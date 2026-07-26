NASA кадрлар инқирози қуршовида: Агентликнинг ҳар бешинчи ходими ишдан кетди
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) сўнгги бир йил ичида мисли кўрилмаган кадрлар етишмовчилигига дуч келди. АҚШ Ҳисоб палатасининг (ГАО) янги ҳисоботига кўра, агентлик ходимларининг қарийб 22 фоизи муддатидан олдин пенсияга чиқиш ва бошқа сабаблар билан ишни тарк этган. Бу ҳолат коинот тадқиқотлари бўйича амалга оширилаётган 36 та йирик лойиҳадан 25 тасига бевосита салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги штат бирлиги NASA олдига қўйилган улкан вазифаларни бажариш учун етарли эмас. Энг кўп талофат кўрган лойиҳалар орасида Орион бошқариладиган коинот кемаси ва Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ўта оғир ракетаси бор. Орион лойиҳаси ўз ходимларининг 10 фоизини, СЛС дастури эса қарийб 20 фоиз мутахассисини йўқотган. Бу эса Ойга қайтиш бўйича Artemis миссиясининг келажаги борасида хавотирларни кучайтирмоқда.
Годдард марказидаги оғир вазиятКадрлар кетиши бўйича энг аянчли ҳолат Годдард номидаги коинот парвозлари марказида кузатилди — бу ерда ходимларнинг 34 фоизи ишдан кетган. Оқибатда Венера сайёрасини ўрганишга мўлжалланган ДАВИНСИ миссияси ўзининг энг муҳим мутахассисларидан айрилди. Ҳозирда ушбу миссиянинг тайёргарлик ишларининг бир қисми қайта кўриб чиқилмоқда.
Ҳозирча кадрлар муаммоси лойиҳаларнинг якуний муддатларига жиддий таъсир кўрсатгани йўқ. ГАО маълумотларига кўра, фақат иккита лойиҳада муддат бир ойга кечиктирилган, ИМAP миссияси эса ҳатто режадагидан уч ой олдин старт олган. Бироқ молиявий харажатлар кескин ошиб бормоқда: йирик дастурлар бўйича ортиқча сарф-харажатлар 478,2 миллион долларга етди. Бу маблағнинг асосий қисми айнан СЛС Block 1B ва Орион лойиҳаларига тўғри келмоқда.
Келажакдаги хатарлар ва янги стратегияNASA кадрлар бошқармаси аэрокосмик, механика, электротехника ва компьютер муҳандислиги, шунингдек, ахборот технологиялари ва киберхавфсизлик соҳаларида мутахассислар етишмаётганини тан олган. Масалан, кадрлар танқислиги туфайли Псйче миссияси ўз вақтида учирилмаган, бу эса қўшимча 132 миллион доллар харажатга сабаб бўлган эди.
Вазиятни ўнглаш учун агентлик бир қатор чораларни режалаштирмоқда. Жумладан, пудратчи ташкилотлар ходимларини доимий штатга ўтказиш ва техник мутахассисларни вақтинчалик ишга жалб қилиш учун NASA Форсе дастурини ишга тушириш кўзда тутилган. Бироқ, якуний кадрлар стратегияси ҳали тасдиқланмаган.
Ушбу режаларнинг амалга ошиши кўп жиҳатдан АҚШ Конгрессида муҳокама қилинаётган 2027-йилги бюджетга боғлиқ. Агар молиялаштириш масаласи ижобий ҳал этилмаса, коинот агентлиги нафақат янги лойиҳаларни бошлашда, балки мавжудларини ҳам якунига етказишда жиддий тўсиқларга дуч келиши мумкин.
…