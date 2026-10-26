Хитойлик муҳандис “Яшил Гоблин” услубидаги учар скейтбордни ҳавода синаб кўрди (видео)

·42·Техно
Хитойлик муҳандис “Яшил Гоблин” услубидаги учар скейтбордни ҳавода синаб кўрди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик 26 ёшли ихтирочи Сун Синюй «Ўргимчак одам» филмидаги қаҳрамоннинг учар қурилмасига ўхшаш скейтбордни яратиб, уни муваффақиятли синовдан ўтказди.
  • Икки ой давомида йиғилган ва 10 та электр двигател билан жиҳозланган ушбу қурилма ёрдамида муҳандис икки дақиқа ичида 300 метрдан ортиқ масофани босиб ўтди.
  • Ҳозирги босқичда ихтирочи қурилманинг хавфсизлик тизимлари, мувозанатни сақлаш ва батарея қувватини ошириш устида ишлашни режалаштирмоқда.

Голливуднинг машҳур «Ўргимчак одам» фильмидаги суперёвуз қаҳрамон — Яшил Гоблиннинг (Green Goblin) афсонавий учар қурилмаси реал ҳаётда ўз аксини топди. Хитойлик 26 ёшли ихтирочи Сун Синьюй фантастик фильмлардан илҳомланган ҳолда ҳавода ҳаракатланувчи ҳақиқий учар скейтборд яратди ва уни муваффақиятли синовдан ўтказди.

Ижтимоий тармоқлар ва технология ихлосмандлари эътиборини тортган ушбу лойиҳа қисқа вақт ичида муҳандислик ихтироси сифатида катта қизиқиш уйғотди.

10 та двигатель ва 300 метрлик парвоз: Қурилма қандай ишлайди?

Ёш ихтирочининг фантастик ғоядан тайёр прототипгача бўлган йўли бир қатор қизиқарли жиҳатларни ўз ичига олади:

  • Икки ойлик меҳнат самараси: Сун Синьюй мураккаб муҳандислик ечимини талаб қилган ушбу учар қурилмани лойиҳалаштириш ва йиғиш учун бор-йўғи икки ой вақт сарфлади;

  • 10 та электр двигатель қуввати: Парвоз ва мувозанатни таъминлаш мақсадида доска асосига бирданига 10 та кучли электр двигатель ўрнатилган бўлиб, улар ихтирочини ҳавога кўтариш учун етарли тортиш кучини ҳосил қилади;

  • Дастлабки синов натижаси: Амалий парвоз пайтида ёш муҳандис очиқ осмон остида икки дақиқа ичида 300 метрдан ортиқ масофани ҳавода босиб ўтишга муваффақ бўлди.

Асосий тўсиқ: Хавфсизлик ва мувозанат масаласи

Қурилма ҳавода барқарор ҳаракатлана олган бўлса-да, уни оммавий қўллаш ва кундалик транспорт воситасига айлантириш учун ҳали анча вақт талаб этилади:

  • Хавфсизлик муаммолари: Муаллифнинг таъкидлашича, айни пайтда қурилманинг хавфсизлик тизимлари тўлиқ ҳал этилмаган — ҳавода мувозанатни сақлаш ва фавқулодда қўниш алгоритмлари устида қўшимча иш олиб бориш зарур;

  • Кейинги босқич: Ихтирочи эндиликда аппаратнинг батарея қувватини ошириш, ҳавода қолиш вақтини узайтириш ҳамда учиш хавфсизлигини кафолатлайдиган янги сенсорларни интеграция қилишни режалаштирмоқда.

Сун Синьюйучар скейтбординновациямуҳандислик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда23 сентябр 03:22Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиНима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяпти12 август 14:26Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиХитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилди12 август 13:23Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиМуҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобили1 август 18:52NASA кадрлар инқирози қуршовида: Агентликнинг ҳар бешинчи ходими ишдан кетдиNASA кадрлар инқирози қуршовида: Агентликнинг ҳар бешинчи ходими ишдан кетди26 июл 23:23AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиAMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирди4 июл 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?