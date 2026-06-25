Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқда

Сўнгги йилларда глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган қизиқиш ва инвестициялар мисли кўрилмаган даражада ортди. Бироқ, дастлабки ҳаяжон ўрнини энди қатъий иқтисодий ҳисоб-китоблар эгалламоқда. Кўплаб йирик корпорациялар ходимларнинг AI ресурсларидан асоссиз фойдаланиши натижасида бюджетнинг тез суръатлар билан камайиб бораётганидан хавотирга тушиб, махсус чекловлар жорий этишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

404 Медиа нашри томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, дунёнинг энг йирик консалтинг компанияларидан бири бўлган Акцентуре ўз ходимларининг сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишини қатъий назорат остига олмоқда. Компания раҳбарияти ходимларни ПДФ ҳужжатларини оддий тақдимот слайдларига айлантириш каби кичик ва аҳамиятсиз вазифалар учун қимматли AI токенларини сарфламасликка чақирмоқда. Бу вазият бир неча ой олдин ходимларни AI воситаларидан фойдаланмагани учун лавозимда кўтарилмаслик билан таҳдид қилган компания сиёсатининг кескин ўзгарганини кўрсатади.

Токенлар инқирози ва иқтисодий самарадорлик

Акцентуре компаниясининг AI стратегияси бўйича раҳбари Жустисе Квак ички йиғилишда сунъий интеллект харажатлари компаниянинг умумий молиявий тузилмасига жиддий таъсир кўрсата бошлаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, харажатлар кутилмаган даражада ўсиб бормоқда ва эндиликда CFO (молиявий директор) ҳамда CIO (ахборот технологиялари бўйича директор) даражасидаги раҳбарлар сарфланган маблағлар ўзини оқлаяптими ёки йўқ деган саволни очиқ қўйишмоқда.

Сунъий интеллект моделлари, хусусан ChatGPT ёки бошқа йирик тил моделлари ҳар бир сўров учун маълум миқдордаги "токен"ларни (ҳисоблаш қуввати бирлиги) сарфлайди. Аввалроқ компаниялар ходимларни ушбу технологияларни ўзлаштиришга рағбатлантириш учун ҳатто ички рейтинг тизимларини ҳам жорий этишган эди. Бироқ, амалиётда AI воситалари кўпинча мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ўрнига, инсон кучи билан ҳам осон бажариладиган майда ишлар учун ишлатилиши катта молиявий йўқотишларга олиб келмоқда.

Бозордаги пасайиш ва келажак истиқболлари

Ушбу тенденция нафақат алоҳида компаниялар, балки бутун технология бозорига ўз таъсирини ўтказмоқда. Охирги кунларда AI соҳасига боғлиқ бўлган компаниялар, айниқса хотира чиплари ишлаб чиқарувчиларининг акциялари нархи пасайиши кузатилди. Таҳлилчилар буни "AI сотуви" (AI селлофф) деб аташмоқда, чунки инвесторлар энди шунчаки янги технологияга эмас, балки унинг аниқ даромад келтириш қобилиятига эътибор қаратмоқда.

Ҳозирги босқичда сунъий интеллект саноати ўзининг "янги ва қизиқарли" давридан чиқиб, ўзининг иқтисодий қийматини исботлаши керак бўлган паллага етиб келди. Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив сектор аста-секин AI воситаларини жорий этаётган бир пайтда, глобал тажриба шуни кўрсатмоқдаки, технологиядан фойдаланишда миқдор эмас, балки сифат ва иқтисодий самарадорлик биринчи ўринга чиқиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, компаниялар энди AI бюджетларини чексиз деб ҳисобламайди. Келажакда биз AI воситаларидан фойдаланишда янада қатъий тартиб-қоидалар ва фақат юқори қийматга эга вазифалар учун рухсат бериладиган тизимларнинг гувоҳи бўлишимиз мумкин.

Сунъий IntelлектАкцентуреТехнологияБизнесИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиNASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиБугун, 01:25Россиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат оладиРоссиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат оладиБугун, 00:54Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиСлате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиБугун, 00:29Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиРоссиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиБугун, 00:27OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиOpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиКеча, 23:54Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди