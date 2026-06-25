Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқда
Сўнгги йилларда глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган қизиқиш ва инвестициялар мисли кўрилмаган даражада ортди. Бироқ, дастлабки ҳаяжон ўрнини энди қатъий иқтисодий ҳисоб-китоблар эгалламоқда. Кўплаб йирик корпорациялар ходимларнинг AI ресурсларидан асоссиз фойдаланиши натижасида бюджетнинг тез суръатлар билан камайиб бораётганидан хавотирга тушиб, махсус чекловлар жорий этишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
404 Медиа нашри томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, дунёнинг энг йирик консалтинг компанияларидан бири бўлган Акцентуре ўз ходимларининг сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишини қатъий назорат остига олмоқда. Компания раҳбарияти ходимларни ПДФ ҳужжатларини оддий тақдимот слайдларига айлантириш каби кичик ва аҳамиятсиз вазифалар учун қимматли AI токенларини сарфламасликка чақирмоқда. Бу вазият бир неча ой олдин ходимларни AI воситаларидан фойдаланмагани учун лавозимда кўтарилмаслик билан таҳдид қилган компания сиёсатининг кескин ўзгарганини кўрсатади.
Токенлар инқирози ва иқтисодий самарадорликАкцентуре компаниясининг AI стратегияси бўйича раҳбари Жустисе Квак ички йиғилишда сунъий интеллект харажатлари компаниянинг умумий молиявий тузилмасига жиддий таъсир кўрсата бошлаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, харажатлар кутилмаган даражада ўсиб бормоқда ва эндиликда CFO (молиявий директор) ҳамда CIO (ахборот технологиялари бўйича директор) даражасидаги раҳбарлар сарфланган маблағлар ўзини оқлаяптими ёки йўқ деган саволни очиқ қўйишмоқда.
Сунъий интеллект моделлари, хусусан ChatGPT ёки бошқа йирик тил моделлари ҳар бир сўров учун маълум миқдордаги "токен"ларни (ҳисоблаш қуввати бирлиги) сарфлайди. Аввалроқ компаниялар ходимларни ушбу технологияларни ўзлаштиришга рағбатлантириш учун ҳатто ички рейтинг тизимларини ҳам жорий этишган эди. Бироқ, амалиётда AI воситалари кўпинча мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ўрнига, инсон кучи билан ҳам осон бажариладиган майда ишлар учун ишлатилиши катта молиявий йўқотишларга олиб келмоқда.
Бозордаги пасайиш ва келажак истиқболлариУшбу тенденция нафақат алоҳида компаниялар, балки бутун технология бозорига ўз таъсирини ўтказмоқда. Охирги кунларда AI соҳасига боғлиқ бўлган компаниялар, айниқса хотира чиплари ишлаб чиқарувчиларининг акциялари нархи пасайиши кузатилди. Таҳлилчилар буни "AI сотуви" (AI селлофф) деб аташмоқда, чунки инвесторлар энди шунчаки янги технологияга эмас, балки унинг аниқ даромад келтириш қобилиятига эътибор қаратмоқда.
Ҳозирги босқичда сунъий интеллект саноати ўзининг "янги ва қизиқарли" давридан чиқиб, ўзининг иқтисодий қийматини исботлаши керак бўлган паллага етиб келди. Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив сектор аста-секин AI воситаларини жорий этаётган бир пайтда, глобал тажриба шуни кўрсатмоқдаки, технологиядан фойдаланишда миқдор эмас, балки сифат ва иқтисодий самарадорлик биринчи ўринга чиқиши лозим.
Хулоса қилиб айтганда, компаниялар энди AI бюджетларини чексиз деб ҳисобламайди. Келажакда биз AI воситаларидан фойдаланишда янада қатъий тартиб-қоидалар ва фақат юқори қийматга эга вазифалар учун рухсат бериладиган тизимларнинг гувоҳи бўлишимиз мумкин.
…