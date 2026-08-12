Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилди

·12·Техно
Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилди
Қисқача

Хитойда қурилаётган Чжала гидроелектростансиясида диаметри 9,285 метр, баландлиги 3,487 метр ва оғирлиги 840 тонна бўлган дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилди. Денгиз сатидан деярли 3000 метр баландликдаги мураккаб тоғ шароитида ротор қисмларга бўлиниб етказилиб, қурилиш майдончасида йиғилган ва миллиметр аниқликда ўрнатилган.

Хитойда қурилаётган Чжала гидроэлектростанциясида дунёдаги энг йирик гидротурбина роторини ўрнатиш ишлари муваффақиятли якунланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа импульсли гидроагрегатлар қўлланиладиган дунёдаги энг мураккаб муҳандислик мажмуаларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўрнатилган улкан роторнинг диаметри 9,285 метрни, баландлиги 3,487 метрни ташкил этиб, унинг умумий оғирлиги нақ 840 тоннага етади. Мутахассисларнинг таққослашича, бу кўрсаткич тахминан 560 та енгил автомобилнинг оғирлигига тенг келади.

Мураккаб тоғ шароитидаги муҳандислик ечимлари

Мазкур гидроэлектростанция денгиз сатидан деярли 3000 метр баландликдаги тоғ дарасида бунёд этилмоқда. Ўта совуқ об-ҳаво, кислород етишмаслиги ва чекланган майдон шароитида йирик габаритли қисмларни бутун ҳолатда келтиришнинг имкони бўлмаган.

Шу сабабли муҳандислар мураккаб логистика усулини қўллашган: деталлар қисмларга бўлинган ҳолда платога етказилган ва тўғридан-тўғри қурилиш майдончасининг ўзида йиғилиб, пайвандланган. Ротор ўрнатилаётганда миллиметр аниқлик талаб этилган, чунки энг кичик оғиш ҳам келгусида ускунанинг кучли тебранишига сабаб бўлиши мумкин эди.

Лойиҳа қуввати ва экологик аҳамияти

Чжала ГEСи Хитойнинг Тибетдан электр энергиясини узатиш бўйича йирик дастурининг муҳим таянч объектига айланади. Станцияда ҳар бирининг қуввати 500 МВ бўлган иккита импульсли гидроагрегат ўрнатилади ва бу мамлакатда илк бор қўлланилаётган шундай синабдаги ускунадир.

Оддий гидротурбиналардан фарқли ўлароқ, импульсли қурилмалар жуда катта баландликлар фарқида ишлашга мўлжалланган. Чжала станциясида ҳисобий сув босими 671 метргача етиб, сув оқими тўғридан-тўғри ишчи ғилдиракка таъсир кўрсатади.

Станция тўлиқ қувват билан ишга тушгач, йилига деярли 4 миллиард кВ·соат электр энергиясини ишлаб чиқариш имконига эга бўлади. Бу эса ҳар йили қарийб 1,3 миллион тонна стандарт кўмирни тежаш ва атмосферага 3,42 миллион тонна карбонат ангидрид чиқишининг олдини олиш имконини беради.

ГидротурбинаХитойЧжала ГЭСМуҳандисликЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиGeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиБугун, 12:59Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиСтирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиБугун, 12:30АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиАҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиБугун, 11:57Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиRedmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиБугун, 10:54Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди