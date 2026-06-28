Düğün Öncesi İhanet: Kız Arkadaşı Sevgilisiyle Birlikte Müstakbel Kocasını Uçurumdan İtti

Pune şehrinde 26 yaşındaki Ketan Agarwal'ın ölümü başlangıçta kaza sonucu düşme olarak değerlendirilmişti. Ancak yapılan incelemeler, ölümünün arkasında önceden planlanmış bir komplo olduğunu ortaya çıkardı.

Kolluk kuvvetlerinin versiyonuna göre Ketan, Lohagad Kalesi'ne yaptığı gezi sırasında uçurumdan aşağı itildi. Bu olayla ilgili müstakbel eşi Siya Goyal ve Siya'nın sevgilisi Chetan Chaudhari şüpheli olarak aranıyor.

Soruşturmada, bunun Ketan'a karşı yapılan ilk girişim olmadığı belirlendi. Birkaç gün önce de ona yönelik bir suikast girişimi olduğu ancak planın başarısız olduğu anlaşıldı.

Siya sorguda başka bir gençle ilişkisi olduğunu itiraf etti. Ayrıca Ketan'ın dış görünüşünden ve kekeleyerek konuşmasından rahatsız olduğunu belirtti. Şu an iki şüpheli de tutuklu bulunuyor.