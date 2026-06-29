Altı Spor Yıldızımız "Mard O‘g‘lon" Ödülü ile Onurlandırıldı

·54·Spor
Altı Spor Yıldızımız "Mard O‘g‘lon" Ödülü ile Onurlandırıldı

Özbekistan spor dünyasından yeni bir sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, farklı spor dallarında yüksek başarılar elde eden 6 yetenekli genç, "Mard O‘g‘lon" devlet ödülü ile onurlandırıldı.

Ödül sahipleri arasında boksörler, satranç oyuncuları, kürekçiler, güreşçiler ve spor alanında faaliyet gösteren gençler yer alıyor.

Jahongir Zokirov da ödül alanlar arasında

Özbekistan Milli Boks Takımı üyesi Jahongir Zokirov da "Mard O‘g‘lon" devlet ödülüne layık görüldü.

Jizzakh bölgesini temsil eden sporcu, son yıllarda elde ettiği sonuçlarla taraftarların dikkatini çekmeyi başardı.

Satranç ve su sporları temsilcileri de ödüllendirildi

Özbekistan Erkek Milli Satranç Takımı üyesi Humoyun Begmuratov da bu yüksek ödüle layık görüldü.

Ayrıca, Semerkant bölgesindeki su sporları ihtisas spor okulunun akademik kürek bölümü sporcusu Dilshodjon Xudoyberdiyev de ödüllendirilenler listesinde yer aldı.

Ödül sahiplerinin tam listesi

  • Zokirov Jahongir Lazizbek o‘g‘li — Özbekistan Milli Boks Takımı üyesi, Jizzakh bölgesi;

  • Xudoyberdiyev Dilshodjon Rayimberdi o‘g‘li — akademik kürek sporcusu, Semerkant bölgesi;

  • Xolmatov Otabek Shuhrat o‘g‘li — Sirdaryo bölgesi içişleri müdürlüğü kıdemli uzmanı;

  • Qosimxojiyev Najmiddin Abdujabbor o‘g‘li — Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi, Surxondaryo bölgesi;

  • Xalmaxanov Aytjan Daniyor o‘g‘li — Chirchiq Olimpiyat ve Paralimpik Hazırlık Merkezi 2. sınıf öğrencisi, Taşkent bölgesi;

  • Begmuratov Humoyun Xusniddinovich — Özbekistan Erkek Milli Satranç Takımı üyesi, Taşkent şehri.

Bu ödül ne anlama geliyor?

"Mard O‘g‘lon" devlet ödülü; spor, eğitim, askeri hizmet ve toplumsal işlerde kendini kanıtlamış, ülkenin gelişimine katkıda bulunan yetenekli gençlere verilmektedir.

Bu takdir, sadece sporcuların bugünkü başarılarının bir karşılığı değil, aynı zamanda gelecekteki kariyerleri için büyük bir teşviktir.

Gençler için güçlü bir motivasyon

Ödüllendirilen gençler farklı bölgeleri ve branşları temsil ediyor. Onların başarısı, binlerce genç sporcu ve öğrenci için bir ilham kaynağı olabilir.

Sizce bu listedeki hangi sporcunun geleceği en parlak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi sporseverlere gönderin.

ÖzbekistanMard O‘g‘lonSpor ÖdülleriBoksSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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