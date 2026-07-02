28 Parmak ve 30 Tırnak: Nadir Kedi Guinness Rekoru Kırdı

·38·Dünya
28 Parmak ve 30 Tırnak: Nadir Kedi Guinness Rekoru Kırdı

ABD'de normalden çok daha fazla parmakla doğan bir kedi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dört patisinde toplam 28 parmak yastığı ve 30 tırnağı bulunuyor.

Veterinerler bunu, polidaktili olarak adlandırılan kalıtsal bir durumla açıklıyor. Bu durum bazı kedilerde görülse de, parmak sayısının bu kadar fazla olması nadir bir durumdur.

Kedinin dış görünüşü sıra dışı olsa da, uzmanlar bu özelliğin sağlığına herhangi bir zarar vermediğini belirtti.

Çok parmaklı kediler hakkında farklı inanışlar da mevcut. Bazı insanlar onları eve şans getiren hayvanlar olarak kabul eder.

Ancak böyle bir kedinin bakımında tırnaklara özel dikkat gösterilmesi gerekir. Tırnaklar çok ve uzun olduğu için bunların düzenli olarak kontrol edilmesi ve kesilmesi gerekmektedir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Venezuela'da enkaz altında güzellik yarışması kazananının cansız bedeni bulunduVenezuela'da enkaz altında güzellik yarışması kazananının cansız bedeni bulunduBugün, 21:266 Milyon Arıyı Kurtaran Adam Hakkında Neler Biliniyor?6 Milyon Arıyı Kurtaran Adam Hakkında Neler Biliniyor?Bugün, 20:41Aşk uğruna 443 metreye çıkan çift gözaltına alındıAşk uğruna 443 metreye çıkan çift gözaltına alındıBugün, 18:17Ünlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladıÜnlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladıBugün, 18:05Harabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada TutulduHarabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada TutulduBugün, 17:38Sosyal Medyada Türk Kadınının Erkeklere Yönelik Taciz Videoları Tartışma Yarattı (video)Sosyal Medyada Türk Kadınının Erkeklere Yönelik Taciz Videoları Tartışma Yarattı (video)Bugün, 17:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu