Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учради

·0·Маданият
Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учради

Ўзбекистоннинг Биринчи президенти Ислом Каримовнинг набираси Марям Тилляева ва унинг турмуш ўртоғи Арно Косян Россиянинг “Пятница” телеканали орқали эфирга узатилаётган “Севгига пул тикиш” реалити-шоусида иштирок этиб, кенг муҳокамалар марказига айланди.

Лойиҳанинг илк сонлариданоқ жуфтликнинг ҳаракатлари томошабинлар ўртасида турли баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Айниқса, Марям Тилляеванинг шоудаги айрим баёнотлари ва муносабатлари ижтимоий тармоқларда кескин танқидларга учради.

Муҳокамаларнинг энг қизғин нуқтаси Марямнинг лойиҳада қатнашиш сабаблари ҳақидаги гаплари бўлди. У бош соврин сифатида тақдим этилаётган пул мукофотига қизиқиши борлигини ва тўй харажатлари учун маблағ зарурлигини айтган. Шунингдек, Арно Косян муносабатларининг дастлабки босқичида ўзини “алфонс эмаслигини” исботлаш учун барча маблағини сарфлаб юборганини ҳам очиқлаган.

Gulla marjon taqqan yosh yigit va ayol yonma-yon oʻtirib tabassum qilmoqda.

Бу сўзлар айрим кузатувчилар томонидан кескин қабул қилинди. Танқидчилар Марямнинг молиявий жиҳатдан таъминланган оила вакили бўла туриб, пул масаласини бу тарзда кўтарганини нотўғри баҳолашди.

Шоу давомида Марям Тилляева ва машҳур рус актрисаси Анна Хилкевич ўртасидаги келишмовчиликлар ҳам кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Икки томон бир-бирини манипуляция ва иштирокчиларни қарши қўйишда айблади. Бу баҳс ижтимоий тармоқларда ҳам давом этиб, мухлислар ўртасида ҳақиқий виртуал тортишувларга сабаб бўлди.

Лойиҳанинг яна бир иштирокчиси, блогер Лоша Янгер ҳам Марямнинг ўзини тутиш услубини танқид қилди. Унинг фикрича, Тилляева виллада бошқалар билан мулоқотда ўзини ҳаддан ташқари эркатой ва талабчан тутган.

Шоунинг кейинги сонларидан бирида Марям ва Арно иштирокчилар овози натижасида лойиҳани тарк этиш хавфига дуч келди. Бу ҳолат Марям учун кутилмаган бўлиб чиқди. Унинг ҳиссий ҳолати ўзгариб, бир муддат бошқа иштирокчилар билан мулоқотни чеклагани ҳам эфирда намойиш этилди.

Gul marjonli yosh yigit va qiz oq kiyimda yonma-yon oʻtiribdi.

Танқидлар ва хейтлар кучайганидан сўнг Марям Тилляева ижтимоий тармоқ орқали мурожаат қилди. У шоудаги воқеалар ҳақиқий ҳаётдан фарқ қилишини, иштирокчилар эса муайян шароит ва босим остида ҳаракат қилишини таъкидлади.

Шу билан бирга, у ўз манзилига юборилаётган ҳақорат ва таҳдидли хабарларни қабул қилиб бўлмас ҳолат деб баҳолади. Марямнинг айтишича, сўнгги бир неча кун ичида унга минглаб салбий хабарлар келиб тушган.

Тилляева ҳозирда эри билан Туркияда дам олмоқда. Шу билан бирга, у яна бир йирик телевизион лойиҳа — ТНТ телеканалидаги “Ўйин устаси” реалити-шоусида ҳам иштирок этишини маълум қилди.

Кўринадики, Марям Тилляева иштирок этаётган ҳар бир телевизион лойиҳа томошабинлар қизиқиши билан бирга баҳс ва муҳокамаларни ҳам келтириб чиқармоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкинЭже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкинБугун, 20:29Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Бугун, 19:20Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Бугун, 17:48Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Бугун, 17:44Жим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаЖим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаБугун, 16:54“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлди“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...