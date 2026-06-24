Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олди
Электрон почта хизматлари ва матн таҳрири соҳасида етакчи бўлган Суперhuman компанияси сунъий интеллект томонидан яратилган контентни аниқлаш бўйича дунёдаги энг машҳур сервис — ГПTZеро стартапини ўз таркибига қўшиб олганини эълон қилди. Ушбу келашув рақамли дунёда инсон меҳнати ва нейротармоқ маҳсулини фарқлаш борасидаги рақобат янги босқичга чиққанидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ГПTZеро лойиҳасининг тарихи ўзига хослиги билан ажралиб туради. Стартапга бундан уч йил аввал Принстон университети битирувчиси Эдвард Тиан томонидан асос солинган эди. Дастлаб оддий диплом иши сифатида бошланган ушбу лойиҳа қисқа вақт ичида глобал миқёсдаги йирик платформага айланди. Бусинесс Инсидер нашрига берилган маълумотларга кўра, ГПTZеро бугунги кунда 19 миллиондан ортиқ рўйхатдан ўтган фойдаланувчига эга.
Молиявий кўрсаткичлар борасида ҳам стартап сезиларли ютуқларга эришган. Компаниянинг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 30 миллион долларни ташкил этади. Эдвард Тиан ва унинг ҳаммуассиси Алекс Куи ўз фаолияти давомида Ункорк Капитал ва Фоотворк каби йирик венчур жамғармаларидан жами 13,5 миллион доллар инвестиция жалб қилишган. 2024-йилга келиб лойиҳа тўлиқ фойда келтира бошлагани маълум қилинган эди.
Рақобат ва стратегик мақсадларҚизиғи шундаки, Суперhuman (ўтган йили Граммарлй томонидан сотиб олинган ва шу ном остида қайта брендланган платформа) таркибида аллақачон сунъий интеллектни аниқлаш воситаси мавжуд эди. Бироқ компания раҳбарияти ГПTZеро каби кучли рақибни сотиб олиш орқали ўз имкониятларини янада кенгайтиришга қарор қилди. Компания вакиллари ушбу харидни "иккита AI-детектор биттасидан яхшироқ" деган тамойил билан изоҳлашмоқда.
ГПTZеро асосан матнлардаги "сунъий интеллект ахлатини" (AI слоп) аниқлаш ва инсон муаллифлигини ҳимоя қилишга эътибор қаратади. Граммарлй воситаси эса кўпроқ талабаларга ўз матнларини таҳрирлашда ва уларнинг сунъий интеллект томонидан ёзилгандек кўринишини камайтиришда ёрдам беради. Эндиликда ушбу икки ёндашув ягона экотизимда бирлашади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва таълим соҳаси вакиллари учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Бугунги кунда ChatGPT ва бошқа нейротармоқлар ёрдамида ёзилган академик ишлар ва мақолалар кўпайиб бораётган бир пайтда, ГПTZеро каби воситаларнинг янада такомиллашиши контентнинг оригиналлигини текширишда муҳим воситага айланади. Ҳозирча келашувнинг якуний қиймати ошкор этилмаган бўлса-да, бу технология бозоридаги йилнинг энг муҳим харидларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
…