Venezuela'da enkaz altında güzellik yarışması kazananının cansız bedeni bulundu

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin trajik sonuçları giderek daha netleşiyor. Kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken, hayatını kaybedenler listesine ünlü bir isim daha eklendi: güzellik yarışması galibi Skarlent Rodriguez.

Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Skarlent Rodriguez ve erkek arkadaşı Jose Castro, Katia-la-Mar şehrinde çöken çok katlı bir konut binasının enkazı altında bulundu. Yakınları, son ana kadar hayatta olduklarına dair umutlarını korumuştu.

Skarlent Rodriguez, «Miss Grand Orlando – 2025» yarışmasını kazandıktan sonra geniş kitlelerce tanınmıştı. Daha sonra «Miss Grand Florida» yarışmasına da katılmış ancak ana tacı kazanamamıştı.

Son verilere göre, Venezuela'daki yıkıcı depremde ölenlerin sayısı 2300'e yaklaştı. Kurtarma ekipleri enkaz altında arama çalışmalarını sürdürse de, sağ kurtulanların bulunma umudu giderek azalıyor.

Resmi verilere göre, şu ana kadar 2295 vatandaşın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Felaket nedeniyle ülkede yedi günlük milli yas ilan edildi.

Uzmanlar, enkaz kaldırma çalışmalarının hala devam ettiğini, bu nedenle kurban sayısının daha da artabileceğini belirtiyor.