37 yaşındaki kadın bir yıl boyunca başka bir ailede kız çocuğu gibi yaşadı

Brezilya'da meydana gelen sıra dışı bir olay kamuoyunu şoke etti. 37 yaşındaki bir kadının, kendini 11 yaşında bir kız olarak tanıtıp bir aileyle bir yıldan fazla süre yaşadığı ortaya çıktı.

Yerel basının haberlerine göre, olay Joinville şehrinde gerçekleşti. Kendisini Gabriele olarak tanıtan kadın, yerel bir kiliseye başvurarak şiddet gören ebeveynlerinden kaçtığını iddia etti. Hikayesine inanan iyi niyetli bir kişi, onu evine kabul ederek kendi çocuğu gibi bakmaya başladı.

Kadın, dış görünüşünün yaşına uymamasını çeşitli hastalıklarla açıkladı. Otizm ve diğer rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu, hatta çocukken hormonal ilaçlar almak zorunda kaldığını öne sürdü.

14 ay boyunca çocuklara özgü davranışlar sergilediği ortaya çıktı. Hatta yatmadan önce biberon ve en sevdiği battaniyeyi istedi. Bazı geceleri çocuk sesiyle konuşup panik atak taklidi yapmaya çalıştı.

Gabriele okula gitmedi. Aileyi, onu takip eden babasının onu okul üzerinden bulabileceğine inandırdı. Sonuçta aile ona çok bağlandı, hatta '12. yaş gününü' kutladı ve resmi evlat edinmeyi düşünmeye başladı.

Ancak olay beklenmedik şekilde ortaya çıktı. Aile üyelerinden biri kadının davranışlarından şüphelenerek kolluk kuvvetlerine başvurdu. Yapılan soruşturmada, kadının aslında 37 yaşında deneyimli bir dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

Soruşturma sırasında, bu kadının daha önce de birkaç aileyi benzer yöntemle kandırdığı tespit edildi. Şu anda tutuklu olduğu ve mahkeme kararının beklendiği bildiriliyor.