Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобили
Муҳандис Енди Рейчер ва унинг марҳум отаси пайвандлаш аппарати ва юпқа деворли қувурлар ёрдамида ўзига хос тўла приводли ўзиюрар 4x4 автомобилини яратишди. Ушбу кичик ўлчамли транспорт воситасини ясаш жараёни олдиндан аниқ режа ёки чизма асосида олиб борилмаган бўлиб, барча техник ечимлар вазиятдан келиб чиқиб жойида қабул қилинган.
Муҳандислик соҳаси бўйича маълумотга эга бўлган Энди Рейчер ва унинг марҳум отаси пайвандлаш аппарати ҳамда юпқа деворли қувурлардан фойдаланган ҳолда ўзига хос тўла приводли транспорт воситасини яратишди. ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу кичик ўлчамли 4x4 автомобили оддий ҳаваскорлик тажрибасидан бошланиб, якунда ноёб муҳандислик лойиҳасига айланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ижодий жараён олдиндан аниқ режа ёки чизма асосида олиб борилмаган. Отахон ва унинг ўғли ҳар бир босқичда юзага келган муаммоларни ўз вақтида ҳал қилиб, каркасни босқичма-босқич йиғишган. Муаллифнинг таъкидлашича, машинанинг якуний кўриниши уларнинг иш жараёнида дуч келган турли техник қийинчиликлари натижасидир.
Ноодатий конструкция ва йиғиш жараёниЛойиҳа устида ишлаш давомида аниқ андозалар ишлатилмаган. Барча ечимлар вазиятдан келиб чиқиб, жойида қабул қилинган. Асосий принцип «бу қисмни ёки у қисмни қаерга ўрнатиш керак?» деган савол атрофида қурилган бўлиб, ҳар бир детал ўз ўрнини излаш жараёнида шаклланиб борган.
Натижада, пўлат қувурлардан ясалган очиқ каркасли, ихчам ва ўта ўзига хос 4x4 транспорт воситаси дунёга келди. Ушбу ўзиюрар машина икки ижодкорнинг мутлақо эркин ёндашуви ва конструкторлик изланишларининг ёрқин намунасига айланди.
Гараж шароитидаги муҳандислик ютуқлариАвтомобилсозлик тарихида ҳаваскорлар томонидан гаражда йиғилган ноодатий транспорт воситалари кўп учрайди. Энди Рейчер ва унинг отасининг иши ҳам айнан шундай ижодий ёндашувнинг амалдаги исботидир. Мутахассислар бундай ўз қўли билан ясалган машиналар техник ижодкорликни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлашади.
Гарчи бу транспорт воситаси оммавий ишлаб чиқариш учун мўлжалланмаган бўлса-да, унинг яратилиш тарихи мураккаб муҳандислик масалаларини оддий воситалар ёрдамида ҳам ҳал қилиш мумкинлигини кўрсатиб берди. Лойиҳа ўзига хос дизайни ва яратилиш жараёни билан кўплаб техника ишқибозларининг эътиборини тортди.
…