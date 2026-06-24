Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олди

·0·Техно
Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олди

Электрон почта хизматлари ва матн таҳрири соҳасида етакчи бўлган Суперhuman компанияси сунъий интеллект томонидан яратилган контентни аниқлаш бўйича дунёдаги энг машҳур сервис — ГПTZеро стартапини ўз таркибига қўшиб олганини эълон қилди. Ушбу келашув рақамли дунёда инсон меҳнати ва нейротармоқ маҳсулини фарқлаш борасидаги рақобат янги босқичга чиққанидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ГПTZеро лойиҳасининг тарихи ўзига хослиги билан ажралиб туради. Стартапга бундан уч йил аввал Принстон университети битирувчиси Эдвард Тиан томонидан асос солинган эди. Дастлаб оддий диплом иши сифатида бошланган ушбу лойиҳа қисқа вақт ичида глобал миқёсдаги йирик платформага айланди. Бусинесс Инсидер нашрига берилган маълумотларга кўра, ГПTZеро бугунги кунда 19 миллиондан ортиқ рўйхатдан ўтган фойдаланувчига эга.

Молиявий кўрсаткичлар борасида ҳам стартап сезиларли ютуқларга эришган. Компаниянинг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 30 миллион долларни ташкил этади. Эдвард Тиан ва унинг ҳаммуассиси Алекс Куи ўз фаолияти давомида Ункорк Капитал ва Фоотворк каби йирик венчур жамғармаларидан жами 13,5 миллион доллар инвестиция жалб қилишган. 2024-йилга келиб лойиҳа тўлиқ фойда келтира бошлагани маълум қилинган эди.

Рақобат ва стратегик мақсадлар

Қизиғи шундаки, Суперhuman (ўтган йили Граммарлй томонидан сотиб олинган ва шу ном остида қайта брендланган платформа) таркибида аллақачон сунъий интеллектни аниқлаш воситаси мавжуд эди. Бироқ компания раҳбарияти ГПTZеро каби кучли рақибни сотиб олиш орқали ўз имкониятларини янада кенгайтиришга қарор қилди. Компания вакиллари ушбу харидни "иккита AI-детектор биттасидан яхшироқ" деган тамойил билан изоҳлашмоқда.

ГПTZеро асосан матнлардаги "сунъий интеллект ахлатини" (AI слоп) аниқлаш ва инсон муаллифлигини ҳимоя қилишга эътибор қаратади. Граммарлй воситаси эса кўпроқ талабаларга ўз матнларини таҳрирлашда ва уларнинг сунъий интеллект томонидан ёзилгандек кўринишини камайтиришда ёрдам беради. Эндиликда ушбу икки ёндашув ягона экотизимда бирлашади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва таълим соҳаси вакиллари учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Бугунги кунда ChatGPT ва бошқа нейротармоқлар ёрдамида ёзилган академик ишлар ва мақолалар кўпайиб бораётган бир пайтда, ГПTZеро каби воситаларнинг янада такомиллашиши контентнинг оригиналлигини текширишда муҳим воситага айланади. Ҳозирча келашувнинг якуний қиймати ошкор этилмаган бўлса-да, бу технология бозоридаги йилнинг энг муҳим харидларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

СуперҳуманГПTZероСунъий IntelлектСтартапГраммарлй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиБугун, 02:23Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаРосатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқдаБугун, 01:56АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди