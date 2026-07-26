NASA кадрлар инқирози қуршовида: Агентликнинг ҳар бешинчи ходими ишдан кетди

·49·Техно
NASA кадрлар инқирози қуршовида: Агентликнинг ҳар бешинчи ходими ишдан кетди

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) сўнгги бир йил ичида мисли кўрилмаган кадрлар етишмовчилигига дуч келди. АҚШ Ҳисоб палатасининг (ГАО) янги ҳисоботига кўра, агентлик ходимларининг қарийб 22 фоизи муддатидан олдин пенсияга чиқиш ва бошқа сабаблар билан ишни тарк этган. Бу ҳолат коинот тадқиқотлари бўйича амалга оширилаётган 36 та йирик лойиҳадан 25 тасига бевосита салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги штат бирлиги NASA олдига қўйилган улкан вазифаларни бажариш учун етарли эмас. Энг кўп талофат кўрган лойиҳалар орасида Орион бошқариладиган коинот кемаси ва Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ўта оғир ракетаси бор. Орион лойиҳаси ўз ходимларининг 10 фоизини, СЛС дастури эса қарийб 20 фоиз мутахассисини йўқотган. Бу эса Ойга қайтиш бўйича Artemis миссиясининг келажаги борасида хавотирларни кучайтирмоқда.

Годдард марказидаги оғир вазият

Кадрлар кетиши бўйича энг аянчли ҳолат Годдард номидаги коинот парвозлари марказида кузатилди — бу ерда ходимларнинг 34 фоизи ишдан кетган. Оқибатда Венера сайёрасини ўрганишга мўлжалланган ДАВИНСИ миссияси ўзининг энг муҳим мутахассисларидан айрилди. Ҳозирда ушбу миссиянинг тайёргарлик ишларининг бир қисми қайта кўриб чиқилмоқда.

Ҳозирча кадрлар муаммоси лойиҳаларнинг якуний муддатларига жиддий таъсир кўрсатгани йўқ. ГАО маълумотларига кўра, фақат иккита лойиҳада муддат бир ойга кечиктирилган, ИМAP миссияси эса ҳатто режадагидан уч ой олдин старт олган. Бироқ молиявий харажатлар кескин ошиб бормоқда: йирик дастурлар бўйича ортиқча сарф-харажатлар 478,2 миллион долларга етди. Бу маблағнинг асосий қисми айнан СЛС Block 1B ва Орион лойиҳаларига тўғри келмоқда.

Келажакдаги хатарлар ва янги стратегия

NASA кадрлар бошқармаси аэрокосмик, механика, электротехника ва компьютер муҳандислиги, шунингдек, ахборот технологиялари ва киберхавфсизлик соҳаларида мутахассислар етишмаётганини тан олган. Масалан, кадрлар танқислиги туфайли Псйче миссияси ўз вақтида учирилмаган, бу эса қўшимча 132 миллион доллар харажатга сабаб бўлган эди.

Вазиятни ўнглаш учун агентлик бир қатор чораларни режалаштирмоқда. Жумладан, пудратчи ташкилотлар ходимларини доимий штатга ўтказиш ва техник мутахассисларни вақтинчалик ишга жалб қилиш учун NASA Форсе дастурини ишга тушириш кўзда тутилган. Бироқ, якуний кадрлар стратегияси ҳали тасдиқланмаган.

Ушбу режаларнинг амалга ошиши кўп жиҳатдан АҚШ Конгрессида муҳокама қилинаётган 2027-йилги бюджетга боғлиқ. Агар молиялаштириш масаласи ижобий ҳал этилмаса, коинот агентлиги нафақат янги лойиҳаларни бошлашда, балки мавжудларини ҳам якунига етказишда жиддий тўсиқларга дуч келиши мумкин.

NASAКоинотТехнологияАҚШМуҳандислик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб