OpenAI Hisselerinin Yüzde 5'ini ABD Devlet Fonuna Vermeyi Teklif Etti

Yapay zeka alanının lideri olarak kabul edilen OpenAI şirketi beklenmedik bir girişimde bulundu. Şirket CEO'su Sam Altman, ABD hükümeti bünyesinde özel bir devlet egemen fonu kurulmasını ve OpenAI hisselerinin yüzde 5'inin bu fona karşılıksız olarak devredilmesini teklif ediyor. Bu adım, yalnızca şirketin devletle ilişkilerini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda yapay zekanın getirdiği gelirlerin geniş halk kitleleri arasında dağıtılmasını amaçlıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Financial Times'ın bildirdiğine göre, bu teklif sadece OpenAI ile sınırlı kalmayacak. Plana göre, AI teknolojileriyle uğraşan diğer büyük şirketlerin de benzer paylar ayırması bekleniyor. Teknoloji devleri bu sayede hükümetle ilişkileri geliştirmeyi ve gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi baskıları hafifletmeyi planlıyor.

Halk için temettüler ve ekonomik iş birliği

Bu fikir ilk kez haziran ayında tartışılmıştı ve daha sonra ABD Başkanı Donald Trump da konuyu onaylamıştı. Trump'a göre, Amerikan halkı bu şirketlerin özgün bir ortağı haline gelmeli ve onların başarısından doğrudan faydalanmalı. OpenAI tarafından nisan ayında yayınlanan "Zeka Çağı için Sanayi Politikası" adlı belgede, fon gelirlerinin vatandaşlara temettü şeklinde dağıtılabileceği belirtiliyor.

Bu yaklaşımın toplumdaki servet eşitsizliğini azaltmaya hizmet edeceği söyleniyor. Eğer proje hayata geçerse, sıradan vatandaşlar başlangıç sermayeleri olup olmadığına bakılmaksızın, AI teknolojilerinin getirdiği ekonomik büyümeden pay alma imkanına sahip olacaklar. Bu durum, teknolojik devrimin olumsuz etkilerini, örneğin iş kayıplarını telafi etmenin bir yolu olarak görülüyor.

Siyasi engeller ve alternatif teklifler

Girişim cazip görünse de, uygulama sürecinin oldukça karmaşık geçmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, böyle bir devlet fonunun kurulması için ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor. Siyasi çevrelerde ise bu konudaki görüşler farklılık gösteriyor. Örneğin, Senatör Bernie Sanders daha radikal bir teklifle çıktı: AI şirketlerinin hisselerine tek seferlik yüzde 50 vergi getirilmesini ve bu fonların halk fonuna aktarılmasını talep ediyor.

OpenAI'nin teklif ettiği model şu an için başlangıç aşamasında. Eğer bu sistem başarıyla hayata geçerse, sadece ABD'de değil, tüm dünyada yüksek teknoloji şirketleri ve devletler arasındaki iş birliğinin yeni formatını belirleyebilir. Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de bu deneyim, gelecekte dijital ekonomiyi düzenlemede önemli bir örnek teşkil edebilir.