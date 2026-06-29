Cesc Fabregas Emirates Stadium'a Dönüyor: Arsenal ve Como Dostluk Maçı Yapacak

·3·Spor
Cesc Fabregas Emirates Stadium'a Dönüyor: Arsenal ve Como Dostluk Maçı Yapacak

Arsenal'in eski kaptanı ve efsanevi orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, bu yaz kendisi için çok anlamlı olan Emirates Stadium'a geri dönüyor. İspanyol teknik adamın yönetimindeki İtalyan ekibi Como'nun, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Londra'da Arsenal ile bir dostluk maçı yapacağı resmen onaylandı. Goal.com haberine göre belirtildi.

Bu heyecan verici karşılaşmanın 12 Ağustos'ta oynanması planlanıyor. Goal.com'un haberine göre, bu maç Fabregas'ın teknik direktör olarak eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkışı olacak. 2003 yılında Arsenal formasıyla çıkış yapan ve sekiz yıl boyunca taraftarların sevgilisi olan Cesc için bu maçın oldukça duygusal geçmesi bekleniyor.

Tarihi Karşılaşma ve Yeni Meydan Okumalar

Como için Emirates Stadium'daki maç, kulüp tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. İtalyan kulübü tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma eşiğindeyken, Mikel Arteta yönetimindeki güçlü rakibe karşı verecekleri mücadele onlar için ciddi bir sınav olacak. Öte yandan, Arsenal ve Como daha önce hiç karşı karşıya gelmedi.

İtalyan ekibi geçen sezon Serie A'da ilk dörtte yer alarak Milan ve Juventus gibi devleri geride bırakıp herkesi şaşırttı. Şimdi kulüp yönetimi, Avrupa kupaları öncesinde kadroyu güçlendirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle Real Madrid'den Niko Paz'ın 60 milyon Euro karşılığında transfer edilmesi, kulübün hırslarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Sezon Öncesi Son Hazırlıklar

Bu dostluk maçı, her iki takım için de yerel liglerin başlamasından önceki son hazırlık aşaması olacak. Arsenal, bu maçtan dokuz gün sonra Premier League'deki şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine başlayacak. Como ise Londra maçından on gün sonra Serie A kapsamında Udinese deplasmanına konuk olacak.

Londralı taraftarların Cesc Fabregas'ı sıcak karşılayacağı şüphesiz ancak sahada amansız bir mücadele bekleniyor. Mikel Arteta'nın ekibi, kendi sahasında taraftarlarını mutlu etmeyi ve yeni sezona yüksek formla girmeyi hedefliyor. Fabregas'ın öğrencileri ise Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı nasıl direnebileceklerini kanıtlamak zorunda.

ArsenalComoCesc FabregasFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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