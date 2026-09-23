Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Гарвард университети ва Технология институти олимлари сунъий интеллектнинг робототехника тизимларини лойиҳалаш салоҳиятини баҳоловчи РЛЕ-Бенч номли янги тест тизимини тақдим этди.
- Ушбу платформа дастурий таъминот, датчиклар, аппарат қисмлари ва интерфейсларни лойиҳалашни ўз ичига олган тўлиқ сиклни қамраб олади.
Гарвард университети ва Технология институти олимлари сунъий интеллект агентларининг муҳандислик вазифаларини бажариш қобилиятини баҳоловчи РЛE-Бенч номли очиқ тест тизимини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур платформа замонавий нейротармоқларнинг нафақат бошқарув алгоритмларини ўрганиш, балки бутун бошли робототехника тизимларини лойиҳалаштириш салоҳиятини синовдан ўтказишга мўлжалланган бўлиб, соҳа тараққиётида муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда мавжуд кўплаб тестлар асосан тайёр бошқарув алгоритмларини ўқитишга қаратилган бўлса, РЛE-Бенч бутун бир сиклни қамраб олади. Бунда дастурий таъминот, датчиклардан келадиган маълумотларни қайта ишлаш, аппарат қисмлари ҳамда интерфейсларни лойиҳалаш ишлари биргаликда текширилади.
Тўртта асосий йўналишдаги мураккаб вазифаларЯнги синов тўплами 4 та асосий йўналиш бўйича жами 48 та вазифани ўз ичига олади. Сунъий интеллект агенти дастурий коднинг датчиклар, моторлар ва механик узеллар билан қандай ўзаро таъсир қилишини чуқур тушуниши талаб этилади. Шунингдек, у идрок этиш алгоритмларини ишлаб чиқиши, датчик кўрсаткичларини таҳлил қилиши ва келгусида робот элементларини ўзи лойиҳалаштириши лозим.
Барча вазифалар махсус симуляция муҳитида бажарилади. Сунъий интеллект агенти мустақил равишда код ёзади, ечимни ишга туширади, натижани чуқур таҳлил қилади ва зарурият туғилганда тузатишлар киритади. Бунда вазифалар реал муҳандислик чекловлари — оғирлик, бурувчи момент, мувозанат ва конструкция геометриясини ҳисобга олган ҳолда тузилган.
Реал муҳандислик чекловлари ва синов жараёниАмалиётда лойиҳалаш жараёни жиддий қийинчиликлар билан боғлиқ. Масалан, топшириқлардан бирида сунъий интеллект турли баландликдаги жавонлардан нарсаларни олиб берувчи бир нечта манипуляторни ушлаб тура оладиган ҳаракатланувчи платформани лойиҳалаштириши керак. Рақамли муҳитда конструкция мукаммал кўрингани билан, реал ҳаётда барқарор бўлмай ағдарилиб кетиши мумкин.
Шу боисдан, Гарвард профессори На Ли ва Технология институти доценти Бо Дай бошчилигидаги тадқиқотчилар ушбу версияни дастлабки қадам сифатида баҳоламоқда. Келгусида робототехникларнинг реал муҳандислик муаммолари асосида РЛE-Бенч 2.0 тўпламини янада кенгайтириш режалаштирилган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги тест тайёр роботларнинг иш сифатини эмас, айниқса сунъий интеллектнинг муҳандислик тафаккурини баҳолайди. Шу сабабли уни Хитойда ўтган «Бутунжаҳон гуманоид роботлар ўйинлари» каби жисмоний машиналар мусобақалари билан тўғридан-тўғри таққослаб бўлмайди: биринчи ҳолатда сунъий интеллектнинг ақлий имкониятлари текширилса, иккинчисида тайёр техниканинг жисмоний шароитдаги ишлари кўриб чиқилади.
Изоҳлар 0
…