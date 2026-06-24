Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирди

·33·Техно
Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирди

Бозор таҳлили билан шуғулланувчи Клуе компанияси 2022-йилга тегишли бўлган ва эскирган кириш маълумотлари (кредентиал) сабабли йирик киберҳужумга учраганини расман тасдиқлади. Ушбу хавфсизлик кемтиги натижасида хакерлар компаниянинг кўплаб корпоратив мижозлари, жумладан, дунёга машҳур киберхавфсизлик ташкилотларининг махфий маълумотларини қўлга киритишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ванкуверда жойлашган Клуе компанияси ҳужумни 12-июн куни аниқлаган бўлса-да, унинг тафсилотлари эндигина очиқланмоқда. Маълум бўлишича, хакерлар 2022-йилда чекланган пилот лойиҳаси учун учинчи томонга тақдим этилган кириш калитидан фойдаланган. Бу ҳолат компаниянинг хавфсизлик тизими ва эскирган маълумотларни ўз вақтида ўчириш жараёнлари қанчалик заиф эканлиги ҳақида жиддий саволларни келтириб чиқарди.

Киберхавфсизлик гигантлари нишонда

Ҳужум натижасида жабрланганлар орасида машҳур пароллар менежери ЛастПасс ва бир қанча йирик киберхавфсизлик компаниялари борлиги вазиятнинг нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда. Хакерлар Клуе тизимидаги ОАут токенлари деб аталадиган махсус калитларни ўғирлаш орқали мижозларнинг бошқа булутли сақлаш омборлари ва маълумотлар базаларига кириш имконига эга бўлишган.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Клуе вакили Кети Берг ўғирланган маълумотлар учинчи томонга тегишли эканини билдирган, бироқ айнан қайси ҳамкор ёки лойиҳа ҳақида гап кетаётганини очиқламаган. Шунингдек, пилот лойиҳаси якунлангач, нега ушбу кириш рухсатномаси бекор қилинмагани ҳамон қоронғулигича қолмоқда.

Тергов ва келгуси чоралар

Ҳозирда компания ўз блогида ушбу ҳодисани "интеграция хизмати билан боғлиқ меросий маълумотлар" (легакй кредентиал) ўғирланиши деб атамоқда. Мутахассисларнинг фикрича, агар Клуе ушбу эскирган маълумотларни ўз вақтида тизимдан чиқариб ташлаганида, бундай кенг кўламли маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олиш мумкин эди.

Компания айни пайтда қуйидаги йўналишларда кенг қамровли текширув ўтказаётганини маълум қилди:

  • Кириш маълумотларини бошқариш тизимини қайта кўриб чиқиш;
  • Ташқи ҳамкорлар (вендор) учун назорат механизмларини кучайтириш;
  • Тизим мониторинги имкониятларини кенгайтириш;
  • Хавфсизликни жорий этиш жараёнларини оптималлаштириш.

Ушбу воқеа Ўзбекистондаги IT-мутахассислари ва корпоратив сектор учун ҳам муҳим дарс бўлиши лозим. Эскирган логин ва пароллар, айниқса учинчи томон лойиҳалари учун берилган вақтинчалик рухсатномалар, кўпинча энг заиф нуқтага айланади. Клуе каби йирик халқаро платформанинг бундай хатога йўл қўйиши, рақамли хавфсизликда "доимий ҳушёрлик" тамойили нақадар муҳимлигини яна бир бор исботлади.

КлуеКиберхавфсизликХакерларЛастПассМаълумотлар Ўғирланиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаРосатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаБугун, 01:56АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиHonor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиБугун, 00:53Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиAnthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди