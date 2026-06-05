Çinli bloger kedileri için basketbol sahası yaptı

·95·Dünya
Çinli bloger kedileri için basketbol sahası yaptı

Çinli bloger ve mühendis Xin Zhilei, kedileri için gerçek bir basketbol sahası inşa etti.

Proje kapsamında seyirciler için tribünler, parke kaplamalı oyun alanı, basketbol potaları, ekranlar kurdu ve küçük boyutlu toplar hazırladı. Bloger, bu iş üzerinde üç ay boyunca çalıştığını belirtti.

Zhilei, hazır olan arenayı sosyal medya hesaplarında sergiledi. Videolarda kedisinin basketbol oynadığını görmek mümkün.

Basketbol sahası, blogerin kedileri için yarattığı tek proje değil. Mühendis, birkaç yıldır tam kapsamlı "Kediler Şehri" projesi üzerinde çalışıyor. Bu şehirde minyatür metro sistemi, blogerin küçük bir kopyasının bulunduğu ev, banka, sinema, süpermarket, MeowDonald's kafesi ve diğer birçok tesis bulunuyor.

Ayrıca, Zhilei hayır işleriyle de aktif olarak ilgileniyor. Sokak kedileri için sıcak ve konforlu barınaklar inşa ediyor.

Xin ZhileiÇinMeowDonald'sKedi Şehri
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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