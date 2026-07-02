28 Parmak ve 30 Tırnak: Nadir Kedi Guinness Rekoru Kırdı

ABD'de normalden çok daha fazla parmakla doğan bir kedi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dört patisinde toplam 28 parmak yastığı ve 30 tırnağı bulunuyor.

Veterinerler bunu, polidaktili olarak adlandırılan kalıtsal bir durumla açıklıyor. Bu durum bazı kedilerde görülse de, parmak sayısının bu kadar fazla olması nadir bir durumdur.

Kedinin dış görünüşü sıra dışı olsa da, uzmanlar bu özelliğin sağlığına herhangi bir zarar vermediğini belirtti.

Çok parmaklı kediler hakkında farklı inanışlar da mevcut. Bazı insanlar onları eve şans getiren hayvanlar olarak kabul eder.

Ancak böyle bir kedinin bakımında tırnaklara özel dikkat gösterilmesi gerekir. Tırnaklar çok ve uzun olduğu için bunların düzenli olarak kontrol edilmesi ve kesilmesi gerekmektedir.