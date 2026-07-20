Yemek kuryesi beklenmedik bir şekilde ünlü bir yazar oldu

·81·Dünya
Yemek kuryesi beklenmedik bir şekilde ünlü bir yazar oldu

Çin'de yemek kuryesi olarak çalışan 56 yaşındaki Wang Jibin, ülkenin en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Lu Xun Edebiyat Ödülü'nükazandı. Bu başarı, sıradan bir emekçinin hayatından ilham alan şiirleri sayesinde geldi.

Ödüle Wang'ın «Alçak Uçuş» (Low Flight) adlı şiir kitabı layık görüldü. Eserde kuryelerin her gün karşılaştığı zorluklar, ağır çalışma koşulları ve hayat mücadeleleri etkileyici bir şekilde tasvir ediliyor. İlginç bir şekilde, bazı şiirler yazar tarafından sipariş teslimatları arasındaki boşluklarda basit kağıt parçalarına yazılmış.

Lu Xun Ödülü, 20. yüzyıl Çin edebiyatının en büyük temsilcilerinden biri ve modern Çin edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen yazarın adını taşımaktadır.

Wang Jibin, kuryelik mesleğine 2019 civarında başladı. Ancak çok daha öncesinden kitap okumaya meraklıydı ve sosyal medyada düzenli olarak şiir ve denemelerini paylaşıyordu. 2022 yılında «Acele Eden Adam» adlı şiiri sosyal medyada popüler oldu. Eser, yanlış adres veren bir müşteri yüzünden saatlerce uğraşan bir kuryenin yaşadığı olaydan esinlenerek yazılmıştı.

2023 yılında «Acele Eden Adam: Bir Yemek Kuryesinin Şiirleri» adlı ilk şiir kitabını yayımladı. 2024 yılında ise «Alçak Uçuş» kitabı basıldı. Yazar, bu derlemeyi hazırlarken yaklaşık 200 kurye ile görüşmeler yaparak onların hayatlarını ve sorunlarını inceledi.

Şiirlerden biri şu dizelerle okuyucuların dikkatini çekti:

«Kim dedi kanat açmak sadece yüksekten uçmak demektir? Alçaktan uçmak da bir uçuştur.»

Ödülü kazanmasına rağmen Wang Jibin kuryelik işini bırakmaya niyeti olmadığını belirtti. Maddi olarak bu işe ihtiyacı olmadığını ancak bu çalışma ortamını sevdiğini ve formda kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

«Sade bir hayatı seviyorum. Hiçbir ödül beni değiştirmez» dedi.

Wang Jibin'in başarısı, Çin'de son yıllarda fiziksel işlerde çalışan insanların edebiyat alanında da büyük başarılara imza attığını bir kez daha gösterdi. Daha önce eski kurye Xu An'an'ın «Pekin'de Paket Teslim Ediyorum» adlı anı kitabı çok satanlar arasına girmiş, göçmen işçi Fan Yusu'nun otobiyografik denemesi ise tüm Çin internetinde büyük ses getirmişti.

Uzmanlara göre, bu tür eserler ülkenin devasa gig ekonomisinde çalışan milyonlarca insanın hayatını, hayallerini ve günlük sorunlarını edebiyat aracılığıyla topluma aktarmada önemli bir rol oynuyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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