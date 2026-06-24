Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқда
Meta корпорацияси раҳбари Mark Zuckerberg ижтимоий тармоқлар экотизимини янада кенгайтириш мақсадида янги йўналиш — башоратлар бозорига (предиктион маркетс) жиддий қизиқиш билдирмоқда. Те Нев Ёрк Times нашри берган маълумотларга кўра, миллиардер компания ичида “Арена” деб номланган алоҳида мобил иловани ишлаб чиқишга рухсат берган. Ушбу лойиҳа ўзининг ишлаш тамойили билан сўнгги вақтларда оммалашиб бораётган Polymarket платформасига ўхшаб кетади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
“Арена” лойиҳаси Meta таркибидаги бошқа ижтимоий тармоқлардан мустақил равишда фаолият юритиши кутилмоқда. Шунга қарамай, Facebook ва Instagram каби платформалар фойдаланувчиларни янги иловага йўналтирувчи восита бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча лойиҳа экспериментал мақомга эга бўлишига қарамай, Зуккерберг уни компания учун энг устувор вазифалардан бири сифатида белгилаган.
Виртуал баллар ва ўйин механикасиҚизиқарли жиҳати шундаки, Арена дастлабки босқичда реал пул тикиш имкониятини тақдим этмайди. Бунинг ўрнига, фойдаланувчилар маълум бир воқеалар ривожи бўйича тўғри башорат қилганликлари учун виртуал баллар тўплайдилар. Бу ёндашув платформани кўпроқ видео ўйинга ўхшатиб қўйса-да, мутахассисларнинг фикрича, келажакда тизимга реал пул маблағларини киритиш имконияти ҳам қўшилиши мумкин.
Башоратлар бозори сўнгги бир йил ичида глобал миқёсда улкан молиявий ўшишни бошдан кечирди. Масалан, Polymarket ва Kalshi каби платформалардаги савдо ҳажми жорий йилнинг апрель ойига келиб ўнлаб миллиард долларга етди. Бундай муваффақият бошқа технологик гигантларни ҳам бефарқ қолдирмаяпти. Хусусан, Elon Musk бошқарувидаги Х ижтимоий тармоғ ўтган йили Polymarket билан ҳамкорликни йўлга қўйган эди.
Ҳуқуқий муаммолар ва зиддиятларБироқ бу соҳа фақат даромад эмас, балки жиддий ҳуқуқий можаролар билан ҳам боғлиқ. АҚШнинг айрим штатлари башоратлар бозорини қимор ўйинлари тўғрисидаги қонунларни бузишда айблаб, судга берган. Шунингдек, инсайдерлик маълумотларидан фойдаланган ҳолда башоратлардан фойда кўриш ҳолатлари ҳам кузатилмоқда. Масалан, Венесуэла президенти Николас Мадурога қарши операция ҳақидаги маълумотлардан фойдаланган собиқ ҳарбийлар ва сиёсатчи Георге Сантос билан боғлиқ суриштирувлар бунга мисол бўла олади.
Meta учун Арена лойиҳаси нафақат янги фойдаланувчиларни жалб қилиш, балки сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлили соҳасидаги имкониятларини синаб кўриш учун ҳам қулай майдон ҳисобланади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай платформалар келажакда глобал сиёсий ва иқтисодий жараёнларни кузатишнинг интерактив усулига айланиши мумкин. Ҳозирча Meta ушбу лойиҳанинг расмий ишга тушиш санасини очиқлагани йўқ.
…