32 yaşındaki Türk bir gecede milyarder oldu

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32 yaşındaki Türk bir gecede milyarder oldu

Türkiye'de yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Jahangard Takalo, beklenmedik bir şekilde dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelebileceği bir durumla karşılaştı. Banka hesabına herhangi bir açıklama yapılmadan yaklaşık 1 trilyon Türk lirası yatırıldığı kaydedildi.

Sonuç olarak, hesaptaki toplam tutar yaklaşık 21,8 milyar dolara ulaştı. Bu durum, onu kısa sürede milyarderler listesine taşıyabilirdi. Ancak bu olağandışı olay, bankacılık sisteminde ciddi şüpheler uyandırdı.

Olayın ardından banka tarafından Takalo'nun tüm hesapları derhal donduruldu ve para transferinin kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, bu kadar büyük bir tutarın yanlışlıkla veya teknik bir hata nedeniyle transfer edilmiş olabileceğini de dışlamıyor.

Şu ana kadar bu tutar Takalo'nun kullanımına sunulmamış ve soruşturma tamamlanana kadar tüm işlemler kısıtlanmıştır. Bu olay sosyal medyada geniş tartışmalara neden olmuş ve birçok kişiyi şaşkına çevirmiştir.

TürkiyeAhmet Jahangir TakaloTürk lirası
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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