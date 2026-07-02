Yandex yeni akıllı hoparlörler üzerinde çalışıyor: Nano, Tiny ve Puls modelleri bekleniyor

·23·Teknoloji
Yandex yeni akıllı hoparlörler üzerinde çalışıyor: Nano, Tiny ve Puls modelleri bekleniyor

Rus teknoloji devi Yandex, akıllı hoparlör serisini genişletmeyi planlıyor. Şirket, yeni cihazlar için birkaç ticari marka tescili başvurusunda bulundu; bu da yakın gelecekte Alisa sesli asistanı ile çalışan yeni nesil cihazların piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Ixbt.com haber veriyor.

Rospatent veri tabanında görünen belgelere göre şirket, "Nano", "Tiny", "Puls" ve "Base" (veya "Beys") isimlerini marka olarak kaydettirmeyi talep etti. Bu başvurular Mayıs ayının sonunda yapıldı ve tescil süreci genellikle birkaç ay sürüyor. Bu gelişme, Yandex ürünlerinin yaygın olduğu Özbekistan pazarındaki kullanıcılar için de önem taşıyor.

Yeni modeller nasıl olabilir?

Yandex henüz bu isimlerin tam olarak hangi tür cihazlara ait olduğunu açıklamadı. Ancak isimlerin kendisi bazı tahminleri beraberinde getiriyor. Örneğin, "Nano" ve "Tiny" (İngilizce'de "çok küçük") isimleri, mevcut Yandex Station Mini ve Lite modellerinden daha kompakt veya daha uygun fiyatlı versiyonların gelebileceğine işaret edebilir.

"Puls" ve "Base" isimleri ise cihazların akustik yeteneklerine vurgu yapıldığını gösterebilir. Belki bu modeller daha güçlü bas sesleri veya müzik dinlemek için özel olarak optimize edilmiş hoparlörlerle donatılacak. Şirket temsilcileri, şu an farklı isimlerin test edildiğini ve tescil edilen tüm markaların nihai ürüne dönüşmeyebileceğini belirtti.

Yandex ekosisteminin gelişimi

Günümüzde Yandex Station serisinde, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre uyarlanmış birkaç model bulunmaktadır. Mevcut ürün yelpazesi şunlardan oluşmaktadır:

  • Midi — orta boyutlu akıllı hoparlör;
  • Max — en güçlü ve en büyük model;
  • Duo Max — ekranlı amiral gemisi;
  • Mini ve Lite — kompakt ve uygun fiyatlı seçenekler;
  • Street — dış mekan kullanımı için tasarlanmış model.
Özbekistan'da Yandex ekosistemi, özellikle Alisa sesli asistanı oldukça popüler. Yeni modellerin gelmesi, yerel tüketicilerin evlerini daha akıllı hale getirmelerine ve yeni teknolojilere uygun fiyatlarla erişmelerine olanak tanıyacak. Özellikle kompakt ve ucuz modellerin yüksek talep gördüğü bir segment olduğu bilinmektedir.

Hatırlatalım, Yandex son yıllarda sadece yazılıma değil, donanım (hardware) üretimine de büyük önem veriyor. Yeni ticari markaların tescil edilmesi, şirketin akıllı ev cihazları pazarındaki liderliğini pekiştirme niyetinde olduğunu gösteriyor.

YandexStationAlisaTeknolojiAkıllı Ev
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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