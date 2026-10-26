Хитойлик муҳандис “Яшил Гоблин” услубидаги учар скейтбордни ҳавода синаб кўрди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик 26 ёшли ихтирочи Сун Синюй «Ўргимчак одам» филмидаги қаҳрамоннинг учар қурилмасига ўхшаш скейтбордни яратиб, уни муваффақиятли синовдан ўтказди.
- Икки ой давомида йиғилган ва 10 та электр двигател билан жиҳозланган ушбу қурилма ёрдамида муҳандис икки дақиқа ичида 300 метрдан ортиқ масофани босиб ўтди.
- Ҳозирги босқичда ихтирочи қурилманинг хавфсизлик тизимлари, мувозанатни сақлаш ва батарея қувватини ошириш устида ишлашни режалаштирмоқда.
Голливуднинг машҳур «Ўргимчак одам» фильмидаги суперёвуз қаҳрамон — Яшил Гоблиннинг (Green Goblin) афсонавий учар қурилмаси реал ҳаётда ўз аксини топди. Хитойлик 26 ёшли ихтирочи Сун Синьюй фантастик фильмлардан илҳомланган ҳолда ҳавода ҳаракатланувчи ҳақиқий учар скейтборд яратди ва уни муваффақиятли синовдан ўтказди.
Ижтимоий тармоқлар ва технология ихлосмандлари эътиборини тортган ушбу лойиҳа қисқа вақт ичида муҳандислик ихтироси сифатида катта қизиқиш уйғотди.
10 та двигатель ва 300 метрлик парвоз: Қурилма қандай ишлайди?
Ёш ихтирочининг фантастик ғоядан тайёр прототипгача бўлган йўли бир қатор қизиқарли жиҳатларни ўз ичига олади:
Икки ойлик меҳнат самараси: Сун Синьюй мураккаб муҳандислик ечимини талаб қилган ушбу учар қурилмани лойиҳалаштириш ва йиғиш учун бор-йўғи икки ой вақт сарфлади;
10 та электр двигатель қуввати: Парвоз ва мувозанатни таъминлаш мақсадида доска асосига бирданига 10 та кучли электр двигатель ўрнатилган бўлиб, улар ихтирочини ҳавога кўтариш учун етарли тортиш кучини ҳосил қилади;
Дастлабки синов натижаси: Амалий парвоз пайтида ёш муҳандис очиқ осмон остида икки дақиқа ичида 300 метрдан ортиқ масофани ҳавода босиб ўтишга муваффақ бўлди.
Асосий тўсиқ: Хавфсизлик ва мувозанат масаласи
Қурилма ҳавода барқарор ҳаракатлана олган бўлса-да, уни оммавий қўллаш ва кундалик транспорт воситасига айлантириш учун ҳали анча вақт талаб этилади:
Хавфсизлик муаммолари: Муаллифнинг таъкидлашича, айни пайтда қурилманинг хавфсизлик тизимлари тўлиқ ҳал этилмаган — ҳавода мувозанатни сақлаш ва фавқулодда қўниш алгоритмлари устида қўшимча иш олиб бориш зарур;
Кейинги босқич: Ихтирочи эндиликда аппаратнинг батарея қувватини ошириш, ҳавода қолиш вақтини узайтириш ҳамда учиш хавфсизлигини кафолатлайдиган янги сенсорларни интеграция қилишни режалаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…