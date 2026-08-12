Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяпти

·0·Авто
Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяпти

Юта штатидаги машҳур Бонневил тузи текисликларида водородда ишлайдиган транспорт воситалари учун янги — соатига 406,320 миля тезлик рекордининг ўрнатилишини кузатиш автомобилсозлик саноатида чегараларни кенгайтириш имкониятлари ҳамон мавжудлигини кўрсатди. ЖКБ Ҳйдромах жамоаси ва Энди Грин иштирокидаги мазкур жараён нафақат муҳандислик ютуғи, балки замонавий моторспорт оламидаги ноёб воқеалардан бири бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, қуруқликдаги тезлик рекордлари автомобил оламидаги энг қизиқарли йўналишлардан бири саналади. Бундай лойиҳалар аксарият бошқа автоспорт турларидан фарқли ўлароқ, қатъий чекловлар ва бюрократик тартибга солишлар билан ўраб олинмаган. Бу эса муҳандисларга аэродинамика, қувват манбалари ва материалшунослик йўналишларида мутлақо янги ечимларни синаб кўриш имконини беради.

Бонневилнинг ўзига хос муҳити

Синовлар ўтказиладиган Бонневил тузи текисликлари ўзининг бетакрор табиати билан ажралиб туради. Бу маскан бир вақтнинг ўзида ҳам текис, ҳам қиёфасиз, ўзга сайёраларни эслатувчи, бироқ айни пайтда бутунлай тирик ва доимий ўзгариб турувчи ҳудуд ҳисобланади. Бундай шароитда рекордларни қайд этиш техник жиҳатдан ҳам, ташкилий жиҳатдан ҳам катта тайёргарликни талаб қилади.

Шу билан бирга, жонли равишда тезлик рекордларини кузатиш ҳар доим ҳам осон томоша тажрибасини тақдим этавермайди. Машиналарнинг тўғри чизиқ бўйлаб чексиз тезликда ҳаракатланиши сабабли томошабинлар хавфсизлик мақсадида треклардан жуда узоқ масофада туришга мажбур бўлишади. Бу эса визуал таассуротларнинг бир қисмини чекласа-да, эришилган натижанинг улуғворлигига путур етказмайди.

Нима учун оммавий ишлаб чиқарувчилар четда қолмоқда?

Ҳозирги кунда Tesla, BMW ёки бошқа йирик электромобил ишлаб чиқарувчилар оммавий равишда қуруқликдаги электр тезлик рекордларини янгилаш учун ш шиддатли пойгаларга киришаётгани йўқ. Бунинг асосий сабаби — бундай лойиҳаларнинг тижорат нуқтаи назаридан юқори хавфга эгалиги ва кундалик йўл автомобилларини ишлаб чиқариш стратегиясидан фарқ қилишидир.

Аксарият йирик компаниялар ўз ресурсларини трассадаги мутлақ рекордлар учун эмас, балки харидорлар учун қулай, тежамкор ва хавфсиз электромобиллар ҳамда гидрид моделларни яратишга йўналтирмоқда. Шунга қарамай, ЖКБ каби муҳандислик жамоаларининг ташаббуслари келажакдаги транспорт технологиялари учун мустаҳкам пойдевор яратишда муҳим аҳамият касб этишда давом этмоқда.

Электр автомобилТезлик рекордиМуҳандисликАвтоспортВодород двигател
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБуюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБугун, 13:20Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаБугун, 11:29Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиБугун, 11:20Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиLada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиБугун, 10:25JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиJLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиБугун, 10:25Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиJaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади