Zelenskiy ve Zalujniy Arasındaki Gizli Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı

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Zelenskiy ve Zalujniy Arasındaki Gizli Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kiev'de, ülkenin Birleşik Krallık Büyükelçisi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eski başkomutanı Valeriy Zalujniy ile kapalı bir toplantı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

«Ukrainskaya Pravda» kaynaklarına göre, görüşme sırasında olası cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışıldı ve Zalujniy seçimlerde yer almaya hazır olduğunu belirtti.

Zalujniy neden Kiev'e çağrıldı?

Yayınlanan habere göre Zalujniy, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın istifasını açıklamasının arifesinde Londra'dan Kiev'e çağrıldı.

Toplantıda başlangıçta Birleşik Krallık ile ilgili konular ele alındı. Ardından Zelenskiy, Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapma olasılığı konusunu açtı.

Zelenskiy «fırsat penceresinden» bahsetti

Kaynaklar, Zelenskiy'nin cephedeki durumun olumlu yönde değiştiğini ve toplumda birlikteliğin korunduğunu vurguladığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı'nın, sonbaharda seçim yapmak için belirli bir «fırsat penceresinin» oluştuğunu söylediği aktarılıyor.

Aynı zamanda, seçim sürecinin ülkede bölünmeye yol açmaması, özellikle Zelenskiy ve Zalujniy arasındaki olası rekabetin gerginlik yaratmamasının önemi kaydedildi.

«Seçim olursa, adaylığınızı koyar mısınız?»

«Ukrainskaya Pravda»'nın görüştüğü kişilere göre, Zelenskiy, Zalujniy'ye doğrudan şu soruyu sordu:

«Eğer sonbaharda seçim yapılırsa, adaylığınızı koyar mısınız?»

Yayın kaynakları, Zalujniy'nin cevabının net olduğunu belirtiyor:

«Evet. Koyarım».

Bu görüşmenin içeriğinin resmi olarak onaylandığına dair bir bilgi verilmedi.

Zelenskiy makam teklif etmedi

Kaynakların bildirdiğine göre, Zelenskiy başlangıçta Zalujniy ile hemen hemen her türlü makamı tartışmaya hazırdı.

Ancak eski başkomutan seçimlerde yer alabileceğini söyledikten sonra kendisine herhangi bir makam teklif edilmedi.

Zalujniy'nin siyasi bir kariyere özel bir isteği olmadığını ancak birçok insanın kendisine umut bağladığını vurguladığı söyleniyor.

Kendisini destekleyen insanların güvenini neden reddetmesi gerektiğini açıklayamayacağını ifade etti.

Umerov ve Araxamiya da Zalujniy ile görüştü

Daha sonra Zalujniy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Cumhurbaşkanı'nın partisinin parlamentodaki grup başkanı David Araxamiya ile de görüştü.

Yayına göre, onlar da seçimlerin toplumda bölünmeye yol açabileceği konusunda konuştular.

Ancak Zalujniy'nin pozisyonu değişmedi. Vedalaşırken ondan «bir kez daha iyice düşünmesi» istendiği belirtiliyor.

Budanov'un reytingi de yükseliyor

Gazeteciler, Zalujniy'nin reytinginin hâlâ yüksek olduğunu kaydetti. Ancak Şubat 2024'te başkomutanlıktan ayrıldıktan sonraki keskin yükseliş şu an gözlemlenmiyor.

Aynı zamanda, seçimlerde Zelenskiy'ye rakip olabilecek bir diğer potansiyel aday olan Kirill Budanov'un reytinginin de arttığı belirtildi.

Kapalı anketlerde kim önde?

Yayınlanan bilgiye göre, Haziran ayında yapılan kapalı sosyolojik araştırmalarda ilk tur için şu sonuçlar kaydedildi:

Potansiyel aday

Destek oranı

Volodimir Zelenskiy

yaklaşık yüzde 33

Valeriy Zalujniy

yaklaşık yüzde 22

Kirill Budanov

yaklaşık yüzde 14

Ancak olası ikinci turda Zalujniy'nin Zelenskiy'den üstün gelebileceği gösterildi:

  • Zalujniy — yaklaşık yüzde 37;

  • Zelenskiy — yaklaşık yüzde 32.

Budanov ile yapılacak bir ikinci turda ise Zelenskiy'nin küçük bir farkla galip gelebileceği belirtildi.

Seçimler üzerine bir toplantı daha yapıldı

«Ukrainskaya Pravda» haberine göre Zelenskiy; Budanov, Umerov, Araxamiya, Oleg Tatarov ve Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov'un katılımıyla bir toplantı daha gerçekleştirdi.

Toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman yapılacağı, sürecin nasıl organize edileceği ve kimlerin katılabileceği tartışıldı.

Şu ana kadar Ukrayna'da seçim yapılması ve Zalujniy'nin adaylığını resmen açıklaması konusunda resmi bir karar açıklanmadı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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