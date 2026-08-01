Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобили

·16·Авто
Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобили
Қисқача

Муҳандис Енди Рейчер ва унинг марҳум отаси пайвандлаш аппарати ва юпқа деворли қувурлар ёрдамида ўзига хос тўла приводли ўзиюрар 4x4 автомобилини яратишди. Ушбу кичик ўлчамли транспорт воситасини ясаш жараёни олдиндан аниқ режа ёки чизма асосида олиб борилмаган бўлиб, барча техник ечимлар вазиятдан келиб чиқиб жойида қабул қилинган.

Муҳандислик соҳаси бўйича маълумотга эга бўлган Энди Рейчер ва унинг марҳум отаси пайвандлаш аппарати ҳамда юпқа деворли қувурлардан фойдаланган ҳолда ўзига хос тўла приводли транспорт воситасини яратишди. ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу кичик ўлчамли 4x4 автомобили оддий ҳаваскорлик тажрибасидан бошланиб, якунда ноёб муҳандислик лойиҳасига айланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ижодий жараён олдиндан аниқ режа ёки чизма асосида олиб борилмаган. Отахон ва унинг ўғли ҳар бир босқичда юзага келган муаммоларни ўз вақтида ҳал қилиб, каркасни босқичма-босқич йиғишган. Муаллифнинг таъкидлашича, машинанинг якуний кўриниши уларнинг иш жараёнида дуч келган турли техник қийинчиликлари натижасидир.

Ноодатий конструкция ва йиғиш жараёни

Лойиҳа устида ишлаш давомида аниқ андозалар ишлатилмаган. Барча ечимлар вазиятдан келиб чиқиб, жойида қабул қилинган. Асосий принцип «бу қисмни ёки у қисмни қаерга ўрнатиш керак?» деган савол атрофида қурилган бўлиб, ҳар бир детал ўз ўрнини излаш жараёнида шаклланиб борган.

Натижада, пўлат қувурлардан ясалган очиқ каркасли, ихчам ва ўта ўзига хос 4x4 транспорт воситаси дунёга келди. Ушбу ўзиюрар машина икки ижодкорнинг мутлақо эркин ёндашуви ва конструкторлик изланишларининг ёрқин намунасига айланди.

Гараж шароитидаги муҳандислик ютуқлари

Автомобилсозлик тарихида ҳаваскорлар томонидан гаражда йиғилган ноодатий транспорт воситалари кўп учрайди. Энди Рейчер ва унинг отасининг иши ҳам айнан шундай ижодий ёндашувнинг амалдаги исботидир. Мутахассислар бундай ўз қўли билан ясалган машиналар техник ижодкорликни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлашади.

Гарчи бу транспорт воситаси оммавий ишлаб чиқариш учун мўлжалланмаган бўлса-да, унинг яратилиш тарихи мураккаб муҳандислик масалаларини оддий воситалар ёрдамида ҳам ҳал қилиш мумкинлигини кўрсатиб берди. Лойиҳа ўзига хос дизайни ва яратилиш жараёни билан кўплаб техника ишқибозларининг эътиборини тортди.

Автомобил4x4МуҳандисликГаражЛойиҳаЎзиюрар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиVolkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиБугун, 15:57Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаMercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаБугун, 11:59Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиAlfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиБугун, 11:51Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиНевададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиБугун, 10:59Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиXiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиБугун, 04:50Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакМукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакКеча, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси