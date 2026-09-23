Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда

·16·Техно
Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Гарвард университети ва Технология институти олимлари сунъий интеллектнинг робототехника тизимларини лойиҳалаш салоҳиятини баҳоловчи РЛЕ-Бенч номли янги тест тизимини тақдим этди.
  • Ушбу платформа дастурий таъминот, датчиклар, аппарат қисмлари ва интерфейсларни лойиҳалашни ўз ичига олган тўлиқ сиклни қамраб олади.

Гарвард университети ва Технология институти олимлари сунъий интеллект агентларининг муҳандислик вазифаларини бажариш қобилиятини баҳоловчи РЛE-Бенч номли очиқ тест тизимини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур платформа замонавий нейротармоқларнинг нафақат бошқарув алгоритмларини ўрганиш, балки бутун бошли робототехника тизимларини лойиҳалаштириш салоҳиятини синовдан ўтказишга мўлжалланган бўлиб, соҳа тараққиётида муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда мавжуд кўплаб тестлар асосан тайёр бошқарув алгоритмларини ўқитишга қаратилган бўлса, РЛE-Бенч бутун бир сиклни қамраб олади. Бунда дастурий таъминот, датчиклардан келадиган маълумотларни қайта ишлаш, аппарат қисмлари ҳамда интерфейсларни лойиҳалаш ишлари биргаликда текширилади.

Тўртта асосий йўналишдаги мураккаб вазифалар

Янги синов тўплами 4 та асосий йўналиш бўйича жами 48 та вазифани ўз ичига олади. Сунъий интеллект агенти дастурий коднинг датчиклар, моторлар ва механик узеллар билан қандай ўзаро таъсир қилишини чуқур тушуниши талаб этилади. Шунингдек, у идрок этиш алгоритмларини ишлаб чиқиши, датчик кўрсаткичларини таҳлил қилиши ва келгусида робот элементларини ўзи лойиҳалаштириши лозим.

Барча вазифалар махсус симуляция муҳитида бажарилади. Сунъий интеллект агенти мустақил равишда код ёзади, ечимни ишга туширади, натижани чуқур таҳлил қилади ва зарурият туғилганда тузатишлар киритади. Бунда вазифалар реал муҳандислик чекловлари — оғирлик, бурувчи момент, мувозанат ва конструкция геометриясини ҳисобга олган ҳолда тузилган.

Реал муҳандислик чекловлари ва синов жараёни

Амалиётда лойиҳалаш жараёни жиддий қийинчиликлар билан боғлиқ. Масалан, топшириқлардан бирида сунъий интеллект турли баландликдаги жавонлардан нарсаларни олиб берувчи бир нечта манипуляторни ушлаб тура оладиган ҳаракатланувчи платформани лойиҳалаштириши керак. Рақамли муҳитда конструкция мукаммал кўрингани билан, реал ҳаётда барқарор бўлмай ағдарилиб кетиши мумкин.

Шу боисдан, Гарвард профессори На Ли ва Технология институти доценти Бо Дай бошчилигидаги тадқиқотчилар ушбу версияни дастлабки қадам сифатида баҳоламоқда. Келгусида робототехникларнинг реал муҳандислик муаммолари асосида РЛE-Бенч 2.0 тўпламини янада кенгайтириш режалаштирилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги тест тайёр роботларнинг иш сифатини эмас, айниқса сунъий интеллектнинг муҳандислик тафаккурини баҳолайди. Шу сабабли уни Хитойда ўтган «Бутунжаҳон гуманоид роботлар ўйинлари» каби жисмоний машиналар мусобақалари билан тўғридан-тўғри таққослаб бўлмайди: биринчи ҳолатда сунъий интеллектнинг ақлий имкониятлари текширилса, иккинчисида тайёр техниканинг жисмоний шароитдаги ишлари кўриб чиқилади.

Сунъий интеллектРобототехникаМуҳандисликГарвард университетиТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Qualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этдиQualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этдиБугун, 02:57Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиУчта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиБугун, 01:51Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиQualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиБугун, 01:25NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаNASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаБугун, 01:24Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасРоскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасБугун, 00:54АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди