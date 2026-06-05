Dünya siyaset sahnesinin en çok dikkat çeken noktasında bulunan Rusya-Ukrayna çatışmasında beklenmedik ve son derece ciddi bir diplomatik adım atıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin'e silahlı çatışmaları durdurmak ve barışı tesis etmek amacıyla yüz yüze görüşme yapılması teklifini içeren resmi bir açık mektup gönderdi. Bu önemli siyasi belgenin metni Ukrayna liderinin resmi web sitesinde kamuoyuna duyuruldu.

Mektupta günümüzdeki gerçek durum, cephedeki durum ve iki tarafın kayıpları detaylı bir şekilde analiz edilmiş olup, savaşın daha hızlı sonlandırılmasına yönelik bir dizi önemli koşul öne sürülmüştür.

Cephe kayıpları ve iç huzursuzluk

Ukrayna lideri hitabında, devam eden askeri operasyonların Rusya Federasyonu için her geçen gün daha ağır ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu özellikle vurguladı. Özellikle, Rusya halkı arasında insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırıları, yakıt ve yağ eksikliği, uluslararası kısıtlamalar ve yeni seferberlik dalgası haberleri nedeniyle iç huzursuzluğun arttığı belirtildi.

Buna ek olarak, Zelenskiy Ukrayna istihbarat servislerinin sunduğu özel verilere dayanarak, sadece geçen mayıs ayında cephe hattında yaklaşık 30 bin Rus askerinin öldüğünü veya ağır yaralandığını açıkladı.

İstihbarat verilerine göre kayıp oranları: %63 — savaş alanında ölenler;

%37 — ağır yaralılar.

Görüşme yeri ve uluslararası garantörler meselesi

Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı'nı savaşa son vermek için doğrudan diyalog başlatmaya ve bu görüşmeyi karşılıklı anlaşma ile tarafsız ülkelerin topraklarında düzenlemeye çağırdı. Müzakere alanı olarak aşağıdaki devletler dile getirildi:

İsviçre — uluslararası barış konferanslarının merkezi;

Türkiye — her iki tarafla da dengeli ilişkilere sahip arabulucu;

Orta Doğu (Arap) ülkeleri — tarafsız jeopolitik alan.

Bu arada, Ukrayna lideri önceki açıklamalarında olduğu gibi, bu sefer de Moskova'da görüşme yapılması ihtimalini kesinlikle reddetti.

Zelenskiy'e göre, bu barış müzakerelerine ABD ve Avrupa Birliği liderlerinin de mutlaka katılması gerekmektedir. Çünkü silahlı çatışmalar tam olarak Avrupa kıtasında gerçekleşmektedir ve gelecekteki güvenlik garantilerini ancak bu güçlü devletler sağlayabilir.

Barışın yeniden tesisi için önerilen formül

Ukrayna tarafı, savaşın durdurulması için mektupta birkaç maddeden oluşan bir barış planı önerdi:

No Öne sürülen temel girişimler Kontrol ve düzen 1 Mevcut cephe hattı boyunca ateşkesin derhal ilan edilmesi Askeri harekatlar mevcut pozisyonlarda dondurulur 2 Ateşkes koşullarına uyulmasının sağlanması Süreci ABD doğrudan denetler 3 Savaş esirlerinin serbest bırakılması ve değişimi "Herkesi herkese" prensibi temelinde tam iade

"Eğer bu kanlı savaşın sona erme zamanının geldiğini anlamazsanız, Ukrayna bağımsızlığı ve varlığı için mücadeleyi asla durdurmayacaktır. Bize yardım eden güçlü müttefiklerimiz var. Ancak bu durumda, siz de kendi devletinizin varlığı için bundan çok daha güçlü mücadele etmek zorunda kalırsınız," diye uyardı Ukrayna Devlet Başkanı.

Makalenin sonunda ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'nın bu resmi mektubun önümüzdeki saatlerde özel diplomatik kanallar aracılığıyla Kremlin yönetimine resmi olarak teslim edileceğini doğruladığı belirtildi. Şimdi resmi Kiev, Moskova'nın bu ciddi teklife nasıl içerikli ve resmi bir yanıt vereceğini bekliyor.

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