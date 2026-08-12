Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяпти
Юта штатидаги машҳур Бонневил тузи текисликларида водородда ишлайдиган транспорт воситалари учун янги — соатига 406,320 миля тезлик рекордининг ўрнатилишини кузатиш автомобилсозлик саноатида чегараларни кенгайтириш имкониятлари ҳамон мавжудлигини кўрсатди. ЖКБ Ҳйдромах жамоаси ва Энди Грин иштирокидаги мазкур жараён нафақат муҳандислик ютуғи, балки замонавий моторспорт оламидаги ноёб воқеалардан бири бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, қуруқликдаги тезлик рекордлари автомобил оламидаги энг қизиқарли йўналишлардан бири саналади. Бундай лойиҳалар аксарият бошқа автоспорт турларидан фарқли ўлароқ, қатъий чекловлар ва бюрократик тартибга солишлар билан ўраб олинмаган. Бу эса муҳандисларга аэродинамика, қувват манбалари ва материалшунослик йўналишларида мутлақо янги ечимларни синаб кўриш имконини беради.
Бонневилнинг ўзига хос муҳитиСиновлар ўтказиладиган Бонневил тузи текисликлари ўзининг бетакрор табиати билан ажралиб туради. Бу маскан бир вақтнинг ўзида ҳам текис, ҳам қиёфасиз, ўзга сайёраларни эслатувчи, бироқ айни пайтда бутунлай тирик ва доимий ўзгариб турувчи ҳудуд ҳисобланади. Бундай шароитда рекордларни қайд этиш техник жиҳатдан ҳам, ташкилий жиҳатдан ҳам катта тайёргарликни талаб қилади.
Шу билан бирга, жонли равишда тезлик рекордларини кузатиш ҳар доим ҳам осон томоша тажрибасини тақдим этавермайди. Машиналарнинг тўғри чизиқ бўйлаб чексиз тезликда ҳаракатланиши сабабли томошабинлар хавфсизлик мақсадида треклардан жуда узоқ масофада туришга мажбур бўлишади. Бу эса визуал таассуротларнинг бир қисмини чекласа-да, эришилган натижанинг улуғворлигига путур етказмайди.
Нима учун оммавий ишлаб чиқарувчилар четда қолмоқда?Ҳозирги кунда Tesla, BMW ёки бошқа йирик электромобил ишлаб чиқарувчилар оммавий равишда қуруқликдаги электр тезлик рекордларини янгилаш учун ш шиддатли пойгаларга киришаётгани йўқ. Бунинг асосий сабаби — бундай лойиҳаларнинг тижорат нуқтаи назаридан юқори хавфга эгалиги ва кундалик йўл автомобилларини ишлаб чиқариш стратегиясидан фарқ қилишидир.
Аксарият йирик компаниялар ўз ресурсларини трассадаги мутлақ рекордлар учун эмас, балки харидорлар учун қулай, тежамкор ва хавфсиз электромобиллар ҳамда гидрид моделларни яратишга йўналтирмоқда. Шунга қарамай, ЖКБ каби муҳандислик жамоаларининг ташаббуслари келажакдаги транспорт технологиялари учун мустаҳкам пойдевор яратишда муҳим аҳамият касб этишда давом этмоқда.
…