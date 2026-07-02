Dizi ve Film Tutkunlarının Favori Uygulaması TV Time Faaliyetlerini Durduruyor

·34·Teknoloji
Dizi ve Film Tutkunlarının Favori Uygulaması TV Time Faaliyetlerini Durduruyor

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı arasında popüler olan, izlenen dizi ve filmlerin takip edilmesine olanak tanıyan TV Time platformu kapanıyor. Uygulama yönetimi, kullanıcılara gönderdiği resmi bildirimde servisin 15 Temmuz 2026 tarihinden itibaren faaliyetlerini tamamen durduracağını açıkladı. Bu karar, platformun büyük bir topluluk merkezine dönüşmüş olması nedeniyle birçok sinemasever için beklenmedik bir haber oldu. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre, ücretsiz uygulamayı ayakta tutma maliyetleri aşırı derecede arttı ve ücretli abonelik modeline geçiş için yeterli talep bulunmuyor. Ancak sektör uzmanlarına göre, TV Time'ın kapanmasının temel nedeni finansal değil, şirketin yapay zeka (AI) teknolojilerine odaklanan yeni stratejisidir. TechCrunch ve ixbt.com yayınları bu yönde haberler paylaşıyor.

Yapay Zeka Yarışı ve Stratejik Değişimler

TV Time'ın sahibi olan Whip Media şirketi, 2025 başında Blue Torch Capital yatırım fonu tarafından satın alınmıştı. Yeni sahipler, şirketin geleceğini yalnızca yapay zeka yönünde görüyor. Bu nedenle Whip Media, dikkatini tüketicilere yönelik basit uygulamalardan ziyade, daha kârlı olduğu düşünülen Helix gibi AI platformlarına kaydırmaya karar verdi. Helix sistemi, streaming analitiği ve medya tedarik zincirlerinin otomasyonu ile ilgileniyor.

Appfigures verilerine göre, TV Time uygulaması bugüne kadar 26 milyondan fazla kez indirildi ve hatta son bir ay içinde 29 bin yeni kullanıcı eklendi. Buna rağmen, modern teknoloji pazarında şirketler, kullanıcı tabanından ziyade yapay zeka tabanlı iş modellerini öncelikli görüyor. Daha önce Mozilla da benzer bir nedenle Pocket servisine verdiği önemi azaltmıştı.

İlginç olan şu ki, Whip Media popüler uygulamayı satmak yerine tamamen kapatmayı tercih etti. Tahminlere göre şirket, değerli veri tabanının rakiplerin eline geçmesini istemiyor. TV Time'ın yıllar boyunca topladığı izleyici tercihleri ve reytingleri hakkındaki veriler, medya pazarı için oldukça değerli kabul ediliyor.

Kullanıcı Verilerine Ne Olacak?

Platformun kapanmasıyla ilgili temel güvenlik önlemleri şunlardır:

  • 15 Temmuz 2026'dan itibaren uygulama tüm mağazalardan (App Store ve Google Play) kaldırılacaktır;
  • Kullanıcılar bu tarihe kadar tüm notlarını ve izleme geçmişlerini dışa aktarabilirler;
  • Şirket, tüm kişisel verilerin silineceğini ve bunların ticari amaçlarla kullanılmayacağını garanti ediyor.
Özbekistan'daki dizi tutkunları için de bu platform kullanışlı bir araçtı. Birçok kişi, izlediği bölümleri işaretlemek ve yeni sezonların çıkış tarihlerini takip etmek için özellikle TV Time hizmetini kullanıyordu. Artık kullanıcılar Letterboxd veya Trakt gibi alternatif servislere geçmek zorunda kalacaklar. Bu olay, teknoloji dünyasında AI trendinin ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

TV TimeYapay ZekaUygulamaWhip MediaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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