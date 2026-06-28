Avrupa Birliği Venezuela'ya 5 milyon avro yardım tahsis etti

·28·Dünya
Avrupa Birliği Venezuela'ya 5 milyon avro yardım tahsis etti

Avrupa Birliği, şiddetli depremden etkilenen Venezuela'ya acil yardım olarak 5 milyon avro tahsis etti. Bu bilgi, AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas'ın Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklandı.

Kallas, Avrupa sivil koruma mekanizmasının devreye sokulduğunu belirtti. Birliğe üye birçok ülke, Venezuela'ya arama-kurtarma ekipleri, itfaiyeciler ve sağlık personeli gönderdi.

Ayrıca, Avrupa'nın "Copernicus" uydu sistemi de kurtarma çalışmalarına dahil edildi. Sistem, doğal afetten en çok zarar gören bölgelerin belirlenmesine ve yardım sürecinin koordine edilmesine yardımcı oluyor.

Avrupa BirliğiVenezuelaKaja KallasDelcy RodríguezCopernicus
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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