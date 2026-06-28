Suriye'de Özbekistanlı Militan Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Suriye'nin İdlib vilayeti yakınlarındaki Al-Fua kasabasında, Özbekistanlı militanlardan biri, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Haberi Syriahr yayını verdi.

Edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında şahıs arabasındayken, kimliği belirsiz kişiler araca doğrudan ateş açtı. Saldırı sonucunda şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

İlk bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin daha önce "Hay'at Tahrir ash-Sham" bünyesindeki "Kızıl Başlar" biriminde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Kolluk kuvvetleri, olayın ayrıntılarını belirlemek, saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak ve delilleri toplamak için soruşturma başlattı.

Yayın, bu olayın Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde son zamanlarda gözlemlenen suikastlar ve silahlı saldırılar fonunda gerçekleştiğini belirtti. Bu durum, bazı bölgelerde güvenlik sorunlarının hala devam ettiğini gösteriyor.