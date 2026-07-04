AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирди

·27·Техно
AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирди

Замонавий юқори унумдорликка эга процессорлар нафақат мураккаб ҳисоб-китобларни амалга ошириш, балки сезиларли даражада иссиқлик энергияси ажратиш билан ҳам машҳур. Microsoft компаниясининг собиқ муҳандиси ва Windows тизими дастурчиларидан бири Дейв Пламмер (Даве В. Плуммер) ушбу иссиқликдан кутилмаган мақсадда фойдаланишга қарор қилди. У 32 ядроли AMD Треадриппер 3970Х процессори асосидаги тизим ажратаётган иссиқлик ёрдамида 19-асрда ихтиро қилинган Стирлинг двигателини ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтказилган тажриба давомида миниатюра кўринишидаги Стирлинг двигатели тизим платасининг чипсет қисмига ўрнатилди. Ушбу қурилма компьютер ишлаши натижасида ҳосил бўладиган иссиқликни механик энергияга айлантириш хусусиятига эга. Тизим қизиши билан қурилма иссиқлик энергиясини қабул қилиб, поршенни ҳаракатга келтиради ва маховикни айлантира бошлайди. Бу жараён замонавий технологиялар ва икки асрлик муҳандислик ғоясининг ўзига хос уйғунлигини намойиш этди.

Стирлинг двигатели: Тарих ва замонавийлик

Стирлинг двигатели илк бор 1816-йилда патентланган бўлиб, у ташқи ёнув двигателлари сирасига киради. Бугунги кунда ушбу технология айрим энергетика ва саноат қурилмаларида қўлланилса-да, кундалик ҳаётда кўпинча физик жараёнларни намойиш этувчи ўқув қўлланмаси сифатида хизмат қилади. Пламмер эълон қилган видеода у дастлаб маховикни қўли билан айлантириб юборганини, шундан сўнг двигател фақат компьютердан чиқаётган иссиқлик ҳисобига мустақил равишда айланишда давом этганини кўриш мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, бундай митти двигател моделларини Amazon каби савдо платформаларидан тахминан 40 доллар атрофида сотиб олиш мумкин. Улар шунчалик сезгирки, ҳатто бир финжон иссиқ қаҳва ёки инсон кафтидан чиқадиган ҳарорат ёрдамида ҳам ишлай олади. AMD Треадриппер каби кучли процессорлар эса бундай қурилмалар учун етарли даражадаги барқарор иссиқлик манбаи бўлиб хизмат қилади.

Муҳандислик тажрибаси ва амалий аҳамият

Таъкидлаш жоизки, ушбу тажриба компьютерни совутишнинг янги усули сифатида эмас, балки кўпроқ қизиқарли илмий намойиш сифатида ўтказилган. Дейв Пламмер процессор ҳарорати қанчага тушгани ёки ушбу қурилма тизим унумдорлигига қандай таъсир кўрсатгани ҳақида аниқ рақамларни келтирмаган. Шунга қарамай, мазкур ҳолат компьютер техникасидан чиқадиган ортиқча энергияни қайта ишлаш масаласига эътиборни қаратади.

Ҳозирги вақтда маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва кучли серверлар ажратадиган иссиқликни биноларни иситиш ёки сувни қиздиришга йўналтириш бўйича турли лойиҳалар мавжуд. Пламмернинг тажрибаси эса иссиқлик энергиясини механик ҳаракатга айлантиришнинг энг содда ва визуал кўринишини кўрсатиб берди. Бу каби ёндашувлар келажакда электрон қурилмаларнинг энергия самарадорлигини оширишда янги ғояларга туртки бўлиши мумкин.

AMDТреадрипперСтирлинг ДвигателиТехнологияМуҳандислик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиБугун, 21:00Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиХитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиБугун, 20:55Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиXiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 19:56Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқХитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқБугун, 19:29Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманVivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманБугун, 18:50АҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиАҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиБугун, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда