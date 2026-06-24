Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқда

·0·Техно
Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқда

Meta корпорацияси раҳбари Mark Zuckerberg ижтимоий тармоқлар экотизимини янада кенгайтириш мақсадида янги йўналиш — башоратлар бозорига (предиктион маркетс) жиддий қизиқиш билдирмоқда. Те Нев Ёрк Times нашри берган маълумотларга кўра, миллиардер компания ичида “Арена” деб номланган алоҳида мобил иловани ишлаб чиқишга рухсат берган. Ушбу лойиҳа ўзининг ишлаш тамойили билан сўнгги вақтларда оммалашиб бораётган Polymarket платформасига ўхшаб кетади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

“Арена” лойиҳаси Meta таркибидаги бошқа ижтимоий тармоқлардан мустақил равишда фаолият юритиши кутилмоқда. Шунга қарамай, Facebook ва Instagram каби платформалар фойдаланувчиларни янги иловага йўналтирувчи восита бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча лойиҳа экспериментал мақомга эга бўлишига қарамай, Зуккерберг уни компания учун энг устувор вазифалардан бири сифатида белгилаган.

Виртуал баллар ва ўйин механикаси

Қизиқарли жиҳати шундаки, Арена дастлабки босқичда реал пул тикиш имкониятини тақдим этмайди. Бунинг ўрнига, фойдаланувчилар маълум бир воқеалар ривожи бўйича тўғри башорат қилганликлари учун виртуал баллар тўплайдилар. Бу ёндашув платформани кўпроқ видео ўйинга ўхшатиб қўйса-да, мутахассисларнинг фикрича, келажакда тизимга реал пул маблағларини киритиш имконияти ҳам қўшилиши мумкин.

Башоратлар бозори сўнгги бир йил ичида глобал миқёсда улкан молиявий ўшишни бошдан кечирди. Масалан, Polymarket ва Kalshi каби платформалардаги савдо ҳажми жорий йилнинг апрель ойига келиб ўнлаб миллиард долларга етди. Бундай муваффақият бошқа технологик гигантларни ҳам бефарқ қолдирмаяпти. Хусусан, Elon Musk бошқарувидаги Х ижтимоий тармоғ ўтган йили Polymarket билан ҳамкорликни йўлга қўйган эди.

Ҳуқуқий муаммолар ва зиддиятлар

Бироқ бу соҳа фақат даромад эмас, балки жиддий ҳуқуқий можаролар билан ҳам боғлиқ. АҚШнинг айрим штатлари башоратлар бозорини қимор ўйинлари тўғрисидаги қонунларни бузишда айблаб, судга берган. Шунингдек, инсайдерлик маълумотларидан фойдаланган ҳолда башоратлардан фойда кўриш ҳолатлари ҳам кузатилмоқда. Масалан, Венесуэла президенти Николас Мадурога қарши операция ҳақидаги маълумотлардан фойдаланган собиқ ҳарбийлар ва сиёсатчи Георге Сантос билан боғлиқ суриштирувлар бунга мисол бўла олади.

Meta учун Арена лойиҳаси нафақат янги фойдаланувчиларни жалб қилиш, балки сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлили соҳасидаги имкониятларини синаб кўриш учун ҳам қулай майдон ҳисобланади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай платформалар келажакда глобал сиёсий ва иқтисодий жараёнларни кузатишнинг интерактив усулига айланиши мумкин. Ҳозирча Meta ушбу лойиҳанинг расмий ишга тушиш санасини очиқлагани йўқ.

MetaMark ZuckerbergАренаPolymarketТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинотга янги Лонг Марч 7А ракетасини учирди: Тайёргарлик вақти икки бараварга қисқардиХитой коинотга янги Лонг Марч 7А ракетасини учирди: Тайёргарлик вақти икки бараварга қисқардиКеча, 22:52Anthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этдиAnthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этдиКеча, 22:22Хотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этадиХотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этадиКеча, 21:56Хитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизХитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизКеча, 21:28Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиГонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиКеча, 20:51ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиКеча, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди