Янги робот Рубик кубигини 10 сониядан кам вақтда ечди
1 дақиқа ўқиш2
Янги Зеландиядаги тўрт нафар муҳандислик талабаси ғайриоддий натижага эришди. Улар 4×4×4 ўлчамли Рубик кубигини атиги 9,806 сонияда еча оладиган роботни ишлаб чиқди.
Қурилма мураккаб комбинацияларни инсондан анча тез бажаришга мўлжалланган. Роботнинг бундай натижаси уни яратган талабаларнинг муҳандислик маҳорати ва техник ечимлари самарасини намоён этди.
Бироқ ҳозирча ушбу натижа расман рекорд сифатида қайд этилмаган. Шунга қарамай, лойиҳа технология ва робототехника соҳасидаги қизиқарли ютуқлардан бирига айланди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…