқий ҳаётдан фарқ қилишини, иштирокчилар эса муайян шароит ва босим остида ҳаракат қилишини таъкидлади.
Шу билан бирга, у ўз манзилига юборилаётган ҳақорат ва таҳдидли хабарларни қабул қилиб бўлмас ҳолат деб баҳолади. Марямнинг айтишича, сўнгги бир неча кун ичида унга минглаб салбий хабарлар келиб тушган.
Тилляева ҳозирда эри билан Туркияда дам олмоқда. Шу билан бирга, у яна бир йирик телевизион лойиҳа — ТНТ телеканалидаги “Ўйин устаси” реалити-шоусида ҳам иштирок этишини маълум қилди.
Кўринадики, Марям Тилляева иштирок этаётган ҳар бир телевизион лойиҳа томошабинлар қизиқиши билан бирга баҳс ва муҳокамаларни ҳам келтириб чиқармоқда.
…